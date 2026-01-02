Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos a 30 días en la primera rueda del año

La diferencia de rendimiento entre bancos puede superar siete puntos porcentuales en un mismo período

En el inicio del año, los ahorristas evalúan cuál es la mejor opción para colocar su dinero. Los bancos informan las tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos, y las diferencias entre entidades resultan notorias. La tasa de interés que paga cada banco por un depósito a plazo fijo marca el rendimiento final de la inversión y define la preferencia de los clientes.

En el sistema bancario argentino, las tasas para depósitos tradicionales en instituciones de primera línea como el Banco de la Nación Argentina, Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Banco de la Ciudad de Buenos Aires presentan variaciones que influyen en la elección de los usuarios.

El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual del 23,5% para plazos fijos en pesos. Esta cifra se sitúa entre las más altas del segmento de entidades grandes. Por su parte, el Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fijan sus tasas en el 21%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires paga un 22%, mientras que el Banco BBVA Argentina S.A. también sostiene una tasa del 21%.

El Banco Macro S.A. iguala la tasa del Banco Nación, con un 23,5%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado indica una tasa del 23%, y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires establece su remuneración en el 20,5%. Estas diferencias, aunque parecen menores porcentualmente, pueden transformar el resultado final para quienes buscan maximizar sus rendimientos.

En el caso del Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., la tasa informada se ubica en el 23,5%. Distintos actores del sistema financiero ajustan sus tasas según el contexto macroeconómico e inflacionario, lo que explica la dispersión de valores entre entidades.

Los bancos que ofrecen plazos fijos a no clientes presentan un panorama diferente. El Banco Bica Sociedad Anónima y el Banco CMF S.A. exhiben tasas del 28%, por encima del promedio del sistema. El Banco Comafi Sociedad Anónima fija su tasa en 23%, mientras que el Banco de Comercio S.A. y el Banco de Corrientes S.A. pagan 25% y 25,5%, respectivamente.

La oferta se amplía con el Banco de Formosa S.A. (23%), el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (27%), el Banco del Chubut S.A. (23,5%), el Banco del Sol S.A. (27,5%), el Banco Dino S.A. (24%), el Banco Hipotecario S.A. (23,5% y 26% según el tipo de depósito), el Banco Julio Sociedad Anónima (24,5%), el Banco Mariva S.A. (27%), el Banco Masventas S.A. (22%), el Banco Meridian S.A. (28%), el Banco Provincia de Tierra del Fuego (25% y 21%), el Banco VOII S.A. (28%), BIBANK S.A. (26%), Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. (28% y 28,5%) y Reba Compañía Financiera S.A. (28%).

La variabilidad de tasas responde a la política de cada entidad y las estrategias para captar depósitos. Los bancos de menor tamaño o especializados en servicios digitales suelen ofrecer tasas superiores con el objetivo de atraer nuevos clientes o incrementar su volumen de depósitos. Este fenómeno es visible en entidades como Banco Bica Sociedad Anónima, Banco Meridian S.A., Banco VOII S.A. y Reba Compañía Financiera S.A., que alcanzan o superan el 28% anual.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se diferencia por mantener la misma tasa para clientes y no clientes, lo que facilita la comparación y el acceso a sus productos. El Banco Provincia de Tierra del Fuego ajusta su tasa según el tipo de plazo fijo, con diferencias de varios puntos porcentuales entre opciones. En tanto, el Banco Hipotecario S.A. propone una tasa más alta para una de sus variantes de plazo fijo, buscando captar perfiles específicos de ahorristas.

El contexto macroeconómico y el nivel de inflación inciden de manera directa en la definición de tasas. Las entidades ajustan sus propuestas para no perder competitividad frente al avance de los precios. La decisión de los ahorristas depende muchas veces de la comparación entre la tasa de interés real y la inflación proyectada.

El Banco de la Nación Argentina, como actor principal del sistema, fija una referencia para el resto del sector. Las entidades privadas adaptan sus propuestas considerando la tasa líder y el comportamiento de los clientes. La competencia por los depósitos impulsa a los bancos a mejorar sus condiciones o sumar beneficios adicionales, como la posibilidad de operar plazos fijos de manera digital o sin costos extra.

Dentro de la oferta digital, bancos como el Banco del Sol S.A., Reba Compañía Financiera S.A. y Banco VOII S.A. apuestan a tasas más altas para diferenciarse y captar fondos a través de canales online. Este segmento apunta especialmente a usuarios que priorizan la rapidez y la comodidad en las operaciones, sin necesidad de acercarse a una sucursal física.

La brecha entre las tasas más bajas y las más altas del sistema puede alcanzar varios puntos porcentuales. Por ejemplo, mientras el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una tasa del 20,5%, otros bancos como Banco Meridian S.A., Banco Bica Sociedad Anónima y Banco VOII S.A. informan tasas del 28%. Esta diferencia se traduce en una rentabilidad neta superior para el ahorrista que compara y elige la mejor alternativa.

La tendencia a ofrecer tasas diferenciadas a no clientes busca ampliar la base de captación de depósitos. Entidades como Banco Bica Sociedad Anónima, Banco CMF S.A. y Banco VOII S.A. permitieron que personas sin cuenta previa puedan acceder a tasas competitivas, en algunos casos superiores a las ofrecidas a clientes habituales.

El acceso a la información sobre tasas se volvió más transparente debido a la publicación diaria que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta herramienta facilita la comparación y fomenta la competencia entre entidades, ya que los datos están disponibles de manera pública y actualizada.

Las estrategias comerciales de los bancos incluyen la posibilidad de constituir plazos fijos de manera online, acceder a simuladores de rendimiento y recibir información personalizada. El usuario puede evaluar opciones, comparar plazos, tasas y condiciones, y tomar decisiones informadas para optimizar el valor de sus ahorros.

El Banco Central publica diariamente las tasas ofrecidas por los bancos para depósitos en pesos (Reuters)

La evolución de las tasas de interés para plazos fijos en el primer día hábil del año refleja el escenario financiero y la política monetaria vigente. Las expectativas sobre la inflación y los movimientos del mercado continúan influenciando la fijación de tasas, que pueden ajustarse en las próximas semanas según el comportamiento de las variables económicas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) juega un papel clave al difundir las tasas informadas por las entidades. De este modo, promueve la transparencia y facilita la toma de decisiones para los ahorristas. La dispersión de tasas responde a la competencia entre bancos y a la necesidad de captar liquidez en un entorno inflacionario.

El análisis de las tasas disponibles indica que los bancos digitales y algunas entidades regionales ofrecen los rendimientos más elevados. La diferencia porcentual respecto de los bancos tradicionales puede ser significativa, lo que incentiva a los usuarios a considerar alternativas fuera del circuito bancario habitual.

El proceso para constituir un plazo fijo suele ser sencillo y accesible. La mayoría de los bancos ofrecen la operatoria desde plataformas digitales, lo que agiliza los trámites y permite realizar comparaciones en tiempo real. Los usuarios pueden consultar simuladores y calcular el rendimiento esperado antes de efectuar el depósito.

Las tasas informadas corresponden a depósitos en pesos a 30 días, plazo habitual para los ahorristas que buscan preservar el valor de sus fondos a corto plazo. Algunas entidades ofrecen variantes para plazos superiores o productos especiales, pero el plazo tradicional sigue concentrando la mayor parte de las colocaciones.

La elección del banco y la tasa depende de la preferencia del ahorrista, el perfil de riesgo y la expectativa de inflación. El seguimiento de la evolución de tasas resulta fundamental para quienes buscan maximizar el retorno y proteger el capital frente al avance de los precios.

Las posibilidades de constitución de plazos fijos online, la transparencia en la publicación de tasas y la competencia entre entidades configuran un escenario dinámico. El usuario cuenta con herramientas para comparar y seleccionar la alternativa que mejor se ajusta a sus necesidades, en un contexto de alta demanda de opciones que permitan resguardar el valor de los ahorros.