El Gobierno ultima los detalles para el pago de deuda de enero mientras continúa la presión sobre el dólar

El 9 del mes próximo vencen más de USD 4.200 millones y crece la posibilidad de sellar un préstamo con bancos internacionales. Cómo evolucionaron el dólar, las acciones y las reservas en 2025

A días del vencimiento por USD 4.200 millones, el equipo económico define los últimos detalles del plan para hacer frente a los compromisos. REUTERS/Agustín Marcarian

Sobre el cierre de 2025, el equipo económico dio indicios de que los vencimientos de deuda de enero se pagarán mediante un REPO con bancos internacionales, a los que se les entregaría como garantía los BONAR 2035 y 2038 que tienen legislación argentina. Aunque no se conocen los detalles de la operación, fuentes del mercado estiman que sería a dos años con una tasa algo menor a 9%.

El REPO consiste en la venta de títulos con una promesa de recompra a un precio y fecha determinados. En el valor de la recompra está incluida la tasa de interés. En tal sentido, el Tesoro transfirió $2,5 billones de los $3,4 billones que tiene depositados en la cuenta del Banco Central para que le venda los bonos que entrarán a la operación por USD 1.500 millones.

Con este monto, más los USD 700 millones a ingresar por la privatización de hidroeléctricas del Comahue y los USD 1.869 millones que tiene depositados en la entidad por la emisión del BONAR 29, puede cubrir el monto que vence en enero de USD 3.700 millones. Cabe destacar que los USD 500 millones restantes corresponden al Fondo de Garantía de la Anses. La repercusión se verá el viernes cuando los mercados retomen la actividad.

La rueda de ayer estuvo impregnada por la modificación del sistema de bandas cambiarias, que a partir de enero de 2026 se ajustarán con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A fines del primer mes del año entrante, el techo del esquema ascenderá $1.564. La banda superior de diciembre fue de $1.526.

En paralelo, las tasas de interés a tres días ascendieron a 75% efectivo anual e influyeron en bonos y acciones. Hubo demanda de los bancos por encajes y de inversores que tuvieron que cerrar posiciones. El Banco Central dejó subir las tasas.

Este movimiento no se repetirá el viernes porque los encajes estarán integrados y todo volverá a su lugar, aunque con mermas en las reservas. Las tenencias del BCRA cayeron USD 727 millones a USD 41.165 millones en la última jornada hábil del año.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), con operaciones por USD 440 millones, menos de la mitad del día anterior, el dólar mayorista cayó $2 a $1.455 casi sin intervención del Tesoro. De esta manera, el tipo de cambio superó a la inflación ya que se devaluó 41%. El MEP cedió 0,2% a $1.480 y el contado con liquidación (CCL) 0,4% a $1.521. El “blue” bajó 10 pesos a $1.530.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el mercado se despidió de un año que fue atravesado por un dólar débil ante las monedas del mundo. Solo unas pocas divisas sufrieron depreciación y entre ellas se destaca el peso argentino luego de la divisa turca y bien lejos de la rupia india y la indonesia”.

Por otra parte, la Bolsa pagó el tributo a las altas tasas de interés. Amagó con abrir al alza, pero pronto esa tendencia desapareció. El S&P Merval de las acciones líderes terminó la rueda con una caída de 1,6% en pesos y 1,2% en dólares.

Entre las empresas de energía, lo mejor del año pasó por Transportadora Gas del Norte con 55,8%. En bancos, VALO fue el de mejor rendimiento con 24%, mientras que en las empresas de servicio público sobresalió Central Puerto con 48,3%.

F2 indicó que “los papeles de países emergentes tuvieron un desempeño en el año muy superior al del S&P 500 (+17%) con un rendimiento para el indicador EEM del 34%. Mientras tanto, el S&P Merval en dólares cerró 2025 acumulando un rendimiento del -3,3% luego de tocar -48,5% pasadas las elecciones de medio término en PBA”.

Los bonos soberanos tuvieron escaso movimiento con leves subas y bajas. El riesgo país quedó sin cambios en 571 puntos básicos. Los títulos a tasa fija en moneda local, LECAP y BONCAP, experimentaron bajas en el corto plazo: en enero rinden 2,47% pero se elevan a 3,03% en febrero y a 2,81% efectivo mensual en abril.

El viernes, en la primera rueda de 2026, no se anticipa un clima diferente. Los inversores saben que es un mes signado por el aumento del ritmo devaluatorio y, a la vez, por los esfuerzos del Tesoro para adquirir dólares. La presión alcista sobre el tipo de cambio será una de las claves a monitorear durante el primer mes del año entrante.

