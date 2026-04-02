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Avanza el romance de Sabrina Rojas y José Chatruc: el primer viaje juntos y gestos de complicidad

La conductora y el exfutbolista venían jugando a las escondidas con sus declaraciones. La foto en un aeropuerto que abre un nuevo escenario

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Luego de los rumores de romance la dupla se fue de viaje juntos (Video: Puro Show-El Trece)

La reciente aparición de Sabrina Rojas y José Chatruc cenando juntos desató una ola de especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre la actriz y el exfutbolista. La imagen, que rápidamente se viralizó en redes y medios, instaló la pregunta sobre si entre ambos hay solo amistad o algo más, y puso el foco en las reuniones que comparten dentro y fuera de un complejo de pádel. En medio de los rumores, los protagonistas salieron a dar sus versiones, pero ahora el tema sumó una nueva arista: la pareja habría dado un paso más al protagonizó su primer juntos.

En Puro Show (El Trece), el panel abordó la noticia de manera enigmática. Marcia, más conocida como Pochi, fue la encargada de confirmar que no se trata de una reconciliación sino de un romance en pleno desarrollo: “Romance con muchas erres”, enfatizó. Consultada sobre el ritmo de la relación, admitió: “Es un romance que la verdad que a mí me tiene sorprendida… por lo rápido que va”. El panel coincidió en que los dos están solteros y que si bien se venían mostrando juntos, no estaba claro si era amistad o algo más.

Pochi sumó el dato que sorprendió a todos: “La verdad que no me hubiera imaginado que ya iban a hacer un viaje juntos”. A la pregunta de si era por Sabrina o por Chatruc, respondió: “Por ninguno de los dos”. La panelista explicó que, según la fuente que tomó la foto, ambos estaban “acaramelados” en el aeropuerto y listos para embarcar hacia San Pablo, destino que sería la puerta de entrada a un viaje romántico por Brasil.

Imagen borrosa de un grupo de personas sentadas en una sala de espera. Se ven figuras de Sabrina Rojas y José Chatruc entre la gente, indistinguibles
La foto de Sabrina y Chatruc en el aeropuerto rumbo a Brasil(Captura de video)

El panel especuló sobre distintas cuestiones del viaje, desde la clase del pasaje hasta los detalles del free shop, y repasó la historia personal de ambos. Chatruc fue recordado por su carrera como futbolista y periodista deportivo, mientras Rojas fue señalada como alguien que vivió varios “quilombos” mediáticos, aunque todos coincidieron en que ambos están actualmente “libres”.

La foto exclusiva, según relató Pochi, no deja dudas sobre la cercanía: “Se los vio muy acaramelados esperando para embarcar”. El equipo de Puro Show destacó la buena onda de la pareja y celebró que ambos hayan decidido apostar por un romance sin esconderse, sumando un nuevo capítulo a una historia que ya es seguida de cerca tanto por la prensa como por sus seguidores.

Tan solo días atrás, el exfutbolista hablaba de esta relación. “Somos amigos y tenemos la mejor. Tenemos un grupo lindo que nos juntamos. No la podemos hacer jugar al pádel, es lo único que está en falta. Pero después bien, bien. Tenemos buena onda”, comenzó diciendo el periodista deportivo. Reconoció que se están viendo mucho últimamente: “Nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses y, bueno, lo que dijo ella, por ahí nos estamos conociendo un poco más…”.

Aunque el cronista insistió en si podía haber algo más, el exfutbolista se mostró cauteloso: “Vamos a comer y yo se lo dije cómo era comer. No me esperaba tanta repercusión. Cuando vas a comer te vas conociendo más, pero por ahora no pasa nada, así que estamos tranquilos”. Entre bromas, agregó: “Yo sí, la vi con muchos problemas de vista, así que tengo una esperanza. Me da mucha esperanza eso, que no usa anteojos y los necesita”. Sobre la exposición mediática, admitió: “Me sorprendió porque fuimos a comer, buena onda y nos sacaron una foto que es graciosa, pero no estoy acostumbrado, aunque no me molesta. Me di cuenta que ella es muy famosa en ese sentido”.

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