Economía

Miguel Pesce aseguró que las maniobras con el dólar blue comenzaron a investigarse durante su gestión en el BCRA

Mientras tres jueces federales analizan supuestas operaciones irregulares durante el cepo, el ex presidente del Banco Central afirmó que él mismo presentó las denuncias que ahora lleva adelante la Justicia

Guardar
Miguel Pesce, ex presidente del
Miguel Pesce, ex presidente del Banco Central de la República Argentina.

El ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que la investigación que llevan adelante tres jueces federales por supuestas maniobras irregulares con el dólar blue durante 2022 y 2023 fueron en su mayoría iniciadas por sus propias denuncias mientras estaba al frente de la autoridad monetaria. En declaraciones a Radio 10, Pesce destacó que durante su gestión hubo “incontables sumarios” por violación a la normativa cambiaria, a la vez que señaló que todas esas operaciones son controladas por el BCRA, sin intervención del ministerio de Economía.

Las declaraciones de Pesce se refirieron a las medidas dispuestas por los juzgados federales de María ServiniMaría Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. Los magistrados ordenaron en las últimas horas una serie de allanamientos simultáneos sobre 60 objetivos repartidos entre bancos, casas de cambio, compañías financieras y domicilios particulares en el marco de investigaciones que apuntan a un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023. En los tres expedientes se investiga la presunta utilización de dólares adquiridos a precio oficial que luego fueron canalizados hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

Pesce señaló que “la mayoría de las investigaciones que se han hecho han sido durante nuestra gestión, mientras yo presidía el Central”.

“En nuestra gestión se cerraron 136 operadores de cambio, obviamente siguiendo las reglas que corresponden. Primero se intima a la institución para que explique las operaciones que está haciendo, si no lo hace se le inicia un sumario y se la suspende. Durante ese sumario se le da derecho a la defensa y luego se hacen los sumarios. Si hay alguna actividad irregular, se castiga con multas y con inhibiciones para operar en el mercado de cambios”.

“En el principio del actual Gobierno se cerraron 15 operadores más y ahora están aplicándose las multas de las investigaciones que comenzaron durante nuestra gestión. Hay instituciones a las cuales se les han aplicado hasta $60.000 millones de multa”, dijo Pesce.

El ex titular del BCRA negó cualquier clase de vinculación entre estas investigaciones y todo lo que tramita en otros tribunales con relación a la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Aseguró que bajo su conducción en la autoridad monetaria, “siempre que se encontraron irregularidades fueron denunciadas y se iniciaron las investigaciones y los sumarios. Por la propia temporalidad, los castigos se aplican tiempo después. Pero sin ningún lugar a dudas, todas estas investigaciones se iniciaron durante mi gestión y los mecanismos de control funcionaron”.

Pesce destacó además que en ese entramado de controles y sumarios era terreno exclusivo del Banco Central y que no había participación alguna del ministerio de Economía, por entonces a cargo de Sergio Massa: “Se trata de operaciones que controla el Banco Central y se cumplieron todas las normativas. En esto no tuvo intervención el Ministerio de Economía.”

Al mismo tiempo, Pesce deslizó observaciones sobre los criterios empleados en la actual gestión del Central, a cargo de Santiago Bausili, para la supervisión de los bancos. “Siempre que hubo desregulaciones en el sistema financiero, después hubo situaciones críticas. Esto pasó con la desregulación financiera de (José) Martínez de Hoz, con la desregulación financiera en los años 90. En este caso, no tuvimos desregulación financiera en el mercado bancario, pero sí la tuvimos en el mercado cambiario”.

La desregulación cambiaria permitió, según Pesce, “que se abrieran 200 operadores de cambio. Había menos de 40 cuando nosotros dejamos la gestión en 2015, y en el 2019 había 240 operadores de cambio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se desregula, porque después a los desregulados hay que controlarlos, ¿no?“.

Temas Relacionados

Miguel Pescecepo cambiariojueces federalesúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: con leve suba, la Bolsa despide un año con escasos beneficios y expectativas puestas en el corto plazo

El S&P Merval gana 0,4%, en los 3.110.000 puntos. En diciembre gana un 3%, mientras que en el balance de 2025 asciende un 23%, que perdió contra la inflación. Los bonos negocian con escasas variantes

Mercados: con leve suba, la

Fin de año de boom turístico en la Costa: la ocupación se acerca al 90 por ciento

Los principales destinos de playa bonaerenses registraron una gran afluencia de turistas durante los últimos días. La temporada podría superar las expectativas previas

Fin de año de boom

La actividad económica volvió a caer en noviembre, según un informe privado: cómo le fue a cada sector

El reporte expone un escenario adverso en diferentes segmentos productivos, con retrocesos en casi todos los indicadores sectoriales y solo algunos incrementos aislados

La actividad económica volvió a

Autos 0 km: el mercado cierra el 2025 con menos ventas de las previstas, pero será uno de los mejores 10 años del siglo

A última hora de este martes se confirmará el número final del año, que todavía se está lejos de las cifras de 2013 y 2017. Cuántos vehículos habría que vender para alcanzar esos resultados históricos

Autos 0 km: el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 30 de diciembre

El dólar minorista avanza a $1.485 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 28 de noviembre, mientras que el blue se paga a $1.525

Dólar hoy en vivo: a
DEPORTES
La enigmática publicación de Jack

La enigmática publicación de Jack Doohan en medio de especulaciones sobre su salida de Alpine

Las causas detrás del trágico accidente que sufrió Anthony Joshua en Nigeria

Revelaron nuevos detalles de la muerte de Sivert Bakken, el atleta que fue hallado con una máscara en un hotel: “Es horrible”

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

TELESHOW
El abogado de Romina Gaetani

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

La tajante decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles luego del escándalo con Claudia Ciardone

¿El fin de una rivalidad histórica?: Pampita y Nicole Neumann juntas en un evento en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Llega ESTE ARTE con una

Llega ESTE ARTE con una edición renovada

El Concierto de Año Nuevo de Viena se renueva bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin

Suman 27 muertos en dos meses en Bolivia por las lluvias e inundaciones

Innovación, formalización y acceso a mercados: las claves de las Mypes para competir y crecer en el Perú

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz