Miguel Pesce aseguró que las maniobras con el dólar blue comenzaron a investigarse durante su gestión en el BCRA

Miguel Pesce, ex presidente del Banco Central de la República Argentina.

El ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que la investigación que llevan adelante tres jueces federales por supuestas maniobras irregulares con el dólar blue durante 2022 y 2023 fueron en su mayoría iniciadas por sus propias denuncias mientras estaba al frente de la autoridad monetaria. En declaraciones a Radio 10, Pesce destacó que durante su gestión hubo “incontables sumarios” por violación a la normativa cambiaria, a la vez que señaló que todas esas operaciones son controladas por el BCRA, sin intervención del ministerio de Economía.

Las declaraciones de Pesce se refirieron a las medidas dispuestas por los juzgados federales de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. Los magistrados ordenaron en las últimas horas una serie de allanamientos simultáneos sobre 60 objetivos repartidos entre bancos, casas de cambio, compañías financieras y domicilios particulares en el marco de investigaciones que apuntan a un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023. En los tres expedientes se investiga la presunta utilización de dólares adquiridos a precio oficial que luego fueron canalizados hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

Pesce señaló que “la mayoría de las investigaciones que se han hecho han sido durante nuestra gestión, mientras yo presidía el Central”.

“En nuestra gestión se cerraron 136 operadores de cambio, obviamente siguiendo las reglas que corresponden. Primero se intima a la institución para que explique las operaciones que está haciendo, si no lo hace se le inicia un sumario y se la suspende. Durante ese sumario se le da derecho a la defensa y luego se hacen los sumarios. Si hay alguna actividad irregular, se castiga con multas y con inhibiciones para operar en el mercado de cambios”.

“En el principio del actual Gobierno se cerraron 15 operadores más y ahora están aplicándose las multas de las investigaciones que comenzaron durante nuestra gestión. Hay instituciones a las cuales se les han aplicado hasta $60.000 millones de multa”, dijo Pesce.

El ex titular del BCRA negó cualquier clase de vinculación entre estas investigaciones y todo lo que tramita en otros tribunales con relación a la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Aseguró que bajo su conducción en la autoridad monetaria, “siempre que se encontraron irregularidades fueron denunciadas y se iniciaron las investigaciones y los sumarios. Por la propia temporalidad, los castigos se aplican tiempo después. Pero sin ningún lugar a dudas, todas estas investigaciones se iniciaron durante mi gestión y los mecanismos de control funcionaron”.

Pesce destacó además que en ese entramado de controles y sumarios era terreno exclusivo del Banco Central y que no había participación alguna del ministerio de Economía, por entonces a cargo de Sergio Massa: “Se trata de operaciones que controla el Banco Central y se cumplieron todas las normativas. En esto no tuvo intervención el Ministerio de Economía.”

Al mismo tiempo, Pesce deslizó observaciones sobre los criterios empleados en la actual gestión del Central, a cargo de Santiago Bausili, para la supervisión de los bancos. “Siempre que hubo desregulaciones en el sistema financiero, después hubo situaciones críticas. Esto pasó con la desregulación financiera de (José) Martínez de Hoz, con la desregulación financiera en los años 90. En este caso, no tuvimos desregulación financiera en el mercado bancario, pero sí la tuvimos en el mercado cambiario”.

La desregulación cambiaria permitió, según Pesce, “que se abrieran 200 operadores de cambio. Había menos de 40 cuando nosotros dejamos la gestión en 2015, y en el 2019 había 240 operadores de cambio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se desregula, porque después a los desregulados hay que controlarlos, ¿no?“.