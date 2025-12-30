Economía

Mercados: con leve suba, la Bolsa despide un año con escasos beneficios y expectativas puestas en el corto plazo

El S&P Merval gana 0,4%, en los 3.110.000 puntos. En diciembre gana un 3%, mientras que en el balance de 2025 asciende un 23%, que perdió contra la inflación. Los bonos negocian con escasas variantes

Los activos argentinos despiden un 2025 volátil, aunque se mantiene el optimismo por 2026.

Los mercados financieros de la Argentina se encaminaban este martes a finalizar un año agridulce, en el cual pesaron las cuestiones políticas, se registraron avances parciales en activos y las colocaciones a plazo fijo igualaron la inflación.

El mercado bursátil operaba este martes con un alza del 0,4% en el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 3.110.000 puntos. El panel líder anota en el año una mejora del 23%, una tasa que está unos ocho puntos debajo de la inflación.

El S&P Merval medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”, registra a lo largo de 2025 un descenso del 5 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- mostraban equilibrio en general, mientras que el riesgo país de JP Morgan se mantiene estabilizado en los 570 puntos básicos.

“Argentina podría cumplir sus metas con el FMI, acumular reservas, y ver una fuerte baja del riesgo país, por un efecto pinza dado por una caída de las tasas en el mundo, y por mayor acumulación de reservas en el plano local”, afirmó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“En este contexto, el año 2026 este llamado a mostrar fuertes subas en bonos y acciones locales, tasa de inflación en baja, tasas de interés positivas contra la inflación, y un dólar estable aumentando menos que la inflación. Todos los caminos conducen al mercado de capitales como la mejor opción financiera 2026”, agregó Di Stefano.

El triunfo del presidente libertario Javier Milei en elecciones legislativas revirtió la baja performance de los mercados de la primer parte del año y dio impulso al avance en el Congreso de la aprobación del Presupuesto 2026 con déficit cero.

“La aprobación del Presupuesto 2026 representaría un primer paso clave dentro de la agenda legislativa del Gobierno y un hito relevante tras dos años sin una ley de gastos y recursos”, reportó Wise Capital.

“El cierre de 2025 presenta hitos relevantes como la aprobación parlamentaria del presupuesto 2026, que proyecta un crecimiento del producto bruto interno de 5% y una inflación anual de 10,1%. Aunque estimaciones privadas prevén cifras inflacionarias superiores, el mercado valora la señal de gobernabilidad tras el visto bueno del Senado con pocos sobresaltos. Asimismo, se destaca el programa de acumulación de reservas del Banco Central a partir de 2026, que aspira a captar divisas considerando el incremento de la demanda de dinero ante una eventual reactivación de la economía real”, describieron los expertos de Rava Bursátil.

Las escasas reservas del Banco Central de cara a un próximo pago de deuda de unos 4.300 millones de dólares mantiene la atención del mercado para los primeros días del 2026.

“Las miradas se dirigen por estos días por conocer de qué manera se optará por complementar los fondos necesarios para afrontar el pago de deuda del 9 de enero, y los próximos pasos en la estrategia financiera que podrían incluir nuevas emisiones aprovechando la última reducción del riesgo país”, dijo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Las reservas internacionales del BCRA sumaban el lunes 41.892 millones de dólares, según datos de la entidad monetaria, mientras que analistas estiman que las reservas netas se encuentran en rojo por unos 2.300 millones de dólares.

“La oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”, comunicó el BCRA en su presentación de objetivos y planes para 2026.

La plaza cambiaria aguarda visualizar el impacto que tendrá la nueva banda de flotación cambiaria que entrará en vigencia desde el viernes 2, con un ajuste al ritmo de la inflación mensual, por lo que la misma ampliará su ajuste al 2,5% desde el 1% actual.

Por su parte, las colocaciones a plazo fijo en pesos promediaron en 2026 un rendimiento del 30% anual, frente a una inflación que se mantuvo es similares valores, la tasa de inflación más baja en ocho años.

