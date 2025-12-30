Inocencia fiscal: por qué la falta de adhesión de las provincias puede complicar los planes de Caputo para los dólares del colchón

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hay más de USD 253.000 millones fuera del sistema al cierre del tercer trimestre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que los argentinos ingresen al sistema financiero sus tenencias de dólares no declarados “en el colchón” para activar la economía y ampliar la masa prestable, la falta de adhesión de gran parte de las provincias argentinas a acuerdos de intercambio de información fiscal genera el riesgo de limitar el impacto de esa iniciativa. Según especialistas, los distritos que queden afuera de los convenios van a tener el poder de cobrar impuestos a los que la Nación renuncia.

Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal -que aún espera su promulgación para entrar en vigencia-, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que los argentinos saquen los dólares del colchón lo más rápido posible para reactivar la actividad. Pero, además de la reglamentación pendiente por parte del Banco Central (BCRA) y el fisco nacional, aún hay provincias que no adhirieron al intercambio de información.

Luego de la presentación del proyecto, en mayo pasado, el entonces titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, promovió la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal. Hasta el momento, se logró la adhesión de varias provincias, entre las cuales se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De esta lista, restan sumarse Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Según pudo saber Infobae, muchas de ellas, como la gobernación de Axel Kicillof, continúan evaluando si adherirán o no. Esta situación podría complicar los planes del ministro Caputo, ya que afectaría el tratamiento que reciban los dólares no declarados que depositen los contribuyentes en el banco.

Luis Caputo promueve que se utilicen los dólares del colchón por medio del Banco Nación Argentina (BNA).

"Para que lo dispuesto en la Ley de Inocencia Fiscal cumpla efectivamente con el objetivo de introducir dólares al circuito legal, resulta indispensable que las provincias adhieran al régimen. Sin ese acompañamiento, el incentivo a formalizar ahorros pierde fuerza y previsibilidad“, afirmó Noelia Girardi, gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich.

La falta de adhesión de algunas provincias al intercambio de información con el fisco nacional genera incertidumbre para los contribuyentes. “Si bien el régimen nacional busca simplificar y otorgar seguridad jurídica, la falta de adhesión provincial provoca un tratamiento desigual entre ellas, marcando una diferencia concreta entre individuos según la provincia en la que residan u operen, aun con la misma situación fiscal”, señaló.

De esta manera, los contribuyentes que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias quedan cubiertos frente a ARCA, pero desprotegidos frente a los fiscos provinciales que no adhieran. "Esto habilita a las provincias a mantener controles, fiscalizaciones o eventuales reclamos, incluso cuando el contribuyente haya cumplido con el marco nacional, generando una clara sensación de inseguridad jurídica“, destacó.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, sostuvo que las provincias que no adhieran pueden llegar a reclamar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Aunque destacó que pese a que se trató de una posibilidad que existió durante el último blanqueo de capitales para los distritos que no se sumaron a la iniciativa, las provincias optaron por no ir a por el dinero exteriorizado.

“El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) no se aplica sobre las cuentas en dólares, pero hay jurisdicciones que sí tienen regímenes de recaudación sobre cuentas en dólares. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en CABA no van a retener, pero sí en Tucumán“, aclaró.

Domínguez señaló además que no sólo los dólares juegan en esta lógica: también los pesos. Si el contribuyente deposita dinero “negro” para comprar, le van a hacer la retención del Sircreb. “Después el fisco provincial puede detectar, con base en inferencias del Sircreb, cuáles fueron los depósitos y controlarlo con los ingresos declarados en IIBB, hacer cruzamientos", puntualizó.

Para el contador Marcos Felice, los montos que ingresen por el Régimen Simplificado de Ganancias quedarán sujetos a lo que cada jurisdicción disponga, como sucedió con el blanqueo de capitales. "Las que adhieran podrán considerar algún régimen especial de IIBB. Las que no, seguramente determinarán de oficio IIBB por impuestos omitidos“, indicó, además de aplicar retenciones y percepciones sobre las sumas de dinero que se muevan.

En su momento, el fisco nacional a cargo de Juan Pazo había advertido a aquellas provincias que no adhieran. “En el marco de la implementación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, ARCA convocará a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información (...). De modo tal que aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen [por Ganancias Simplificado] perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)“, indicaron en un comunicado en su momento. Ahora, con el cambio en la conducción del fisco nacional, con Andrés Vásquez en reemplazo de Pazo, resta saber si se mantendrá esta postura.