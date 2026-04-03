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Boca Juniors se subió al podio en su zona: así están las posiciones y cómo sigue la fecha 13 del Torneo Apertura

El Xeneize logró un triunfazo en Córdoba ante Talleres y quedó más cerca de los playoffs. El cronograma completo

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Tablas tras la fecha 12 del Torneo Apertura
Comenzó la fecha 13 del Torneo Apertura

Luego de un leve receso por la fecha FIFA de selecciones, que obligó a frenar la actividad, la Liga Profesional de Fútbol retomó su marcha el miércoles. La fase regular campeonato comienza a entrar en su instancia final y con solo cinco jornadas, hay equipos que están a un paso de la siguiente ronda y otros que comienzan a perfilarse para lograrlo.

El duelo entre Lanús y Platense en La Fortaleza marcó el inicio de la jornada 13 del Torneo Apertura. El empate sin goles dejó a los dos equipos con un sabor agridulce. Es que el Granate no pudo ser el nuevo escolta y continúa en la cuarta posición de la Zona A con 19 puntos, a tres unidades del líder Vélez Sarsfield. El Calamar, por su parte, escaló al octavo lugar con 15 unidades, pero no aseguró la permanencia en esta fecha en su puesto que le permite acceder a los playoffs.

Este jueves, la acción continuó con tres partidos, donde el plato fuerte fue el que protagonizaron Boca Juniors y Talleres en Córdoba. El Xeneize logró un gran triunfo por 1 a 0 con gol de Adam Bareiro y con 20 puntos se colocó en el tercer puesto de la Zona A, un dos unidades de la cima. La T, por su parte, permanece en el sexto lugar con 18.

Además, por la Zona B, Barracas Central cayó 2-1 ante Sarmiento de Junín, que quedó a un paso de ingresar en la zona de clasificación a los octavos de final. Por el mismo grupo, el líder Independiente Rivadavia venció 2-0 a Tigre en Victoria y se afianzó en lo más alto de la tabla.

Este viernes, la fecha tendrá tres encuentros, con la presentación del puntero de la Zona A Vélez Sarsfield ante Gimnasia en La Plata (15 horas). Más tarde, desde las 17:15, Unión enfrentará a Deportivo Riestra y a las 19:30, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de La Plata, todos encuentros correspondientes al mismo grupo.

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 13

LANÚS 0-0 PLATENSE

BARRACAS CENTRAL 1-2 SARMIENTO

TIGRE 0-2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

TALLERES 0-1 BOCA

Viernes 3 de abril

15:00 Gimnasia (Mza.) – Vélez – Zona A (TNT Sports)

17:15 Unión – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

19:30 San Lorenzo – Estudiantes – Zona A (ESPN Premium)

Sábado 4 de abril

13:30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

17:30 Independiente – Racing – Interzonal (TNT Sports/ ESPN Premium)

21:00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Domingo 5 de abril

15:30 Gimnasia – Huracán – Zona B (ESPN Premium)

18:00 River – Belgrano – Zona B (TNT Sports)

20:30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Lunes 6 de abril

19:00 Argentinos – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

21:15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A (TNT Sports)

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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