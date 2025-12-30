El Banco Central definió que para acumular reservas en 2026 será clave que el Gobierno vuelva al mercado internacional

El BCRA fijó los objetivos y los planes para 2026, con basamento en la acumulación de reservas.

En vísperas del inicio del programa de acumulación de reservas, el Banco Central reiteró ayer que para cumplir el objetivo será fundamental “la recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda” para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro nacional.

Esta aseveración se encuentra dentro del informe de objetivos y planes para el 2026 que publicó ayer la entidad que preside Santiago Bausili.

“Ese proceso, junto al crecimiento en el mercado externo de las empresas, permitirá que el flujo de compra de reservas se traduzcan en un aumento del stock de reservas internacionales del BCRA”, señalan. Y al mismo tiempo agregan que el objetivo es que en esta oportunidad “no sea necesario emplear las reservas para atender vencimientos de capital e intereses”.

Para que este proceso virtuoso tenga lugar es clave que el riesgo país caiga de 575 puntos básicos actuales a un nivel de 450 puntos. Pero la expectativa oficial es que esto suceda dentro del primer bimestre de 2026, siempre y cuando acompañe el humor de los mercados internacionales.

En el mismo informe se detalla que a pesar de fuertes compras de dólares en los primeros dos años resultó imposible acumular reservas. El motivo es que al mismo tiempo hubo que hacer frente a los vencimientos de deuda con recursos propios.

“Una vez recobrado el acceso al mercado internacional de capitales, se puede anticipar que las compras de reservas que se hagan con el fin de abastecer al proceso de remonetización esperado se traducirán en una mayor acumulación de reservas”, agregaron desde el Central.

Semanas atrás, el cálculo de compras posibles por parte del BCRA para el 2026 se ubica en unos USD 10.000 millones, aunque podría llegar a los USD 17.000 millones. Todo dependerá del comportamiento de la demanda de pesos.

El peligro es que la remonetización de la economía se ubique por encima de la demanda de pesos del mercado. En ese caso, el peligro es que se produzca mayor presión cambiaria, acelerando al mismo tiempo la inflación.

Desde el BCRA aclararon que la participación en el mercado cambiario no podrá exceder, al menos en una primera etapa, el 5% del total del volumen operado diario. Y también es posible que se lleven adelante compras en bloque para no alterar el funcionamiento del mercado.

Santiago Bausili, titular del BCRA, aclaró que la compra de dólares por parte de la autoridad monetaria dependerá de la demanda de dinero.

Luis “Toto” Caputo aseguró la semana pasada que el objetivo del Gobierno es reducir la dependencia de Wall Street. Y se pronunció a favor de hacer crecer el mercado de capitales interno. La flamante ley de inocencia fiscal procura, justamente, que se puedan volcar más dólares a los bancos, aún cuando no estén declarados.

Se apunta, además, a la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que se aplicaría al pago de indemnizaciones por despido. Esos recursos serían ahorrados por cada empresa y el cálculo es que generaría una masa anual para inversiones cercana a los USD 4.000 millones anuales.

Pero más allá de estos planes, la realidad es que el Gobierno tiene bastante urgencia para conseguir financiamiento internacional. En el corto plazo, se seguirá pagando deuda con recursos propios.

El vencimiento del 9 de enero se afrontará con lo conseguido en la colocación del Bonar 2029 (USD 910 millones), pero también el Tesoro viene acumulando dólares y ya tiene más de USD 1.000 millones en la cuenta del Central. Queda la duda cómo se conseguirá el resto para llegar a USD 4.200 millones, pero entre las opciones hay nuevo financiamiento ofrecido por varios bancos internacionales a disposición.

El mercado cambiario llega a fin de año con el dólar oficial planchado en $1.475. Sin embargo, el dólar informal saltó ayer hasta $1.540, lo que implicó un aumento de la brecha a cerca de 4,5%. Se estima que en el arranque de enero el tipo de cambio oficial podría arrancar con mayor presión alcista ante la necesidad de divisas del público, relacionado con el inicio de las vacaciones de verano.