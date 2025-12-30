Economía

El Banco Central definió que para acumular reservas en 2026 será clave que el Gobierno vuelva al mercado internacional

A partir de enero arranca la “fase 4” del plan, que consiste en la remonetización de la economía vía intervención para comprar dólares. Aún está pendiente una parte crucial que es colocar deuda en el exterior

Guardar
El BCRA fijó los objetivos
El BCRA fijó los objetivos y los planes para 2026, con basamento en la acumulación de reservas.

En vísperas del inicio del programa de acumulación de reservas, el Banco Central reiteró ayer que para cumplir el objetivo será fundamental “la recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda” para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro nacional.

Esta aseveración se encuentra dentro del informe de objetivos y planes para el 2026 que publicó ayer la entidad que preside Santiago Bausili.

“Ese proceso, junto al crecimiento en el mercado externo de las empresas, permitirá que el flujo de compra de reservas se traduzcan en un aumento del stock de reservas internacionales del BCRA”, señalan. Y al mismo tiempo agregan que el objetivo es que en esta oportunidad “no sea necesario emplear las reservas para atender vencimientos de capital e intereses”.

Para que este proceso virtuoso tenga lugar es clave que el riesgo país caiga de 575 puntos básicos actuales a un nivel de 450 puntos. Pero la expectativa oficial es que esto suceda dentro del primer bimestre de 2026, siempre y cuando acompañe el humor de los mercados internacionales.

En el mismo informe se detalla que a pesar de fuertes compras de dólares en los primeros dos años resultó imposible acumular reservas. El motivo es que al mismo tiempo hubo que hacer frente a los vencimientos de deuda con recursos propios.

“Una vez recobrado el acceso al mercado internacional de capitales, se puede anticipar que las compras de reservas que se hagan con el fin de abastecer al proceso de remonetización esperado se traducirán en una mayor acumulación de reservas”, agregaron desde el Central.

Semanas atrás, el cálculo de compras posibles por parte del BCRA para el 2026 se ubica en unos USD 10.000 millones, aunque podría llegar a los USD 17.000 millones. Todo dependerá del comportamiento de la demanda de pesos.

El peligro es que la remonetización de la economía se ubique por encima de la demanda de pesos del mercado. En ese caso, el peligro es que se produzca mayor presión cambiaria, acelerando al mismo tiempo la inflación.

Desde el BCRA aclararon que la participación en el mercado cambiario no podrá exceder, al menos en una primera etapa, el 5% del total del volumen operado diario. Y también es posible que se lleven adelante compras en bloque para no alterar el funcionamiento del mercado.

Santiago Bausili, titular del BCRA,
Santiago Bausili, titular del BCRA, aclaró que la compra de dólares por parte de la autoridad monetaria dependerá de la demanda de dinero.

Luis “Toto” Caputo aseguró la semana pasada que el objetivo del Gobierno es reducir la dependencia de Wall Street. Y se pronunció a favor de hacer crecer el mercado de capitales interno. La flamante ley de inocencia fiscal procura, justamente, que se puedan volcar más dólares a los bancos, aún cuando no estén declarados.

Se apunta, además, a la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que se aplicaría al pago de indemnizaciones por despido. Esos recursos serían ahorrados por cada empresa y el cálculo es que generaría una masa anual para inversiones cercana a los USD 4.000 millones anuales.

Pero más allá de estos planes, la realidad es que el Gobierno tiene bastante urgencia para conseguir financiamiento internacional. En el corto plazo, se seguirá pagando deuda con recursos propios.

El vencimiento del 9 de enero se afrontará con lo conseguido en la colocación del Bonar 2029 (USD 910 millones), pero también el Tesoro viene acumulando dólares y ya tiene más de USD 1.000 millones en la cuenta del Central. Queda la duda cómo se conseguirá el resto para llegar a USD 4.200 millones, pero entre las opciones hay nuevo financiamiento ofrecido por varios bancos internacionales a disposición.

El mercado cambiario llega a fin de año con el dólar oficial planchado en $1.475. Sin embargo, el dólar informal saltó ayer hasta $1.540, lo que implicó un aumento de la brecha a cerca de 4,5%. Se estima que en el arranque de enero el tipo de cambio oficial podría arrancar con mayor presión alcista ante la necesidad de divisas del público, relacionado con el inicio de las vacaciones de verano.

Temas Relacionados

Banco CentralReservasDeudaMercados internacionalesSantiago BausiliLuis CaputoFinanciamientoÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Nuevas bandas cambiarias: la estrategia del Tesoro que puede tensar la acumulación de reservas del Banco Central

Desde 2026, el BCRA puede empezar a comprar divisas, pero analistas aseguran que el Tesoro interviene para que el tipo de cambio no se acerque al techo de la banda. Los principales desafíos

Nuevas bandas cambiarias: la estrategia

El año de la turbulencia extrema: cuáles son las acciones argentinas que cotizan en Wall Street que ganaron y las más golpeadas

ADRs en verde, en rojos y cómo le fue al market cap conjunto de estas compañías locales que cotizan en EEUU. Dólar, bonos CER y depósitos a plazo fijo lograron superar a la inflación

El año de la turbulencia

El fabricante de los celulares más famosos del mundo avanza hacia su propia marca de autos eléctricos

Foxconn, la empresa que ensambla los iPhone, parece decidida a entrar a la industria automotriz. Un reciente convenio con un fabricante japonés sería el camino elegido para crear su línea de vehículos

El fabricante de los celulares

Messi también gana premios como empresario: una cadena argentina de comida en la que invirtió fue galardonada por su relanzamiento

“La llegada del capitán argentino potencia la identidad de la marca y refuerza su proyección internacional, conectando la propuesta con lo más auténtico del ser argentino y con una figura que trasciende fronteras”, dijo la empresa

Messi también gana premios como

Dólar, inflación, reservas y competencia de monedas: uno por uno, los principales lineamientos del BCRA para 2026

El Banco Central compartió los objetivos y planes que delimitó de cara al año entrante, con fuerte basamento en el nuevo esquema cambiario y monetario

Dólar, inflación, reservas y competencia
DEPORTES
El gesto del boxeador senegalés

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chino lanzó cohetes

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla