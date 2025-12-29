Oficializaron el aumento de un impuesto que se traslada a las tarifas de gas de los usuarios

El nuevo precio se aplicará en los consumos de gas realizados a partir de enero de 2026

La Secretaría de Energía oficializó un aumento en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La medida, comunicada a través de la resolución 605/2025 y publicada en el Boletín Oficial, estableció que el nuevo precio se aplicará en los consumos de gas realizados a partir de enero de 2026.

De acuerdo con el área dependiente del Ministerio de Economía, se trata de una modificación al valor que pagan las distribuidoras al adquirir el gas mayorista, antes de sumar los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran la factura final. El precio del PIST se traslada directamente a los usuarios, lo que significa que cualquier incremento impacta en el monto que abonan los hogares y comercios.

De esta manera, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a reflejar el nuevo valor en las facturas, asegurando que todas las empresas del sector apliquen el ajuste de manera uniforme, el cual representa un incremento del 0,53 % sobre el valor anterior, según consta en la resolución firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

“El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, indica el texto.

El impacto sobre los usuarios dependerá de la categoría en la que se encuentren registrados en el esquema de segmentación de subsidios. Tal como indica la normativa, los usuarios denominados Nivel 1 (mayores ingresos) deberán afrontar el costo pleno del gas, sin bonificaciones. Los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3 (bajos y medios ingresos) cuentan con bonificaciones y límites de consumo base, aunque el excedente sobre esos topes se factura a un valor superior. Según la Secretaría de Energía, esta focalización busca mantener la ayuda estatal para los sectores más vulnerables, mientras que los mayores ingresos absorben el costo real del gas.

De igual forma, la actualización de los cuadros tarifarios se sumará al nuevo esquema de subsidios que planea aplicar el Gobierno desde el próximo año. Así, dejarán atrás la segmentación por niveles (N1, N2 y N3) como los programas separados, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer un solo régimen simplificado. Solo existirán dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que afrontarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es transparentar el precio real del servicio, aumentar la proporción del gasto que asumirán los usuarios y consolidar la disciplina fiscal.

ENARGAS y las empresas distribuidoras tienen cinco días para adecuar los contratos y aplicar el nuevo precio

ENARGAS y las empresas distribuidoras tienen cinco días desde la publicación de la resolución para adecuar los contratos y aplicar el nuevo precio en los valores finales. Además, el ente regulador debe garantizar que las bonificaciones establecidas para usuarios de bajos y medios ingresos sigan vigentes y se apliquen correctamente, tal como lo dispone la resolución 24/2025 de la mencionada Secretaría. Estas bonificaciones se mantendrán mientras continúe la denominada transición hacia subsidios focalizados, prorrogada por el Gobierno nacional hasta julio de 2026.

“Posteriormente, a través del Decreto N° 370 de fecha 30 de mayo de 2025 se dispuso prorrogar hasta el 9 de julio de 2026 la Emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55/23 y prorrogada por el Decreto N° 1.023/24, como así también el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados establecido en el Artículo 2º del Decreto N° 465/24″, añadieron en la publicación de esta madrugada.

La decisión de actualizar el PIST se tomó en el marco de la emergencia del sector energético nacional, declarada en diciembre de 2023 y extendida hasta julio de 2026. El organismo argumentó que el esquema de subsidios generalizados aplicado en años anteriores resultó incompatible con la situación financiera del Estado y que es necesario avanzar hacia un sistema donde solo los sectores con menores ingresos reciban ayuda directa.

El ENARGAS deberá supervisar que las facturas reflejen correctamente el valor actualizado y que las bonificaciones se apliquen según la normativa vigente.