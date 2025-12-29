Jornada financiera: la rueda negativa de Wall Street frenó el rebote de los activos argentinos

Los activos argentinos se aprestan a cerrar un diciembre levemente positivo.

Las últimas sesiones financieras del año no permiten definiciones concluyentes por el movimiento errático de precios. Lo cierto es que la expectativa de un importante rebote en las valuaciones este lunes, promovido por la aprobación del Presupuesto 2026 el viernes, no se produjo, ante una tendencia negativa de los negocios en Wall Street, que disipó el entusiasmo doméstico.

A la vez, en el plano cambiario hubo un relevante incremento del monto de negocios, que encontró contrapartida en una intensa demanda de divisas, ante el cierre de posiciones por los balances anuales y también por la compra de dólares de minoristas para vacaciones en el exterior.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 0,4%, a 3.100.075 puntos. La caída más grande fue para Transener (-9,6%), en medio de versiones acerca de su venta, mientras que destacaron alza puntuales como Cresud (+3,8%), IRSA (+3,5%) e YPF (+2,3%).

Los bonos en dólares -Globales y Bonares- ascendieron un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que restó tres unidades, a los 571 puntos básicos para la Argentina, cerca del piso de 560 unidades registrado en enero.

José Ignacio Thomé, analista senior de Equity de Grupo SBS, explicó que “el mercado accionario argentino es conocido por su alta volatilidad y por sus ciclos de ilusión y desencanto que llevan usualmente a pensarlo exclusivamente como una oportunidad de potenciales ganancias de capital en ciertos momentos puntuales. Sin embargo, existen sectores específicos que, sobre todo en el actual contexto de mayor estabilidad macro y desregulación, un inversor puede posicionarse y capturar dividendos con una estabilidad más que razonable”.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comentó que “el Gobierno concluyó su segundo año de gestión con un respaldo político y económico de peso: la aprobación del Presupuesto 2026, una señal relevante para los mercados. Sin embargo, la atención estará centrada en la capacidad del Tesoro para reforzar sus tenencias de dólares y enfrentar los próximos vencimientos de deuda”, por USD 4.200 millones para el 9 de enero.

Entre los datos macroeconómicos, “las estimaciones del mes de noviembre indican una baja de la actividad industrial en torno a -6% en términos interanuales, y en la comparación mensual -1% respecto a octubre”, reveló la UIA (Unión Industrial Argentina).

“Si bien persiste la tendencia a la baja, cabe señalar que la diferencia pudo haberse acrecentado por contar con menos días de actividad debido a feriados: dos días menos que noviembre 2024, y cuatro menos que octubre 2025”, agregó.

“De cara al primer semestre de 2026, un factor a tener en cuenta es el estacional. Históricamente, el primer trimestre presenta una estacionalidad alta (en cuanto a inflación) en marzo, para luego disminuir a lo largo del segundo trimestre”, puntualizó un informe de IOL (Invertir Online).

“Actualmente, el mercado opera con cautela, ‘priceando’ (trasladando a precios) una inflación break-even promedio del 2% para el primer semestre, descendiendo al 1,5% posteriormente, lo que sugiere que los precios de los instrumentos no descuentan mejoras sustanciales en el corto plazo”, agregó.

Elevada demanda de dólares

El dólar mayorista avanzó 4,50 pesos o 0,3% este lunes, a $1.457 para la venta, el precio más alto desde el 3 de noviembre, De todas maneras, en diciembre el mayorista mantiene una suba marginal de 5,50 pesos o 0,4%.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, detalló que “la divisa mayorista subió $4,50 tras varias ruedas de escasa volatilidad. La jornada comenzó con las primeras operaciones en torno a $1.454 y se desarrolló de manera equilibrada, aunque con una leve tendencia alcista que se consolidó hacia el cierre, finalizando en $1.457. El volumen operado fue el más alto del mes, alcanzando USD 903 millones, reflejando una clara recuperación de la actividad”.

“La mejora en el volumen estuvo explicada por fuertes ingresos del sector petrolero y por liquidaciones de empresas que tomaron financiamiento en dólares, cuyos fondos fueron volcados al mercado de cambios. Estos flujos aportaron oferta genuina y permitieron contener el avance del tipo de cambio, limitando la suba a pesar del mayor movimiento observado en la rueda”, expresó Merino.

El analista financiero Christian Buteler enfatizó el ”incremento fuerte en la demanda que un poco sorprende: si bien siempre en estos días tenés más demanda producto de lo que es vacaciones, se podía pensar que mucho de eso se había adelantado previo a las elecciones. En esa corrida que tuvimos muchos habían adelantado compras. Parece que todavía quedaba demanda insatisfecha con los pesos que estaban entrando en estos días”.

El dólar al público terminó sin variantes en el Banco Nación, a $1.475 para la venta por séptimo día seguido. El billete minorista estuvo operado a $1.480 la mayor parte del día, pero ajustó sobre el cierre.

El dólar blue volvió a operar con alza de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.540 para la venta, en lo más alto desde el 22 de octubre. En este segmento, el dólar mantiene en diciembre una suba de 105 pesos o 7,3%, ahora el más caro de todos, por encima del bursátil “contado con liquidación”, que retrocedió debajo de los 1.530 pesos.

Por otro lado, las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 1.718 millones (-3,9%), a USD 41.892 millones. Fuentes de la entidad preciaron a Infobae que la caída se debió a una disminución de la cotización de activos que impactó en más de USD 200 millones, justificado principalmente por en descenso de 4,4% en la cotización del oro, mientras que más de USD 1.200 millones se explicaron por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes, que retiran dólares depositados en cuentas del BCRA -y por lo tanto, salen de la contabilidad de reservas-, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de cartera propia de las entidades. Como es habitual, esos dólares reingresarán a cuenta del Central con el inicio del nuevo mes, a partir del viernes 2 de enero.