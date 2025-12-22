El Gobierno eliminó prohibiciones al sector aerocomercial: permiten más vuelos nocturnos y relajan normas de plan de vuelo

Entre los principales cambios se destaca la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo para la aviación privada dentro del país

El Gobierno avanzó con una nueva serie de medidas destinadas a desregular el sector aerocomercial. Se introdujeron modificaciones sustanciales a las regulaciones existentes, eliminando requisitos considerados burocráticos y simplificando procesos para la aviación.

Entre los principales cambios se destaca la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo para la aviación privada dentro del país, salvo en zonas bajo vigilancia especial por narcotráfico.

Además, se habilitó el vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional y se suprimieron exigencias administrativas y técnicas que, según las autoridades, encarecían la formación de pilotos y restringían la actividad de empresas de menor escala.

Se habilitó el vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional y se suprimieron exigencias administrativas y técnicas

“El objetivo es modernizar el marco normativo, simplificar procesos operativos y adecuar la regulación a las necesidades actuales del sistema aeronáutico argentino, en línea con las prácticas vigentes a nivel internacional”, aseguraron desde la Secretaría de Transporte.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó a través de su cuenta de X: “La resolución establece enmiendas a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) de alto impacto para el sector aeronáutico. Entre ellas, se elimina la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo dentro del país a toda la aviación privada (como tampoco tenés que presentarle al Estado un plan de viaje cuando te subís a tu auto para ir a Mar del Plata)”. Esta disposición entrará en vigencia el 1° de marzo de 2026.

Este cambio, dice el funcionario, implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. “Ahora el Estado no te va a preguntar más adonde vas. No es reinventar la rueda, en EEUU y países de Europa se opera así. VLLC!”, sostuvo.

Se trata de un documento en el que se detallan datos como aeródromo de salida y de destino, ruta prevista, altitud y velocidad, horario estimado de despegue y arribo, entre otros.

“La única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S. En esa zona para no tener que presentar plan de vuelo se necesitará contar con un ADSB que permite el tracking en tiempo real de aeronaves”, agregó.

A su vez, se elimina la prohibición de vuelo visual nocturno en todo el país. “En Argentina si querías salir a volar un avión en condiciones visuales de noche estaba prohibido, ahora queda liberado. El Estado era una máquina de impedir. VLLC!”, dijo Sturzenegger.

Se elimina la prohibición de vuelo visual nocturno en todo el país

La prohibición de vuelo visual nocturno era una regla de seguridad aeronáutica que limitaba los vuelos que dependen de la navegación visual durante la noche, salvo que se cumplan requisitos específicos que garanticen que la operación puede hacerse con seguridad, o que se realice bajo reglas instrumentales (IFR).

Asimismo, se eliminó para todo el transporte aéreo comercial el requisito de la ya derogada licencia comercial de primera, una exigencia considerada innecesaria por el Ejecutivo y que aseguran que había encarecido la formación de pilotos.

La medida apunta a aumentar la cantidad de pilotos comerciales disponibles, un factor clave para acompañar el crecimiento que viene mostrando el mercado aerocomercial.

Se eliminó para todo el transporte aéreo comercial el requisito de la ya derogada licencia comercial de primera

En paralelo, se introdujeron modificaciones para las empresas de aviación no regular, con una simplificación de los requisitos de equipamiento, manuales y trámites administrativos.

Además, se introduce en la normativa nacional la posibilidad de que aeronaves de pequeño porte, destinadas a operaciones no regulares con menos de 10 pasajeros, puedan operar con un solo piloto mediante el uso de sistemas de piloto automático, previa aprobación de la ANAC, adecuando el marco regulatorio nacional a los criterios adoptados por las principales autoridades aeronáuticas internacionales.

Según Sturzenegger, estos cambios permitirán una fuerte reducción de costos operativos, especialmente para las aerolíneas pequeñas, y podrían impulsar una mayor oferta de vuelos y servicios en distintos puntos del país.

Por otra parte, se simplifican los requisitos para las operaciones de vuelos sanitarios y se actualizan los criterios de equipamiento mínimo, permitiendo que un mayor número de aeronaves pueda operar bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR), siempre dentro de los márgenes de seguridad establecidos.