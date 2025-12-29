Economía

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en enero 2026

Durante el primer mes del año que viene, el personal doméstico recibirá una nueva suma no remunerativa, además de un ajuste salarial

Guardar
Las empleadas domésticas percibirán un
Las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo de entre $6.000 y $14.000 en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de enero de 2026, quienes se desempeñan como empleadas domésticas accederán a nuevas escalas salariales, según la actualización definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Al mismo tiempo, recibirán un bono no remunerativo, tras el pago del mismo en noviembre y diciembre de 2025.

La CNTCP, compuesta por delegados sindicales, empleadores, autoridades del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo, resolvió otorgar una suba escalonada e incorporar un monto extra no remunerativo de $14.000 mensuales, durante tres meses y hasta enero, para quienes cumplan jornadas superiores a 16 horas semanales. Aquellos empleados que trabajen entre 12 y 16 horas por semana recibirán un adicional de $9.000, y quienes tengan una carga horaria menor a 12 horas semanales percibirán $6.000.

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

  • Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000
  • Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
  • Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en enero 2026

Desde el primer mes del año siguiente, el personal de casas particulares contará con nuevos valores salariales, luego de la actualización establecida por la CNTCP. El ajuste prevé escalas diferenciadas según la categoría, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas semanales, en línea con el esquema de aumentos escalonados y bonos dispuesto para el sector.

El personal del servicio doméstico
El personal del servicio doméstico recibirá un incremento en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la escala más alta, los supervisores percibirán $3.895,56 por hora si trabajan con retiro y $4.254,05 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $485.961,09 y $539.711,97, según corresponda. Esta categoría comprende a quienes tienen la responsabilidad de coordinar y supervisar a otros empleados en domicilios particulares o comercios.

El personal especializado, dedicado a tareas como cocina u otras funciones específicas, recibirá $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro, con un salario mensual de $452.478,51 y $502.101,03, respectivamente, de acuerdo a la información oficial.

Para los caseros, que residen en el lugar donde prestan servicios y se ocupan del mantenimiento y la custodia de propiedades urbanas o rurales, el valor de la hora trabajada será de $3.494,25 y el mensual de $441.806,54.

El personal encargado de la asistencia y el cuidado de personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, tendrá una remuneración de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes en la modalidad con retiro, y de $3.894,43 la hora y $490.745,56 mensuales sin retiro.

En las zonas consideradas desfavorables,
En las zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la franja de tareas generales, que incluye limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas, la hora con retiro se abonará a $3.250,10, con un sueldo mensual de $398.722,14. Quienes trabajen sin retiro percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes.

Cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, se le reconoce el salario correspondiente a la función de mayor jerarquía. Además, se suma un adicional por antigüedad equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año completo trabajado, un beneficio vigente desde septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

Quienes desarrollan sus tareas en zonas consideradas desfavorables reciben un adicional del 30% sobre el salario mínimo. Este plus alcanza a trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en Buenos Aires.

Los valores de cada categoría para enero 2025

Supervisores

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Temas Relacionados

Empleadas domésticasBonoAumento salarialPersonal domésticoCasas particularesEnero 2026Últimas noticias

Últimas Noticias

Dólares “cara chica”: el Banco Nación dice que aceptará billetes de cualquier antigüedad una vez que rija la Inocencia Fiscal

Entidades financieras aguardan la promulgación de la nueva ley mientras el público busca opciones para regularizar activos en moneda estadounidense

Dólares “cara chica”: el Banco

Inocencia fiscal: a qué monotributistas les conviene adherirse al Régimen simplificado de Ganancias y quedar “blindados”

El Gobierno promueve la adhesión al nuevo régimen ante el fisco nacional; sin embargo, los contadores advierten que no le conviene a todos los contribuyentes, ya que podrían terminar pagando más impuestos. Existen variables que deben considerarse

Inocencia fiscal: a qué monotributistas

Vacaciones: qué precauciones hay que tomar antes de utilizar las tarjetas de débito y crédito en un país extranjero

Hay varios puntos clave a considerar a la hora de utilizar los plásticos en otros países para evitar inconvenientes

Vacaciones: qué precauciones hay que

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

La rápida devaluación del rial ha impulsado una oleada de protestas y agravado la inflación, lo que llevó a la renuncia de Mohammad Reza Farzin mientras crecen la incertidumbre por la situación económica y política

Renunció el director del Banco

El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

Wall Street registra pérdidas y el dólar subió frente a sus principales rivales. Los precios del petróleo subieron un 2% tras las conversaciones de paz sobre Ucrania

El oro y la plata
DEPORTES
La Argentina pone primera en

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

“Michael está aquí, diferente, pero aquí”: el emocionante mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años de su accidente

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

TELESHOW
Nuevo parte médico del Hospital

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

INFOBAE AMÉRICA

El grupo terrorista Hamas ratificó

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Alerta Groenlandia y la Antártida: cuáles son los 3 factores que podrían transformar el mapa costero mundial antes de 2300