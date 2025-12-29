Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en enero 2026

Las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo de entre $6.000 y $14.000 en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de enero de 2026, quienes se desempeñan como empleadas domésticas accederán a nuevas escalas salariales, según la actualización definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Al mismo tiempo, recibirán un bono no remunerativo, tras el pago del mismo en noviembre y diciembre de 2025.

La CNTCP, compuesta por delegados sindicales, empleadores, autoridades del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo, resolvió otorgar una suba escalonada e incorporar un monto extra no remunerativo de $14.000 mensuales, durante tres meses y hasta enero, para quienes cumplan jornadas superiores a 16 horas semanales. Aquellos empleados que trabajen entre 12 y 16 horas por semana recibirán un adicional de $9.000, y quienes tengan una carga horaria menor a 12 horas semanales percibirán $6.000.

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000

Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en enero 2026

Desde el primer mes del año siguiente, el personal de casas particulares contará con nuevos valores salariales, luego de la actualización establecida por la CNTCP. El ajuste prevé escalas diferenciadas según la categoría, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas semanales, en línea con el esquema de aumentos escalonados y bonos dispuesto para el sector.

El personal del servicio doméstico recibirá un incremento en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la escala más alta, los supervisores percibirán $3.895,56 por hora si trabajan con retiro y $4.254,05 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $485.961,09 y $539.711,97, según corresponda. Esta categoría comprende a quienes tienen la responsabilidad de coordinar y supervisar a otros empleados en domicilios particulares o comercios.

El personal especializado, dedicado a tareas como cocina u otras funciones específicas, recibirá $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro, con un salario mensual de $452.478,51 y $502.101,03, respectivamente, de acuerdo a la información oficial.

Para los caseros, que residen en el lugar donde prestan servicios y se ocupan del mantenimiento y la custodia de propiedades urbanas o rurales, el valor de la hora trabajada será de $3.494,25 y el mensual de $441.806,54.

El personal encargado de la asistencia y el cuidado de personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, tendrá una remuneración de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes en la modalidad con retiro, y de $3.894,43 la hora y $490.745,56 mensuales sin retiro.

En las zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la franja de tareas generales, que incluye limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas, la hora con retiro se abonará a $3.250,10, con un sueldo mensual de $398.722,14. Quienes trabajen sin retiro percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes.

Cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, se le reconoce el salario correspondiente a la función de mayor jerarquía. Además, se suma un adicional por antigüedad equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año completo trabajado, un beneficio vigente desde septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020, sin retroactividad.

Quienes desarrollan sus tareas en zonas consideradas desfavorables reciben un adicional del 30% sobre el salario mínimo. Este plus alcanza a trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en Buenos Aires.

Los valores de cada categoría para enero 2025

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes