¿Vuelve Latam?: el Gobierno autorizó a la aerolínea chilena a operar vuelos de cabotaje en el país

La normativa le permite a la aerolínea que dejó de operar a nivel local en la pandemia a acceder al mercado interno bajo un esquema de cielos abiertos

Un avión de Latam Airlines
Un avión de Latam Airlines

El Gobierno argentino le concedió a Latam Airlines la autorización para operar nuevamente vuelos de cabotaje en el país.

La medida, formalizada por Subsecretaría de Transporte Aéreo y publicada en el Boletín Oficial, otorga a la aerolínea chilena la posibilidad de explotar servicios regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, tanto en rutas domésticas como internacionales, sin restricciones en cuanto a rutas, frecuencias o tipo de aeronaves, dentro de los límites que establecen los convenios bilaterales y la legislación aeronáutica argentina.

Tras la publicación de la disposición, Latam difundió un comunicado en el que subrayó que esta habilitación regulatoria no implica el lanzamiento inmediato de nuevas rutas y que únicamente establece el marco legal necesario para futuras operaciones.

“Latam Airlines Group informa que, en el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y Chile, ha presentado una solicitud operativa integral ante las autoridades argentinas, para obtener el permiso de operar cualquier ruta habilitada por dicho acuerdo”, destacó la chilena.

La empresa dejó de volar
La empresa dejó de volar cabotaje en el país en 2020 (REUTERS/Iván Alvarado)

“La solicitud aprobada, si bien otorga la habilitación regulatoria general para posibles nuevas rutas futuras, no implica la intención de iniciar vuelos de inmediato en ninguna ruta específica, sino que establece un marco más ágil ante futuras solicitudes”, agregó.

La empresa ya contaba con antecedentes en el mercado doméstico argentino: entre 2005 y 2020 operó vuelos de cabotaje a través de su filial local. La llegada de la pandemia, junto con las condiciones regulatorias y operativas del país y la imposibilidad de concretar acuerdos laborales, forzaron a la empresa a retirarse del segmento nacional y cancelar la mayor parte de sus operaciones internacionales con matrícula argentina. Desde entonces, mantuvo su actividad en el país sólo mediante vuelos internacionales gestionados por otras filiales del grupo.

“El cese de operaciones de Latam Airlines Argentina, por tiempo indeterminado, obedece a que con las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia de COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable”, indicó a mediados de 2020.

En ese momento, era la segunda aerolínea local en Argentina detrás de Aerolíneas Argentinas. Tenía el 20% del mercado, 2.000 empleados y volaba a 12 destinos de cabotaje.

Planes

La compañía explicó que la presentación ante las autoridades argentinas tuvo el objetivo de contar con un permiso integral que simplifique los trámites administrativos para futuras alternativas, evitando la necesidad de solicitar nuevas habilitaciones generales ante cada proyecto de expansión. Según Latam, la resolución “otorga la habilitación regulatoria general para posibles nuevas rutas futuras”, pero aclara que no hay ninguna decisión operativa concreta en análisis en el corto plazo.

La Disposición 46/2025, el gobierno le permite a la aerolínea designada por la autoridad aeronáutica chilena explotar servicios aéreos regulares y no regulares con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire. Este marco surge de los acuerdos bilaterales entre Argentina y Chile, vigentes desde las actas firmadas en 1996 y 2022 y el memorándum de entendimiento de abril de 2024. El texto también destaca que LATAM acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa argentina para prestar los servicios solicitados y que tanto vuelos internacionales como de cabotaje podrán operar bajo este esquema, incluso con aviones de gran porte.

El organismo enfatizó que la medida se inscribe en la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional, cuyo propósito es ampliar la conectividad aérea, incrementar la oferta de vuelos y promover la competencia. Por este motivo, la nueva autorización no impone límites de frecuencias ni de destinos, y permite la operación con cualquier tipo de aeronave habilitada al efecto. El procedimiento administrativo también incluyó la notificación formal a la Administración Nacional de Aviación Civil.

En paralelo a la Disposición 46/2025, el Ejecutivo habilitó a Latam a realizar combinaciones internacionales de pasajeros y carga en rutas específicas, como el tramo Santiago de Chile–Río de Janeiro–Buenos Aires.

