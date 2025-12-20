Cuánto tiene que ganar una familia para pertenecer al 10% con mayores ingresos

Una familia tiene que ganar más de $3,6 millones para pertenecer al 10% con más recursos del país. Sarah Pabst/Bloomberg

Una familia argentina necesita percibir un ingreso total mensual superior a $3.624.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares que más ganan, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este umbral corresponde al tercer trimestre de 2025 y marca el ingreso mínimo necesario para ingresar al decil superior de la escala de ingresos relevada en los 31 principales aglomerados urbanos.

Dentro de este grupo, los ingresos familiares se extienden desde ese piso hasta los $150.000.000 mensuales, con un ingreso promedio de $5.597.559. El décimo decil agrupa a 1.015.153 hogares, equivalentes al 10% del total, y a 3.539.176 personas, que representan el 11,9% de la población relevada.

La amplitud interna de este segmento es considerable, ya que abarca desde familias que apenas superan el umbral de $3.624.000 hasta aquellas con ingresos cien veces superiores. El ingreso medio de $5.597.559 en este decil contrasta de manera significativa con los valores observados en el resto de la escala.

Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. El noveno decil incluye a los hogares con ingresos entre $2.650.000 y $3.620.000, con un promedio de $3.067.163. El octavo decil abarca desde $2.100.000 hasta $2.650.000, con un ingreso medio de $2.361.192. En el extremo opuesto, el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $10.000 a $500.000 y un ingreso medio de $349.654. La mediana de ingresos familiares, que divide a la población en dos mitades, se sitúa en $800.000, lo que significa que la mitad de los hogares argentinos percibe ingresos iguales o inferiores a esa cifra.

Se redujo la desigualdad durante el tercer trimestre de 2025. Sarah Pabst/Bloomberg

Escala de ingreso familiar por decil

Primer decil

Ingreso total familiar: desde $10.000 hasta $500.000

Hogares: 1.016.737 (10%)

Personas: 2.032.689 (6,8%)

Ingreso total decil: $355.505.839.000 (1,9%)

Ingreso medio: $349.654

Segundo decil

Ingreso total familiar: desde $500.000 hasta $760.000

Hogares: 1.019.170 (10%)

Personas: 2.347.895 (7,9%)

Ingreso total decil: $647.958.268.000 (3,4%)

Ingreso medio: $635.771

Tercer decil

Ingreso total familiar: desde $760.000 hasta $960.000

Hogares: 1.011.712 (10%)

Personas: 2.644.124 (8,9%)

Ingreso total decil: $869.973.460.000 (4,6%)

Ingreso medio: $859.902

Cuarto decil

Ingreso total familiar: desde $960.000 hasta $1.200.000

Hogares: 1.015.996 (10%)

Personas: 2.844.588 (9,5%)

Ingreso total decil: $1.077.066.992.000 (5,7%)

Ingreso medio: $1.060.109

Quinto decil

Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.430.000

Hogares: 1.017.394 (10%)

Personas: 3.153.508 (10,6%)

Ingreso total decil: $1.319.920.938.000 (6,9%)

Ingreso medio: $1.297.355

Sexto decil

Ingreso total familiar: desde $1.430.000 hasta $1.750.000

Hogares: 1.015.690 (10%)

Personas: 3.221.526 (10,8%)

Ingreso total decil: $1.598.646.559.000 (8,4%)

Ingreso medio: $1.573.951

Séptimo decil

Ingreso total familiar: desde $1.750.000 hasta $2.100.000

Hogares: 1.015.332 (10%)

Personas: 3.285.625 (11%)

Ingreso total decil: $1.950.939.540.000 (10,3%)

Ingreso medio: $1.921.479

Octavo decil

Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.650.000

Hogares: 1.017.348 (10%)

Personas: 3.393.821 (11,4%)

Ingreso total decil: $2.402.153.936.000 (12,6%)

Ingreso medio: $2.361.192

Noveno decil

Ingreso total familiar: desde $2.650.000 hasta $3.620.000

Hogares: 1.014.083 (10%)

Personas: 3.374.586 (11,3%)

Ingreso total decil: $3.110.358.257.000 (16,4%)

Ingreso medio: $3.067.163

Décimo decil

Ingreso total familiar: desde $3.624.000 hasta $150.000.000

Hogares: 1.015.153 (10%)

Personas: 3.539.176 (11,9%)

Ingreso total decil: $5.682.378.754.000 (29,9%)

Ingreso medio: $5.597.559

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) informó que los varones ganan más que las mujeres. EFE/Matías Nápoli

La distancia entre los extremos de la escala se refleja en la brecha de ingresos per cápita familiar: la mediana del décimo decil es trece veces superior a la del primer decil. Esta diferencia, aunque elevada, muestra una leve reducción respecto al año anterior, cuando la brecha era de catorce veces. El coeficiente de Gini, indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se ubicó en 0,431 para el tercer trimestre de 2025, frente a 0,435 en igual período de 2024, lo que señala una disminución interanual de la desigualdad.

En cuanto a la composición de los ingresos, el 78,2% del total en los hogares proviene de fuentes laborales, mientras que el 21,8% corresponde a ingresos no laborales. Este último componente tiene mayor peso en los deciles más bajos, donde representa el 60,1% en el primer decil, frente al 12,8% en el décimo.

La estructura de los hogares también varía según el nivel de ingresos: en el primer decil, por cada 100 personas ocupadas hay 257 no ocupadas, mientras que en el décimo decil la relación es de 43 no ocupadas por cada 100 ocupadas. Además, existen diferencias de género en los ingresos individuales: los varones perciben en promedio $1.153.171, mientras que las mujeres alcanzan $838.924.

La reciente reducción en el coeficiente de Gini indica una leve mejora en la distribución del ingreso en Argentina, aunque las diferencias entre los extremos de la escala siguen siendo considerables.