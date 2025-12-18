Dólar hoy en vivo: cómo operan todas las cotizaciones este jueves 18 de diciembre

El dólar oficial minorista cortó una racha de cinco ruedas sin caer y cerró en $1.475 , mientras que la mayorista se mantuvo estable. Las acciones y los bonos operaron mixtos y el riesgo país volvió a subir, tras marcar el menor nivel en siete años.

La inflación mayorista aceleró su ritmo, con un alza mensual de 1,6% en noviembre, lo que generó atención sobre los próximos movimientos económicos. Las acciones operaron con tendencia dispar y el S&P Merval finalizó casi sin cambios en pesos, afectado por una nueva suba del dólar financiero. La deuda en dólares mostró resultados mixtos y los inversores mantuvieron la vista en la política cambiaria y monetaria implementada a comienzos de la semana, a la espera de definiciones sobre financiamiento y reservas para los próximos meses.

El mercado financiero argentino cerró la jornada previa con señales mixtas, luego de que el dólar oficial cortara una racha de cinco días en alza y bajara a $1.475 en el segmento minorista. Mientras tanto, el mayorista se mantuvo sin cambios y el volumen de operaciones cayó a mínimos recientes. Las cotizaciones financieras como el MEP y el contado con liquidación avanzaron levemente, el dólar blue permaneció estable en $1.500 y el riesgo país se recuperó hasta 569 puntos , tras registrar el menor nivel desde 2018 en el intradía.

La rueda anterior finalizó con el dólar oficial en $1.475 y el dólar tarjeta en $1.917,50 . El dólar blue permaneció estable en $1.500 , mientras que el dólar MEP cerró en $1.512,33 y el contado con liquidación en $1.558,84 . El dólar mayorista concluyó en $1.451 .

Últimas noticias

Robots carteros: Correo Argentino inauguró el primer sistema autónomo de clasificación de paquetes de la región La empresa estatal implementó una plataforma en Monte Grande, lo que incrementa la capacidad de procesamiento y optimiza la logística, mientras avanza en su transformación financiera y tecnológica

El BCE cumple el guion y mantiene el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación cerca de su objetivo El guardián del euro fía los futuros movimientos de los tipos de interés al comportamiento de los precios

La inflación interanual fue del 2,7% en Estados Unidos durante noviembre La suba de precios fue más moderada de lo esperado y por debajo del 3% registrado en septiembre

Dólares “cara chica”: el Banco Central explicó qué pasará con los billetes antiguos en bancos La autoridad monetaria introdujo un cambio clave para los usuarios que pretendan cambiar los billetes viejos o deteriorados. Qué condiciones deben cumplir