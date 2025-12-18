Dólar hoy en vivo: cómo operan todas las cotizaciones este jueves 18 de diciembre

La rueda anterior finalizó con el dólar oficial en $1.475 y el dólar tarjeta en $1.917,50. El dólar blue permaneció estable en $1.500, mientras que el dólar MEP cerró en $1.512,33 y el contado con liquidación en $1.558,84. El dólar mayorista concluyó en $1.451.
El mercado financiero argentino cerró la jornada previa con señales mixtas, luego de que el dólar oficial cortara una racha de cinco días en alza y bajara a $1.475 en el segmento minorista. Mientras tanto, el mayorista se mantuvo sin cambios y el volumen de operaciones cayó a mínimos recientes. Las cotizaciones financieras como el MEP y el contado con liquidación avanzaron levemente, el dólar blue permaneció estable en $1.500 y el riesgo país se recuperó hasta 569 puntos, tras registrar el menor nivel desde 2018 en el intradía.
La inflación mayorista aceleró su ritmo, con un alza mensual de 1,6% en noviembre, lo que generó atención sobre los próximos movimientos económicos. Las acciones operaron con tendencia dispar y el S&P Merval finalizó casi sin cambios en pesos, afectado por una nueva suba del dólar financiero. La deuda en dólares mostró resultados mixtos y los inversores mantuvieron la vista en la política cambiaria y monetaria implementada a comienzos de la semana, a la espera de definiciones sobre financiamiento y reservas para los próximos meses.
