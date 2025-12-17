Una aerolínea internacional canceló una ruta a Argentina que había anunciado hace apenas dos días

La compañía lamentó que la introducción de esta tarifa no haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cancelación de la ruta Tucumán - Lima anunciada por Latam sorprendió por muchos motivos, pero sobre todo porque había sido anunciada hace apenas dos días.

“Latam Airlines Perú lamenta informar la cancelación de la ruta Tucumán - Lima desde el 29 de marzo de 2026″, comienza el comunicado y hace eje en la fecha. O sea, quienes compraron pasajes podrán viajar hasta ese día.

Según la aérea, el cierre representa un golpe para la conectividad regional y el desarrollo económico y turístico de la zona. Las tasa ronda los USD 12 dólares por pasajero y Lima es un hub de conexión de la empresa a otros destinos en la región y EEUU.

Un avión de Latam (REUTERS/Iván Alvarado)

La compañía atribuyó esta decisión a la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, una medida que, según la aerolínea, incrementa el costo total de los viajes de pasajeros en conexión hacia terceros países y debilita la posición estratégica de Lima como centro de conexiones en Sudamérica.

En su comunicado, Latam Airlines Perú lamentó que la introducción de esta tarifa no haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional. La empresa subrayó que la medida coloca a Lima en desventaja frente a otros hubs como Bogotá y Panamá, que ofrecen redes de destinos similares sin aplicar cargos adicionales por transferencia y con menores tiempos de conexión.La decisión de cancelar la ruta Tucumán - Lima se suma a la eliminación de otras tres rutas internacionales: Lima – Orlando, Lima – Curaçao y Lima – Florianópolis.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima

Además, la compañía informó que tampoco lanzará dos rutas previstas para el primer trimestre de 2026: Guatemala - Lima y Belo Horizonte - Lima.

Latam Airlines Perú reafirmó su disposición a continuar el diálogo con los actores involucrados en Perú para buscar soluciones que permitan preservar el papel de Lima como un hub competitivo y eficiente para Sudamérica.

La ruta entre Tucumán y Lima había sido inaugurada recientemente con el objetivo de fortalecer la conectividad internacional y fomentar el desarrollo económico y turístico de la región. Según la empresa, los pasajeros en conexión resultan esenciales para alcanzar la demanda necesaria que permita sostener vuelos de largo plazo, los cuales generan beneficios concretos tanto para el país de origen como para Perú y su ecosistema aeroportuario.

Se informó que los clientes afectados por la cancelación a partir del 29 de marzo de 2026 podrán solicitar la devolución total del importe abonado a través de los canales de atención de la compañía, o bien reprogramar su vuelo con Latam desde Salta, o vía Buenos Aires en conexión con otra compañía asociada, hacia su destino final.

Con la ruta, Tucumán recuperaba conectividad con la capital peruana luego de seis años. La ruta iba a operar tres veces por semana con salidas desde Lima los martes, viernes y domingos, y regreso desde el aeropuerto Benjamín Matienzo lunes, miércoles y sábados.

Segú el sitio El Tucumano, el Ente Tucumán Turismo (ETT) había organizado, días atrás, una recepción para los primeros turistas.

“Los pasajeros fueron agasajados con un desayuno dispuesto en un sector especial del aeropuerto, mientras el músico Diego Molina amenizaba el ambiente con su voz e interpretando canciones típicas tucumanas. Paralelamente, el grupo actoral Los Intérpretes daba una emotiva bienvenida personificando personajes de época. A modo de obsequio, se entregó a los turistas merchandising que incluía productos regionales y vasos con la leyenda ‘Bienvenidos a Tucumán’”, describió el medio local.