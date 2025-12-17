Economía

Una aerolínea internacional canceló una ruta a Argentina que había anunciado hace apenas dos días

La suspensión del servicio aéreo responde a la aplicación de una nueva tarifa aeroportuaria

Guardar
La compañía lamentó que la
La compañía lamentó que la introducción de esta tarifa no haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cancelación de la ruta Tucumán - Lima anunciada por Latam sorprendió por muchos motivos, pero sobre todo porque había sido anunciada hace apenas dos días.

“Latam Airlines Perú lamenta informar la cancelación de la ruta Tucumán - Lima desde el 29 de marzo de 2026″, comienza el comunicado y hace eje en la fecha. O sea, quienes compraron pasajes podrán viajar hasta ese día.

Según la aérea, el cierre representa un golpe para la conectividad regional y el desarrollo económico y turístico de la zona. Las tasa ronda los USD 12 dólares por pasajero y Lima es un hub de conexión de la empresa a otros destinos en la región y EEUU.

Un avión de Latam (REUTERS/Iván
Un avión de Latam (REUTERS/Iván Alvarado)

La compañía atribuyó esta decisión a la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, una medida que, según la aerolínea, incrementa el costo total de los viajes de pasajeros en conexión hacia terceros países y debilita la posición estratégica de Lima como centro de conexiones en Sudamérica.

En su comunicado, Latam Airlines Perú lamentó que la introducción de esta tarifa no haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional. La empresa subrayó que la medida coloca a Lima en desventaja frente a otros hubs como Bogotá y Panamá, que ofrecen redes de destinos similares sin aplicar cargos adicionales por transferencia y con menores tiempos de conexión.La decisión de cancelar la ruta Tucumán - Lima se suma a la eliminación de otras tres rutas internacionales: Lima – Orlando, Lima – Curaçao y Lima – Florianópolis.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima

Además, la compañía informó que tampoco lanzará dos rutas previstas para el primer trimestre de 2026: Guatemala - Lima y Belo Horizonte - Lima.

Latam Airlines Perú reafirmó su disposición a continuar el diálogo con los actores involucrados en Perú para buscar soluciones que permitan preservar el papel de Lima como un hub competitivo y eficiente para Sudamérica.

La ruta entre Tucumán y Lima había sido inaugurada recientemente con el objetivo de fortalecer la conectividad internacional y fomentar el desarrollo económico y turístico de la región. Según la empresa, los pasajeros en conexión resultan esenciales para alcanzar la demanda necesaria que permita sostener vuelos de largo plazo, los cuales generan beneficios concretos tanto para el país de origen como para Perú y su ecosistema aeroportuario.

Se informó que los clientes afectados por la cancelación a partir del 29 de marzo de 2026 podrán solicitar la devolución total del importe abonado a través de los canales de atención de la compañía, o bien reprogramar su vuelo con Latam desde Salta, o vía Buenos Aires en conexión con otra compañía asociada, hacia su destino final.

Con la ruta, Tucumán recuperaba conectividad con la capital peruana luego de seis años. La ruta iba a operar tres veces por semana con salidas desde Lima los martes, viernes y domingos, y regreso desde el aeropuerto Benjamín Matienzo lunes, miércoles y sábados.

Segú el sitio El Tucumano, el Ente Tucumán Turismo (ETT) había organizado, días atrás, una recepción para los primeros turistas.

“Los pasajeros fueron agasajados con un desayuno dispuesto en un sector especial del aeropuerto, mientras el músico Diego Molina amenizaba el ambiente con su voz e interpretando canciones típicas tucumanas. Paralelamente, el grupo actoral Los Intérpretes daba una emotiva bienvenida personificando personajes de época. A modo de obsequio, se entregó a los turistas merchandising que incluía productos regionales y vasos con la leyenda ‘Bienvenidos a Tucumán’”, describió el medio local.

Temas Relacionados

LatamTurismoPerúÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

La normativa laboral fija una fecha límite y un breve margen adicional para la acreditación del ingreso extra de fin de año, que alcanza a empleados registrados y busca garantizar liquidez antes de las celebraciones

¿Cuándo se paga el aguinaldo

Cómo funcionará el “QR cripto” para pagar con Bitcoin o con dólares digitales en los comercios

Los comercios tendrán nuevas opciones para recibir pagos de billeteras cripto, acentuando su uso para las transacciones cotidianas y no únicamente para invertir

Cómo funcionará el “QR cripto”

Cuánto cuesta el pan dulce para Navidad en promedio en CABA

Con la llegada de las Fiestas, las familias argentinas ajustan sus presupuestos para la mesa navideña. El producto más emblemático de fin de año se ofrece con una amplia y marcada variedad de precios

Cuánto cuesta el pan dulce

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

El gremio denunció competencia desleal y reclamó medidas urgentes para proteger la economía local: se perdieron 5.000 puestos de trabajo y el recorte de inversiones superó los 450 millones de dólares

La industria siderúrgica de Brasil

El Gobierno privilegia la acumulación de reservas en medio de la caída de los precios de las materias primas

El equipo económico priorizó nuevamente la compra de divisas, mientras los commodities profundizan la tendencia bajista en los mercados internacionales

El Gobierno privilegia la acumulación
DEPORTES
Verón habló tras el título

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Con formaciones confirmadas, Flamengo y PSG se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental en Qatar

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

TELESHOW
Juli Poggio contó la insólita

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo Atahualpa: “Está por cumplir 14 y no tiene celular”

Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH otorgó medidas cautelares

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 en Argentina?

Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Una carta de amor a Jane Austen, estrella de una muestra que celebra los 250 años de su legado