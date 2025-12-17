El Directorio del FMI analizará hoy las modificaciones a las bandas cambiarias

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva (Reuters)

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) examina este miércoles en Washington el rumbo del programa de 20.000 millones de dólares firmado con Argentina. El encuentro se produce tras recientes decisiones macroeconómicas de la administración de Javier Milei, que buscan administrar con mayor flexibilidad el régimen cambiario vigente en el país sudamericano. Según detalló la agencia Bloomberg, la convocatoria tiene carácter informal y se centra en el futuro inmediato de la política monetaria argentina y sus herramientas para estabilizar las finanzas públicas tras la introducción de un nuevo esquema de bandas cambiarias.

El personal técnico del FMI involucrado en el seguimiento del acuerdo con Buenos Aires actualiza a los directores respecto de la coyuntura local. El proceso incluye la revisión de los avances logrados desde que el nuevo ciclo económico comenzó formalmente en abril, una etapa marcada por la estrecha vigilancia sobre la capacidad del Banco Central argentino para recomponer reservas y sostener la estabilidad en los mercados de divisas.

La administración actual flexibilizó recientemente el esquema de bandas que pesa sobre las operaciones con moneda extranjera, en un intento de reforzar la confianza de los inversores ante las dificultades estructurales históricas del país. En ese marco, el Ministerio de Economía comunicó el inicio de una estrategia gradual para la reconstrucción de las reservas internacionales, una medida señalada como prioritaria para mejorar la resiliencia financiera.

El cambio central que motiva la consulta en el organismo multilateral radica en el esquema de bandas de flotación para el peso argentino. A partir de 2026, esas franjas se ajustarán mensualmente en línea con la tasa de inflación. Hasta ahora, el tope de ajuste admitido no superaba el uno por ciento mensual. Este giro responde al objetivo oficial de dotar de mayor previsibilidad y flexibilidad al valor de la moneda local frente al dólar y otras divisas internacionales.

Las autoridades argentinas informaron que el Banco Central proyecta comprar 10.000 millones de dólares durante el próximo año en su escenario base, cifra sujeta a cambios según la evolución de la demanda de dinero. Esta meta busca responder a una de las condiciones clave exigidas desde el FMI para avanzar en la normalización macroeconómica y la reducción de la volatilidad.

El directorio del organismo internacional no prevé adoptar definiciones formales hasta la próxima revisión en enero (Reuters)

Ni el FMI ni el Ministerio de Economía argentino respondieron en forma inmediata a los pedidos de comentarios realizados en las horas previas a la reunión, según se informó en el despacho internacional difundido por Bloomberg. Mientras tanto, las expectativas del mercado y de los analistas financieros se focalizan en el impacto de la flexibilización cambiaria sobre la recuperación de la confianza y el acceso a los mercados de financiamiento internacional.

El directorio del FMI había llevado a cabo la última sesión formal sobre Argentina en julio. Durante ese encuentro se aprobó la primer revisión del programa de financiamiento para el país y se concedió al gobierno argentino una dispensa. Esta medida se vinculó con el incumplimiento del objetivo de acumulación de reservas netas, un parámetro reconocido como medular para la estabilidad de la economía por parte de los funcionarios del organismo.

El calendario de compromisos oficiales establece que la próxima revisión relevante tendrá lugar a fin de enero del año próximo, según el portal institucional del FMI. Por lo tanto, no se espera una decisión formal inmediata tras la charla de hoy en Washington. El proceso previsto contempla que la evaluación en curso nutra el análisis técnico y fundamente eventuales recomendaciones cuando llegue la instancia de una nueva revisión del acuerdo.

El escenario financiero argentino atrae atención global debido a la combinación de desafíos internos y monitoreo internacional. Las autoridades buscan evitar nuevas turbulencias mientras ajustan instrumentos monetarios y fiscales bajo la mira de entidades multilaterales. El resultado de la estrategia oficial depende en buena medida del margen de maniobra otorgado por el FMI y de la evolución de los flujos reales de divisas en el circuito económico nacional.

A medida que avanza el diálogo entre los responsables argentinos y el staff internacional, el foco se posa en la consistencia entre las nuevas reglas cambiarias y los requisitos del acuerdo vigente. El énfasis sobre el cumplimiento de objetivos numéricos, en particular la acumulación de reservas, continúa siendo central tanto para las autoridades de Buenos Aires como para el organismo de crédito global.