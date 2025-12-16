¿Dónde están los europeos?: por qué cada vez se ven menos autos de las tradicionales marcas del Viejo Continente

Los autos europeos compactos no se pueden importar a Argentina porque pagan un arancel del 35% que eleva su precio a valores fuera del alcande de los usuarios. REUTERS/Daniele Mascolo/File Photo

Que el 50% de los autos nuevos que se venderán este año serán de origen brasileño es la más cabal muestra de que un cambio de paradigma en el mercado automotor argentino. Un cambio que tiene su génesis en la apertura sin restricciones de las importaciones propiciado por el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.

Si a ese mayoritario volumen de autos se suma que otro 40% corresponde a autos de fabricación nacional, el escenario es más claro todavía. Entre Argentina y Brasil se producen y venden 9 de cada 10 autos 0km del mercado local.

Sin embargo, si se considera que siete de las diez marcas que producen vehículos en plantas nacionales tienen su casa matriz en algún país de Europa, llama la atención como el mercado automotor quedó prácticamente reducido a que los modelos que provienen de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra o países de la Comunidad Europea, sean casi todos de un nicho del mercado con poco volumen y alto precio.

Actualmente se producen en Argentina vehículos de las marcas Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz e Iveco entre las europeas. A ellas se suman Ford, Chevrolet y RAM entre las americanas (aunque Stellantis es fusión de marcas de ambas regiones), y Toyota como la única japonesa.

Los números son más claros aún. Entre enero y noviembre de este año se vendieron en Argentina 362 modelos distintos de automóviles particulares y vehículos utilitarios, de los cuales 111 son de origen europeo. Nada mal porque representan casi una tercera parte. Pero si se compara el volumen de unidades, la realidad marca que los autos europeos son principalmente autos premium y de representan una mínima porción del mercado.

El total de autos vendidos a fines de noviembre fue de 556.535, pero apenas 11.628 de esas unidades llegaron importadas de algún país europeo, lo que representa una mínima parte de apenas el 2,1%.

Renault Kardian, el símbolo de un auto desarrollado y producido fuera de Europa por una marca francesa

Las razones de la desventaja

A qué se debe este fenómeno es la primera pregunta inmediata, especialmente por la preponderancia de raíces europeas entre las marcas y también en los ciudadanos argentinos. La respuesta no es una sino dos.

En primer lugar, se trata de la localización regional de la producción automotriz, que en el caso de Sudamérica está repartida fundamentalmente entre Brasil y Argentina. Sin embargo, no se trata solo de fabricar en la región sino también de fabricar cada vez más autos que son desarrollados en este mercado también y están destinados exclusivamente para el consumo interno sin un equivalente europeo.

El otro motivo está en la matriz impositiva que afecta a los autos europeos, que quedan en total desventaja competitiva con respecto a los autos regionales, ya que mientras los deben sumar a su precio un 35% de arancel de importación como los asiáticos o norteamericanos, la totalidad de la producción que llega desde Brasil, México, Colombia y Uruguay tiene arancel 0% para la importación.

Aunque el cupo de autos híbridos y eléctricos está abierto a todos los países, las condiciones se adaptan perfectamente a los fabricantes chinos (Foto: Shutterstock)

La coyuntura argentina

Entonces, aparece la coyuntura política, porque las condiciones no son las mismas para todos. Si bien el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos no los excluye, la realidad es que con un precio FOB de USD 16.000 como máximo, prácticamente no hay autos europeos que puedan competir con los autos chinos. Lo mismo ocurre con los japoneses o coreanos. Y las licitaciones 2025 y 2026 lo demuestran.

Por otro lado, el acuerdo comercial en el que se avanza con Estados Unidos incluiría una situación similar de un cupo sin arancel común Mercosur del 35% para modelos fabricados en ese país, lo que no sólo permitiría traer autos de marcas americanas sino también de japonesas o coreanas que se fabriquen en Norteamérica.

Los autos europeos más conocidos en el mercado actual son todos los Audi, BMW y Mercedes-Benz, toda la gama de MINI, los Peugeot 408, 3008 y 5008, los DS 3, 4 y 7, Alfa Romeo Stelvio, Giulia y Veloce, todos los Volvo salvo el EX30 (es chino), y los exclusivos y escasos Range Rover, Porsche, Ferrari, como así también ejemplares únicos de Lamborghini, McLaren y Lotus. También algunos modelos específicos como el Renault Mégane E-Tech 100% eléctrico.

El Volkswagen Golf GTI regresará a Argentina en 2026, pero vendrá desde Alemania con arancel del 35%. Cuando se traiga de México, ese costo bajará a 0%

Son todos autos caros, de más de USD 50.000, lo que muestra la desventaja competitiva en la que quedaron los autos europeos, ya que desde China la mayoría de los modelos que están llegando al mercado argentino pertenecen a esa franja de precios que va los 40 a los 60 millones de pesos o en torno a los 35.000 dólares.

Hay un caso que ejemplifica la situación. Volkswagen confirmó hace pocos días que a fines de 2026 o principios de 2027 empezará a importar el Volkswagen Golf GTI nuevamente tras una pausa de varios años fuera del mercado.

Y si bien hay una decisión en casa matriz de producir el auto en México eventualmente desde 2027 o 2028, todavía no hay precisiones finas al respecto. Por ese motivo, la importación inicial del Golf será desde Alemania, y ese modelo pagará el 35% de arancel extrazona que ese mismo auto no pagaría si se trajera desde México.