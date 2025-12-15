Economía

El FMI celebró el plan del Gobierno para fortalecer las reservas y el regreso al mercado de deuda

La vocera del organismo multilateral elogió las últimas medidas adoptadas por el equipo económico para engrosar las arcas del Banco Central

Guardar
El FMI elogió el regreso
El FMI elogió el regreso a los mercados de la Argentina y la estrategia para comprar reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el regreso de la Argentina al mercado de deuda en dólares con la emisión del BONAR 2029N y las medidas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales a partir de 2026.

“Celebramos el acceso reciente a los mercados y los pasos anunciados para fortalecer el marco monetario y cambiario, recomponer las reservas y avanzar en reformas que impulsen el crecimiento. Estamos trabajando de cerca con las autoridades argentinas mientras implementan estas medidas importantes”, expresó Julie Kozack, la vocera del organismo multilateral, en su cuenta de X. A los pocos minutos, la funcionaria recibió el agradecimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la misma red social.

En los últimos meses, la entidad presidida por Kristalina Georgieva había insistido en varias oportunidades con la necesidad de acumular divisas para evitar oscilaciones del tipo de cambio, inestabilidades internas y shocks que provengan del exterior.

“Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, había manifestado la propia Kozack en su conferencia de prensa de principios de diciembre de 2025.

El FMI le había pedido
El FMI le había pedido al Gobierno que se focalice en la acumulación de reservas internacionales.

Durante la primera revisión del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Javier Milei y el FMI, el directorio del organismo resolvió otorgar un waiver sobre la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), lo que implicó una reducción de la exigencia en 5.000 millones de dólares.

Argentina superó el cumplimiento de las metas de emisión monetaria y déficit fiscal y el directorio del Fondo consideró que, con mayores plazos y una exigencia menor en volumen, el objetivo de acumulación de reservas podría lograrse hacia el cierre de 2026.

A pocos días de que finalice el año, tanto el staff técnico como el directorio del FMI reconocen que el país no alcanzará la meta de reservas del Banco Central, ubicada en torno a los USD 5.000 millones de dólares.

En este escenario, y con el respaldo de Donald Trump, quien ve a Milei como un socio estratégico en la región, el directorio del prestamista de última instancia mantiene abierta la posibilidad de otorgar a la administración libertaria otro waiver (perdón) vinculado a las reservas.

“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.

El titular del BCRA, Santiago
El titular del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la compra de reservas estará vinculada a la demanda de dinero. EFE/Lenin Nolly

Este lunes, el BCRA informó que si la demanda de dinero lo permite, las compras de reservas internacionales podrían alcanzar los USD 17.000 millones durante el año que viene. Además, anticipó que ajustará las bandas de flotación del dólar, que desde enero comenzarán a actualizarse según la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La estrategia de acumulación de divisas Central se apoya en dos pilares fundamentales. El primero se vincula con la dinámica de la demanda de dinero, que determinará los ajustes del plan. Según la entidad, “el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. Si el crecimiento de la demanda de dinero supera las expectativas y suma un punto porcentual adicional del PBI, la institución estima que la acumulación de reservas podría llegar a USD 17.000 millones.

El organismo liderado por Santiago Bausili remarcó que la orientación de la política monetaria procurará minimizar posibles desbalances: “El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”. Frente a un escenario en el que la demanda de dinero quede por debajo de lo proyectado, el BCRA implementará “las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

Un segundo aspecto clave del esquema refiere a la liquidez en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De acuerdo al comunicado, el programa “será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”. En el inicio de su implementación, la autoridad monetaria planea que las operaciones de compra diaria representen hasta el 5% del volumen negociado a diario en el mercado.

Temas Relacionados

FMIReservasDeudaJulie KozackLuis CaputoDólarÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Tesoro compró USD 320 millones a pocas semanas de un abultado vencimiento de deuda

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó la compra del Ministerio de Economía por fuera del mercado cambiario. Cómo será el nuevo esquema de acumulación de reservas

El Tesoro compró USD 320

Nuevo esquema cambiario: los economistas celebraron las políticas que anunció el Banco Central

Fue positivo el primer análisis de la próxima fase del programa económico, pero hay algunas alertas por lo que podría pasar con el dólar y los precios

Nuevo esquema cambiario: los economistas

Dólar y reservas: 10 claves para entender los cambios en la estrategia del BCRA

Desde enero próximo, las bandas de flotación se moverán a tono con la inflación. Y se inicia un plan de compra de reservas que dependerá de la demanda de dinero

Dólar y reservas: 10 claves

Creció casi 10% el déficit autopartista y el sector alerta por el alza de las importaciones y el cierre de empresas

Entre enero y octubre, el rojo comercial rozó los USD 8.500 millones. Se debe a que las compras al exterior crecieron mucho más que las ventas. Preocupa la llegada de productos asiáticos

Creció casi 10% el déficit

Cambios en Telecom: la principal empresa de telecomunicaciones del país unificó todos sus servicios bajo la marca Personal

La compañía anunció la integración de sus soluciones de conectividad, entretenimiento y finanzas digitales bajo una única identidad, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en el sector de tecnologías de la información y la comunicación

Cambios en Telecom: la principal
DEPORTES
Tras la llegada de Reguilón

Tras la llegada de Reguilón y la renovación de De Paul: el Dream Team que proyecta el Inter Miami de Messi para 2026

La decisión de la Roma que podría acercar a Paulo Dybala a Boca Juniors

El video que reveló la reacción de Scaloni en el golazo de Julián Álvarez contra Croacia en el Mundial 2022: el pálpito de Aimar

La decisión que tomó Neymar sobre su futuro para pelear por un lugar en el Mundial con Brasil

La FIA eligió a Argentina para desarrollar su plan de seguridad vial: el rol estratégico del ACA

TELESHOW
Adrián Suar compartió su primera

Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles durante sus románticas vacaciones en Italia

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

INFOBAE AMÉRICA

Boric y Kast se reunieron

Boric y Kast se reunieron en La Moneda para iniciar la transición presidencial en Chile

En medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Zelensky ratificó que Ucrania no cederá más territorio a Rusia

El jefe militar británico pidió preparar a la sociedad para un posible conflicto con Rusia

El Gobierno francés logra respaldo parcial para el presupuesto de 2026 en medio de fuertes tensiones

Crisis económica en Irán: el rial marcó un mínimo histórico y se dispara la inflación