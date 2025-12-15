El FMI celebró el plan del Gobierno para fortalecer las reservas y el regreso al mercado de deuda

El FMI elogió el regreso a los mercados de la Argentina y la estrategia para comprar reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el regreso de la Argentina al mercado de deuda en dólares con la emisión del BONAR 2029N y las medidas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales a partir de 2026.

“Celebramos el acceso reciente a los mercados y los pasos anunciados para fortalecer el marco monetario y cambiario, recomponer las reservas y avanzar en reformas que impulsen el crecimiento. Estamos trabajando de cerca con las autoridades argentinas mientras implementan estas medidas importantes”, expresó Julie Kozack, la vocera del organismo multilateral, en su cuenta de X. A los pocos minutos, la funcionaria recibió el agradecimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la misma red social.

En los últimos meses, la entidad presidida por Kristalina Georgieva había insistido en varias oportunidades con la necesidad de acumular divisas para evitar oscilaciones del tipo de cambio, inestabilidades internas y shocks que provengan del exterior.

“Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, había manifestado la propia Kozack en su conferencia de prensa de principios de diciembre de 2025.

El FMI le había pedido al Gobierno que se focalice en la acumulación de reservas internacionales.

Durante la primera revisión del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Javier Milei y el FMI, el directorio del organismo resolvió otorgar un waiver sobre la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), lo que implicó una reducción de la exigencia en 5.000 millones de dólares.

Argentina superó el cumplimiento de las metas de emisión monetaria y déficit fiscal y el directorio del Fondo consideró que, con mayores plazos y una exigencia menor en volumen, el objetivo de acumulación de reservas podría lograrse hacia el cierre de 2026.

A pocos días de que finalice el año, tanto el staff técnico como el directorio del FMI reconocen que el país no alcanzará la meta de reservas del Banco Central, ubicada en torno a los USD 5.000 millones de dólares.

En este escenario, y con el respaldo de Donald Trump, quien ve a Milei como un socio estratégico en la región, el directorio del prestamista de última instancia mantiene abierta la posibilidad de otorgar a la administración libertaria otro waiver (perdón) vinculado a las reservas.

“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la compra de reservas estará vinculada a la demanda de dinero. EFE/Lenin Nolly

Este lunes, el BCRA informó que si la demanda de dinero lo permite, las compras de reservas internacionales podrían alcanzar los USD 17.000 millones durante el año que viene. Además, anticipó que ajustará las bandas de flotación del dólar, que desde enero comenzarán a actualizarse según la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La estrategia de acumulación de divisas Central se apoya en dos pilares fundamentales. El primero se vincula con la dinámica de la demanda de dinero, que determinará los ajustes del plan. Según la entidad, “el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”. Si el crecimiento de la demanda de dinero supera las expectativas y suma un punto porcentual adicional del PBI, la institución estima que la acumulación de reservas podría llegar a USD 17.000 millones.

El organismo liderado por Santiago Bausili remarcó que la orientación de la política monetaria procurará minimizar posibles desbalances: “El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado”. Frente a un escenario en el que la demanda de dinero quede por debajo de lo proyectado, el BCRA implementará “las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico”.

Un segundo aspecto clave del esquema refiere a la liquidez en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De acuerdo al comunicado, el programa “será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios”. En el inicio de su implementación, la autoridad monetaria planea que las operaciones de compra diaria representen hasta el 5% del volumen negociado a diario en el mercado.