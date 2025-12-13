Furor entre coleccionistas del mundo por un auto icónico que se diseñó desde cero en el país: cuánto puede valer

El SP40 Restomod es una recreación del Ford Special Speedster de 1934. Un auto que Edsel Bryant Ford creó para uso personal y del que hay solo una unidad en todo el mundo.

Del mismo modo que muchos artistas logran hacer conocida su obra y trascienden más allá de las fronteras gracias a un mecenas, en muchos proyectos industriales ocurre algo similar.

Este es el caso de un ambicioso proyecto de dos jóvenes argentinos, amantes de los autos clásicos, que enfrentaron primero el desafío de hacer una serie de réplicas y luego dieron un paso más ambicioso al crear vehículo tan especial que sólo existe una unidad en todo el mundo.

Se trata del Ford Special Speedster 40 de 1938, un vehículo completamente disruptivo para su época, pero que tiene la particularidad de haber sido creado por el único hijo y heredero de Henry Ford, Edsel Bryant Ford, quien por entonces era presidente del gigante automotriz.

Francisco Orden y Arturo Arrebillaga acompañados por Jorge Gómez, quién compró el primer auto y los ayudó con asesoramiento y contactos en el mundo de los coleccionistas

Francisco Orden y Arturo Arrebillaga, quienes ya habían construido varias réplicas del auto original que llegó a ganar premios en Autoclásica, convocaron al ingeniero Pedro Campo para crear un Ford Special Speedster 40 al que denominaron SP40. Se trata de un restomod, o los muy de moda autos clásicos restaurados y, al hacerlo, modificados con tecnología y componentes modernos.

El mecenas es el empresario y coleccionista Jorge Gómez, famoso por dos hitos: haber sido el primer latinoamericano en comprar un Pagani, en el año 2005, y ser el primero en realizar una exposición de arte en el Museo Porsche, en Alemania, con su exclusiva colección de capó de Porsche intervenidos por distintos artistas plásticos.

Gómez se convirtió en el primer comprador del SP40, pero además, por ser quién está colaborando con hacer conocido el auto entre su exclusivo círculo de coleccionistas, precisamente, los que tienen en sus garages al menos un Pagani también.

En el interior prevalece el cuero y la madera, pero la tecnología es de última generación. El SP40 tiene llave de presencia y cargador de celular inductivo

“Fue lo mismo que me pasó con el Pagani Zonda. Vi el auto y me encantó. Yo tuve 4 Pagani, tuve Lambo, tuve 20 Ferrari, algo de autos vi. Y cuando vi cómo se preocuparon por los detalles, la terminación, el uso de fibra de carbono, dije ‘esto está bien hecho’. Hay mucho trabajo y mucha creatividad”, aseguró Gómez al recibir a Infobae en su museo personal en Nordelta.

“Después fuimos a la pista y me terminé de convencer. El auto hace todo bien y la estética está muy buena. Y aparte, están de moda los restomods. De hecho, yo voy a hacer uno mío, pero es sorpresa. Sólo puedo decir que está basado en un Mercedes Está basado en una SL600, que es el motor V12 original del Zonda”, completó.

Primicia de Infobae

Infobae descubrió el proyecto a fines de 2023, cuando todavía era una estructura tubular sin carrocería, y en el atelier de Martínez, provincia de Buenos Aires, se trabajaba en la creación de cada pieza de manera artesanal, pero utilizando programas sofisticados de diseño como Solidworks, Rhino y Alias Autodesk que aseguraran el ensamble perfecto de cada parte, tanto fuera de suspensión o dirección, pero también de carrocería que está hecha íntegramente en fibra de carbono, con una calidad de terminación del nivel de los más famosos autos de lujo.

El auto tiene detalles de terminación con altos estándares internacionales. Está completamente construido en fibra de carbono

Dos años después, con el vehículo totalmente terminado y probado por pilotos profesionales y coleccionistas de autos especiales, el SP40 está listo para viajar a Florida, donde se presentará oficialmente un Miami en el mes de marzo.

“Es un auto muy exclusivo que tiene su mercado principal en Estados Unidos, pero en un futuro pensamos la posibilidad de mandarlo a otras partes del mundo. Nuestra puerta de entrada es Florida y luego California”, explicó Arturo Arrebillaga.

Para esto, Gómez volvió a ser una pieza clave del proyecto. “Es un auto para grandes coleccionistas y ya me están consultando. Son clientes de Pagani. Lo mejor es que ya se habla del auto en EEUU. Está en las redes y también en las principales revistas de autos clásicos”, enfatizó.

La explosión mediática internacional

Entre el sitio web de la empresa y el movimiento de este mecenas, la tranquilidad del atelier de Martínez cambió repentinamente.

Los medios más importantes de Estados Unidos empezaron a escribir sobre el SP40 a fines de noviembre y hoy el auto ya es famoso en el cículo de vehículos especiales

“Fue muy emocionante lo que pasó. Nos contactaron ellos. Nosotros recién estamos ahora modificando de nuevo la página, actualizándola con las fotos nuevas, porque antes eran todos renders. Siempre hay gente que busca novedades y nos descubrieron”, cuentan los creadores del vehículo.

El SP40 es un roadster impulsado por el motor Coyota 5.0 litros V8 del Ford Mustang GT, con caja de cambios manual de 5 velocidades. Es un auto pensado para quien busca placer de conducir. El concepto es que parezca un auto antiguo pero moderno. En cada detalle se aprecia. Desde los botones y las terminaciones del tablero de madera, hasta el modo de apertura del capó, que sube hacia uno de los laterales para que el cierre contra los guardabarros sea milimétricamente perfecto.

El SP40 Restomod junto a la réplica del Ford Special Spidster 1934. Ambos fabricados en Argentina, en el museo de Jorge Gómez

Qué es un restomod

“El concepto se llama restomod porque es la unión de las palabras restored and modified. Pero en nuestro caso no es una restauración, sino que es fabricado desde cero, pues no usamos un auto donante ya que el original es un ‘one off’. Un auto único, y el auto original está en el museo de Ford hoy”, explicó Orden.

“El desarrollo fue de 5 años, porque hubo que hacer matrices, piezas, pruebas, errores, maquetas. Y cada auto va a demorar en producirse entre un año y 18 meses. Es un auto de nicho”, explicó Arrebillaga. El proyecto es fabricar un bajo volumen de unidades, y que eso genere más valor a medida que pase el tiempo.

Si bien los creadores del SP40 no quieren hacer público su precio porque creen que antes de comprarlo hay que verlo, manejarlo y apreciar cada pieza y detalle, el vehículo costará una cifra cercana al medio millón de dólares.