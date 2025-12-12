El Gobierno incorporará la exploración de petróleo y gas no convencional al RIGI para potenciar Vaca Muerta

Daniel González

El Gobierno anunció que incorporará la exploración petrolera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según anunció Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería, durante el almuerzo del Día del Petróleo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

“El Ministro nos instruyó para que encontremos una forma de incorporar todo el upstream al RIGI. Ese es un trabajo que vamos a comenzar de inmediato, con el objetivo de incentivar la inversión y la producción”, afirmó González ante empresarios del sector.

Ayer, luego de una reunión con el ministro Luis Caputo, a cargo del área, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dio una pista en ese sentido en X: “Hoy trabajamos con el ministro Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural —particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción— dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia".

Almuerzo

Durante su exposición, González realizó un balance de la actividad hidrocarburífera. Destacó que, a pesar de la caída de 17% del precio del petróleo a nivel internacional, “hemos visto una industria que sostuvo el nivel de actividad, que mantuvo un compromiso claro con el largo plazo y una visión estratégica”. Resaltó que “en el no convencional completamos un 20% más de pozos que el año pasado, más de un 30% más de etapas de fractura y alcanzamos un récord histórico de producción de petróleo”.

El Gobierno seguirá buscando el crecimiento de Vaca Muerta (REUTERS/Alexander Villegas)

El funcionario remarcó que la decisión de avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional busca apuntalar la actividad en las cuencas maduras. Señaló que con estos niveles de precios, la ecuación económica se vuelve sumamente desafiante para las cuencas maduras y dijo: “El Gobierno quiere acompañar este esfuerzo. Por eso, hace un mes anunciamos junto a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén la intención de eliminar las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, entendiendo que, con estos niveles de precios, la ecuación económica se vuelve sumamente desafiante para las cuencas maduras”.

González defendió la política de acompañamiento estatal hacia la industria, recalcando la importancia de preservar el equilibrio fiscal. “Desde el Estado vamos a acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que el equilibrio fiscal no se negocia”, dijo. Destacó que la mejora de las condiciones macroeconómicas permitió que “hoy las compañías valen más, existe financiamiento que antes no estaba disponible, podemos planificar a largo plazo y empiezan a llegar a la Argentina empresas que antes ni siquiera la consideraban”.

En relación al impacto del RIGI, el funcionario enumeró diversos proyectos ya aprobados bajo este marco, como el VMOS y los dos barcos de licuefacción de gas de una operadora privada. Además, indicó la existencia de cinco proyectos en análisis: “la expansión del gasoducto Perito Moreno, el gasoducto dedicado para GNL y tres proyectos de plantas de tratamiento vinculadas al nuevo desarrollo de petróleo no convencional, todos ellos bajo evaluación dentro del RIGI”. Según González, el régimen “es una herramienta sumamente poderosa y muestra con claridad hacia dónde queremos que converja la Argentina”.

Durante su intervención, también puntualizó sobre la liberalización del mercado de gas. Explicó la reciente revisión quinquenal de tarifas y se refirió a los avances para que generadoras y productoras puedan retirar volúmenes dentro del Plan Gas y acordar contratos directamente. Planteó que “nuestra intención es avanzar con estas adecuaciones antes de fin de año”.

Finalmente, confirmó que Enarsa dejará de ser el único comprador de gas natural licuado en el país, para dar paso a un esquema competitivo. Subrayó que el Estado busca “crear las condiciones para que haya más ‘Continentals’ dispuestas a invertir en la Argentina” fomentando la competencia y la llegada de mejores prácticas a la industria.