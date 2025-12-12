Economía

El Gobierno incorporará la exploración de petróleo y gas no convencional al RIGI para potenciar Vaca Muerta

El secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que el Ejecutivo avanza para sumar toda la fase exploratoria al régimen de grandes inversiones en busca de incentivar desembolsos en hidrocarburos

Guardar
Daniel González
Daniel González

El Gobierno anunció que incorporará la exploración petrolera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según anunció Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería, durante el almuerzo del Día del Petróleo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

“El Ministro nos instruyó para que encontremos una forma de incorporar todo el upstream al RIGI. Ese es un trabajo que vamos a comenzar de inmediato, con el objetivo de incentivar la inversión y la producción”, afirmó González ante empresarios del sector.

Ayer, luego de una reunión con el ministro Luis Caputo, a cargo del área, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dio una pista en ese sentido en X: “Hoy trabajamos con el ministro Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural —particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción— dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia".

Almuerzo

Durante su exposición, González realizó un balance de la actividad hidrocarburífera. Destacó que, a pesar de la caída de 17% del precio del petróleo a nivel internacional, “hemos visto una industria que sostuvo el nivel de actividad, que mantuvo un compromiso claro con el largo plazo y una visión estratégica”. Resaltó que “en el no convencional completamos un 20% más de pozos que el año pasado, más de un 30% más de etapas de fractura y alcanzamos un récord histórico de producción de petróleo”.

El Gobierno seguirá buscando el
El Gobierno seguirá buscando el crecimiento de Vaca Muerta (REUTERS/Alexander Villegas)

El funcionario remarcó que la decisión de avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional busca apuntalar la actividad en las cuencas maduras. Señaló que con estos niveles de precios, la ecuación económica se vuelve sumamente desafiante para las cuencas maduras y dijo: “El Gobierno quiere acompañar este esfuerzo. Por eso, hace un mes anunciamos junto a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén la intención de eliminar las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, entendiendo que, con estos niveles de precios, la ecuación económica se vuelve sumamente desafiante para las cuencas maduras”.

González defendió la política de acompañamiento estatal hacia la industria, recalcando la importancia de preservar el equilibrio fiscal. “Desde el Estado vamos a acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que el equilibrio fiscal no se negocia”, dijo. Destacó que la mejora de las condiciones macroeconómicas permitió que “hoy las compañías valen más, existe financiamiento que antes no estaba disponible, podemos planificar a largo plazo y empiezan a llegar a la Argentina empresas que antes ni siquiera la consideraban”.

En relación al impacto del RIGI, el funcionario enumeró diversos proyectos ya aprobados bajo este marco, como el VMOS y los dos barcos de licuefacción de gas de una operadora privada. Además, indicó la existencia de cinco proyectos en análisis: “la expansión del gasoducto Perito Moreno, el gasoducto dedicado para GNL y tres proyectos de plantas de tratamiento vinculadas al nuevo desarrollo de petróleo no convencional, todos ellos bajo evaluación dentro del RIGI”. Según González, el régimen “es una herramienta sumamente poderosa y muestra con claridad hacia dónde queremos que converja la Argentina”.

Durante su intervención, también puntualizó sobre la liberalización del mercado de gas. Explicó la reciente revisión quinquenal de tarifas y se refirió a los avances para que generadoras y productoras puedan retirar volúmenes dentro del Plan Gas y acordar contratos directamente. Planteó que “nuestra intención es avanzar con estas adecuaciones antes de fin de año”.

Finalmente, confirmó que Enarsa dejará de ser el único comprador de gas natural licuado en el país, para dar paso a un esquema competitivo. Subrayó que el Estado busca “crear las condiciones para que haya más ‘Continentals’ dispuestas a invertir en la Argentina” fomentando la competencia y la llegada de mejores prácticas a la industria.

Temas Relacionados

Vaca Muerta RIGI Daniel González Instituto Argentino del Petróleo y del Gas ENARSA Exploración petrolera GasoductoÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Jornada financiera: rebotaron los bonos y subió el dólar tras el dato de inflación y la licitación del Tesoro

La deuda en dólares ganó 0,5% y el riesgo país cedió a 624 puntos. El S&P Merval restó 0,1% y los ADR perdieron hasta 2,7% en Wall Street. La divisa minorista avanzó a $1.465 en el Banco Nación

Jornada financiera: rebotaron los bonos

Se derrumbó la compra de dólares tras las elecciones: cuánto cayó la demanda en noviembre, según el BCRA

El vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, anticipó que en undécimo mes del año se produjo una fuerte caída de la adquisición de moneda extranjera. A cuánto ascendió la dolarización preelectoral

Se derrumbó la compra de

Cautela en automotrices por la quita del “impuesto al lujo”: qué pasará si el Congreso no aprueba la ley este mes

Si bien la voluntad del Gobierno es eliminar este impuesto distorsivo, en el sector contemplan que pueda postergarse a 2026. Una marca ya adelantó su decisión de devolver el tributo a quienes compren autos en diciembre y enero

Cautela en automotrices por la

El dólar cerró la semana al alza, en medio de compras atribuidas al Tesoro

La divisa subió a $1.465 en el Banco Nación y a $1.441 en el segmento mayorista, a 76,01 pesos o 5,3% del techo del régimen cambiario

El dólar cerró la semana

Cuáles son y cuánto valen los autos más lujosos de la mansión de Pilar adjudicada a presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

Un inventario judicial permitió identificar decenas de vehículos valuados en millones de dólares tras un operativo en una residencia del norte bonaerense, cuyo control atribuyen a supuestos prestanombres del dirigente del fútbol argentino

Cuáles son y cuánto valen
DEPORTES
El sugestivo posteo de Prestianni

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

TELESHOW
Daniela Christiansson compartió su preocupación

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

INFOBAE AMÉRICA

“Aprender con la IA implica

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario

Sale un libro póstumo de Silvia Molloy: habla de sus amigos Victoria Ocampo, Bioy Casares, Manuel Puig y otros