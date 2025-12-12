Crisis en la industria textil: las fábricas utilizaron menos del 33% de su capacidad instalada en octubre

El uso de la capacidad instalada de la industria textil cayó al menor nivel en dos años. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre, el uso de la capacidad instalada por la industria alcanzó el 61%, cifra que se ubicó levemente por debajo del 61,1% de septiembre y del 63% observado en igual mes de 2024. Entre los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sobresale la fuerte contracción del sector textil, que operó por debajo del 33% y tocó su menor nivel en dos años.

El segmento textil se ubicó en el fondo de la tabla del indicador elaborado por el Indec, tras registrar en el décimo mes una utilización de la capacidad instalada del 32,5%, por debajo del 47,8% del año pasado, como consecuencia de menores volúmenes en hilados de algodón y tejidos. Según el mismo índice, la elaboración de hilados de algodón bajó 34,7% interanual, y la fabricación y acabado de textiles cayó 34,1% en ese lapso.

La crisis de la industria textil

La apertura importadora profundizó la crisis en el rubro, con China consolidada como el principal proveedor externo. Un informe elaborado por la Fundación Pro Tejer advirtió que el impulso en las compras provenientes del gigante asiático genera preocupación en la cadena de valor nacional, integrada por unos 500.000 trabajadores en todo el país.

“La desregulación del régimen courier, la flexibilización aduanera y la falta de controles sobre plataformas digitales abrieron una puerta que China aprovechó como ningún otro país. Hoy, el gigante asiático no solo domina más del 70% del mercado textil importado, sino que también está desplazando la producción nacional y el trabajo argentino”, afirmó el documento difundido por Pro Tejer.

La industria textil se encuentra en estado de alerta por la afluencia de productos chinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la entidad sostuvo que la indumentaria china ingresa al país sin cumplir requisitos mínimos de calidad, sin controles de valor, ni etiquetado ni trazabilidad, además de evitar el pago de impuestos. Bajo este escenario, la oferta proveniente del país oriental dispone de ventajas difíciles de igualar para los productores locales.

De acuerdo al último dato del Indec, se verificó un descenso interanual del 24% en la producción textil durante octubre, constituyendo la mayor contracción medida en el mes. Le sigue la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, con una contracción de 15,1%.

Durante los últimos tres años, la participación de China en las importaciones textiles argentinas creció, pasando de poco más de la mitad de los despachos a representar actualmente 7 de cada 10 prendas que ingresan al país.

Al analizar el período comprendido entre enero y octubre de 2024 y el mismo lapso de 2025, las importaciones chinas aumentaron 109%, mientras que el promedio total de ingresos textiles experimentó un incremento de 89%.

Desglosado por rubros, el informe señala que en el segmento de tejidos de punto, China concentró 94% del total importado en 2025. En el caso de la indumentaria, representó 71% de los ingresos, y en confecciones terminadas, su participación alcanzó 68%.

Cómo operó el resto de la industria

Entre las ramas de actividad que operaron por encima del promedio sectorial, se destacaron la refinación de petróleo (82,2%), las industrias metálicas básicas (71,1%), el rubro de alimentos y bebidas (68,7%), sustancias y productos químicos (63,6%), y el segmento de papel y cartón (62,3%).

El uso de la capacidad instalada de la industria cayó levemente en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, se posicionaron por debajo del promedio los sectores de productos minerales no metálicos (60,5%), la industria automotriz (56,1%), edición e impresión (53,2%), metalmecánica excluyendo automotores (48,2%), productos del tabaco (42,9%) y caucho y plástico (42,6%) y el textil (32,5%).

Durante octubre de 2025, los descensos más significativos frente al año previo se presentaron en papel y cartón, y en caucho y plástico. El primero evidenció una utilización de la capacidad instalada del 62,3%, nivel inferior al 72,9% anotado en octubre del año anterior. Esta reducción respondió, en gran medida, a la baja en la fabricación destinada a envases y embalajes.

En el segundo caso, el uso de la capacidad instalada fue de 42,6%, menor al 48,9% de 2024, como resultado de una contracción en la producción de manufacturas plásticas y neumáticos. De acuerdo al Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), el segmento de plásticos retrocedió 9,7% frente al mismo mes del año pasado, mientras que la fabricación de neumáticos descendió 28,7% en igual comparación.

La industria automotriz utilizó 56,1% de su capacidad instalada, también por debajo del 61,2% de octubre de 2024, explicado por una retracción en la cantidad de vehículos producidos.

Al mismo tiempo, alimentos y bebidas operaron al 68,7% de capacidad, cifra inferior al 69,5% de un año atrás, relacionada tanto a la menor faena vacuna como a una caída en la elaboración de bebidas.