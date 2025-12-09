Cuánto vale tu auto usado: los precios de diciembre y las variables que nadie mira

El precio adecuado de un auto usado puede significar la diferencia entre venderlo rápido o perder muchos meses en conseguir comprador. (Freepik)

El mercado de autos usados no sólo tiene una variedad de ofertas infinitamente mayores al de los 0 km, sino también una condición que los hace más difíciles de posicionar en un precio de venta, ya que debe ser lo suficientemente bueno para obtener un capital equivalente al bien en sí mismo y para poder venderlo relativamente rápido.

Lo que modifica esa condición es el estado del vehículo, no sólo en cuanto a chapa y pintura e interiores, sino a mantenimiento mecánico y a un uso adecuado, algo que es también mucho más difícil de verificar al momento de tasarlo para buscar un comprador.

En los países desarrollados, el auto usado tiene dos ventajas muy importantes que en todavía no se dan a nivel local: un precio más bajo por las múltiples opciones de compra de autos nuevos por medio de financiación con intereses mínimos o nulos, y una red vial de calles y rutas en buen estado que no sacrifican el vehículo como lamentablemente ocurre en países como Argentina.

Los caminos de varias regiones del país son más exigentes para los autos usados. El cuidado en el uso permitirá venderlo a mejor precio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usados argentinos

Así es como el cuidado del vehículo pasa a tener mayor importancia al momento de vender un auto usado y eso modifica los precios que se pueden encontrar en distinto tipos de publicaciones digitales o en las propias agencias de autos usados, aún entre modelos del mismo año de antigüedad.

Algunas marcas como Toyota pusieron en funcionamiento programas de usados garantizados, como un modo de elevar la calidad de la oferta de sus modelos para que en el mercado de reposición tenga mayor precio y prestigio, pero aún así, la franja de valores que se pueden encontrar suele ser más amplia de lo que los compradores pueden analizar en persona.

Por ese motivo, y sólo a título de referencia, la Cámara de Comercio Automotor (CCA), elabora una tabla de precios estimativos de cada modelo que se vende y se vendió en Argentina, la que se actualiza periódicamente (en general cada tres meses) para mantener los precios acordes al incremento del costo de vida argentino.

El precio de los autos usados tiene que tener equilibrio entre generar una ganancia adecuadas y poder venderse en un tiempo razonable. (Freepik)

El auto usado para llegar al 0km

Los autos usados no sólo tienen su propio mercado en el que las operaciones se suelen realizar entre particulares o entre agencias de autos y un particular, sino también un rol protagónico en el mercado de venta de autos nuevos, ya que en muchos casos es un capital que se entrega en parte de pago por una proporción de un cero kilómetro que se adquiere, tanto en efectivo como en planes de financiación.

Siempre es conveniente vender el auto a un particular y y no entregarlo en parte de pago, porque el concesionario que lo reciba pagará un precio menor para cubrirse de eventualidades como fallas mecánicas o daños que se deben reparar antes de ponerlos a la venta nuevamente, y como se sabe, el costo de reparabilidad actual en Argentina es demasiado elevado.

Pero para muchas personas, darlo en parte de pago resuelve toda la problemática que significa publicarlo, mostrarlo y eventualmente hacer los trámites con el comprador. Muchos propietarios resignan ganancia en la venta de su auto usado antes que asumir esos trámites y pérdidas de tiempo.

“Para las concesionarias es bueno tomar un usado de pocos años y en buen estado. Los autos de más de 10 años no nos convienen porque requieren una revisación profunda que casi siempre detecta problemas y ese costo no lo podemos calcular antes de verlo. Entonces, por norma, se lo toma bastante más bajo de lo que puede costar con la tabla de CCA”, explicó el Gerente de ventas de una concesionarias oficial de CABA a Infobae.

Un auto usado requiere una inspección mecánica profunda antes de tasar un precio de venta adecuado. Los concesionarios que los toman en parte de pago no suelen invertir recursos en hacerlo y prefieren tomarlos a menor precio. (AP Foto/Tom Krisher)

En noviembre, ante una baja del 3,6% de las ventas de autos nuevos en el mercado argentino, la caída de los usados se vio también afectada con una merma mayor aun respecto a noviembre de 2024.

Según las cifras publicadas por la CCA, en noviembre se vendieron 132.089 automóviles entre particulares, lo que representó una baja del 20,5% respecto a octubre, aunque también fue una cifra negativa en la comparación interanual, ya que equivale a un 12,6% menos que los 151.174 autos de noviembre del año anterior.

En el acumulado del año, en cambio, el resultado sigue siendo bueno con 1.735.030 ventas de vehículos de segunda mano, lo que implica un crecimiento del 9,5% respecto a los 1.584.756 del período enero-noviembre de 2024.

“Fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor. Esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses récord”, señaló , dijo Alberto Príncipe, presidente de CCA.

“Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará 1.800.000 vehículos. Pese a que esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, esto no sucedió”, explicó el directivo, quién apuesta a una reactivación de las operaciones que pueda darse en diciembre con la baja de tasas de interés que empiezan a verse en el mercado.

Los precios de referencia para diciembre