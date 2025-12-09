Aguinaldo de diciembre 2025 para estatales: cuándo se cobra, provincia por provincia

Pago del aguinaldo en distintas provincias argentinas, con fechas escalonadas según cada cronograma oficial (Franco Fafasuli)

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre y los bonos extraordinarios para los empleados estatales marcan el debate en los ámbitos gubernamentales y gremiales de toda la Argentina en diciembre de 2025. Mientras en muchas provincias hay fechas claras y sumas definidas, en otras persiste la incertidumbre, acentuada por diferencias presupuestarias y estrategias fiscales disímiles. La dispersión de criterios institucionales resulta evidente, en especial ante la presión inflacionaria y la proximidad de las fiestas.

Con el cierre del año, la expectativa social gira en torno a cuándo cobrarán el aguinaldo los trabajadores estatales, así como sobre la existencia y el monto de eventuales bonos. Al corte de esta primera semana clave de diciembre, la información oficial y gremial muestra un mapa dividido entre jurisdicciones. Algunas ya oficializaron fechas y sumas, mientras otras prevén anuncios inminentes y negocian con sus gremios.

Definiciones y plazos del aguinaldo

El aguinaldo para trabajadores estatales se rige por la Ley 27.073, que determina que corresponde abonar, en diciembre, el 50% del salario bruto más alto percibido en el semestre. Es decir, el medio aguinaldo toma como base el mejor sueldo de junio a diciembre. El plazo legal para el pago vence el 18 de diciembre, pero empleadores y administraciones cuentan con hasta cuatro días hábiles de gracia, lo que puede extender el cobro hasta el 24.

Para calcular el monto del SAC, se debe identificar cuál fue el mejor haber bruto de la segunda mitad del año, sumando remuneraciones habituales como horas extras o comisiones, pero sin incluir el aguinaldo anterior. La cifra resultante marca la base salarial que recibirá el trabajador como aguinaldo.

Calendario confirmado: fechas y sumas en las provincias

En diversas provincias ya hay cronogramas oficiales para el pago del aguinaldo de diciembre de 2025, aunque los detalles cambian según la jurisdicción. Catamarca deposita el SAC el 20 de diciembre. En Chaco, el pago a los empleados municipales de Resistencia se realiza el 15. Entre Ríos también eligió el 20 como fecha indicada. Jujuy distribuye los pagos entre el 15 y el 19. En Mendoza, la liquidación del aguinaldo se extiende del 15 al 22 de diciembre, en función de cada jurisdicción y nivel. Río Negro dispone las acreditaciones entre el 19 y 20. Salta realiza el pago el 16. San Juan inicia los depósitos el 18 y concluye el 20. San Luis el 19, y Tucumán entre el 18 y 20.

En este conjunto de provincias, la administración financiera logró mantener el cronograma dentro del margen legal, permitiendo a los trabajadores disponer de su aguinaldo antes de Navidad. Según la estimación de fuentes sindicales, en varias jurisdicciones, el cobro se completa entre el 16 y el 22.

Los trabajadores estatales consultan el calendario provincial para organizar gastos de fin de año ante la disparidad de pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Negociaciones, sumas extra y bonificaciones especiales

El cierre de año no solo implica la acreditación del aguinaldo en todo el país. Diversas provincias ofrecen, además, sumas fijas o bonos extraordinarios para sus empleados estatales. En Corrientes, la administración de Gustavo Valdés mantiene la expectativa en torno a la confirmación del tradicional refuerzo, con versiones que hablan de $100.000 para activos y pasivos. Voceros gremiales esperan el anuncio en las próximas horas, siguiendo la dinámica habitual de la provincia, donde la secuencia previsible proyecta el pago sobre el miércoles 10 de diciembre, después del Plus Unificado.

En Neuquén, el gremio ATE aceptó una propuesta integral que incluye un bono extraordinario de $350.000. La administración de Rolando Figueroa, además, selló un acuerdo con actualizaciones trimestrales vinculadas al IPC para 2026. El bono se abona vigente en diciembre y busca compensar el poder adquisitivo de fin de año.

El caso de Tucumán inscribe otra variante: el gobernador Osvaldo Jaldo garantizó el pago de un bono de $100.000 a estatales, con fecha de acreditación fijada entre el 22 y el 23 de diciembre. De manera paralela, el aguinaldo se acredita previamente, entre el 17 y 19.

En el Gran Mendoza, los intendentes acordaron sumas adicionales para trabajadores municipales. Guaymallén liquida un bono de $200.000; Godoy Cruz paga uno escalonado, en dos cuotas (diciembre y enero). Luján de Cuyo y Las Heras suman bonos que fluctúan entre $150.000 y $200.000, distribuidos entre el 18 y el 22 de diciembre, siguiendo el calendario de la provincia.

Respuestas oficiales, reclamos y ausencia de bonos

Las respuestas oficiales frente a la demanda de bonos varían considerablemente. En Salta, la gestión provincial propuso un incremento del 5% a pagarse a fin de mes y un bono de $150.000 diferido, con pago previsto recién para el 16 de enero de 2026. El objetivo de esta medida, según explicaciones sindicales, es aliviar los gastos típicos de la “cuesta de enero” y acompasar la recomposición salarial.

La situación de Formosa se caracteriza por un reclamo elevado: ATE provincial pidió un bono de $1.200.000 para compensar la inflación y evitar la pérdida salarial. Todavía no hay respuesta concreta del gobierno de Gildo Insfrán respecto al monto final ni a la fecha de pago, aunque el antecedente de años anteriores deja abierta la posibilidad de que exista una suma extra, normalmente inferior a la pretendida por el gremio.

En el caso de Chaco, el gobernador Leandro Zdero descartó de manera terminante el otorgamiento de un bono extraordinario. “No tenemos la posibilidad de dar un bono, a diferencia de otras provincias”, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales recientes. En cuanto al aguinaldo, la administración trabaja para reunir fondos y cumplir el cronograma, aunque reconoció dificultades en materia financiera para hacer frente al calendario habitual.

Estrategia salarial en Buenos Aires y incertidumbres

El panorama en la Provincia de Buenos Aires se destaca por la decisión de no otorgar bonos extraordinarios en diciembre de 2025. Tras cerrar la paritaria, la administración de Axel Kicillof impulsó un incremento del 8% en los salarios básicos —4% en octubre y 4% en noviembre— lo que impacta directamente sobre el cálculo del aguinaldo, pero no habilita un pago adicional por única vez. La oficialidad de la fecha para la acreditación del SAC permanece sin confirmar, aunque fuentes del sector financiero bonaerense proyectan el inicio de las liquidaciones para el jueves 18.

Falta de confirmaciones: Córdoba y otras jurisdicciones

En la Provincia de Córdoba, el cronograma de pago del aguinaldo para activos y pasivos todavía no figura en la agenda oficial. Tampoco hay información de sumas extras para estatales, ya que la negociación paritaria permanece abierta y las autoridades no detallan hasta el momento ninguna propuesta de bono extraordinario.

A lo largo del país, otras provincias como Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, se encuentran en una situación similar de indefinición. Las fechas concretas y la existencia de eventuales sumas extraordinarias dependerán de negociaciones de los próximos días. El margen legal para abonar el SAC hasta el 24 de diciembre complica proyecciones y genera expectativas en los planteles estatales.

Contexto presupuestario y fórmulas de pago

El mapa salarial argentino para diciembre de 2025 refleja distintas posiciones en torno a la administración de los recursos fiscales. En varias jurisdicciones se decidió otorgar sumas fijas cuantiosas, buscando “garantizar la paz social” y facilitar el consumo en las vísperas de las fiestas. Otros gobernadores priorizaron la contención del gasto y el cierre paritario, inclinándose por incrementos salariales y postergando o directamente evitando los bonos especiales.

El año concluye con una marcada diferencia entre provincias, determinada por la capacidad financiera, la negociación sindical y el índice de inflación. El mapa muestra desde bonos de $200.000 en municipios mendocinos hasta demandas de $1.200.000 en el norte, con una parte del país siguiendo criterios de cautela fiscal y otra apostando a sumas fijas extraordinarias.