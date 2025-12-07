Daniel Artana advirtió que el desafío del Gobierno es mantener la estabilidad y avanzar en reformas estructurales sin afectar el empleo

"El Gobierno actual plantea una concepción de la política económica con orientación al mercado, mayor competitividad y solvencia fiscal. El desempeño económico de estos dos años ha sido aceptable"

Próximo a cumplirse la primera mitad de la gestión de Javier Milei, en la que se eliminó el déficit fiscal, se redujo a una quinta parte la inflación heredada, disminuyó la deuda pública en valores nominales y se alcanzó un mayor ritmo de actividad y récord en comercio exterior, persisten dudas entre analistas sobre las dificultades para acumular reservas en el Banco Central, la continuidad de restricciones cambiarias y el freno en la baja del ritmo de aumento de los precios.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Daniel Artana, economista jefe y director de FIEL, para analizar la coyuntura y conocer sus expectativas para los próximos dos años del Gobierno.

— El Gobierno de Javier Milei cumple dos años en el poder. ¿Cuál es su balance general respecto a la llamada “nueva economía” que impulsa esta gestión?

— Durante una parte importante de las últimas décadas, la Argentina adoptó un modelo económico dirigista y financió el déficit de las cuentas públicas con emisión monetaria. Los resultados fueron negativos: bajo crecimiento económico y alta inflación.

El Gobierno actual plantea una concepción de la política económica diferente, con orientación al mercado, mayor competitividad y solvencia fiscal. El desempeño económico de estos dos años ha sido aceptable.

La baja de la inflación es notoria y la economía hoy se ubica levemente por encima de los niveles observados años atrás, a pesar del fuerte ajuste fiscal del primer año y un apretón monetario previo a las elecciones de medio término.

— Desde su perspectiva, ¿qué factores o políticas quedaron pendientes o faltaron en estos dos primeros años?

— Algunas reformas estructurales, como la laboral, tributaria y previsional, siguen pendientes, aunque se registraron avances en la desregulación de otras áreas. Las reservas negativas del Banco Central representan una debilidad ante shocks externos. El Gobierno pudo haber optado por comprar más reservas, incluso si eso implicaba un tipo de cambio real más alto que el actual.

— ¿Cómo evalúa la decisión del Gobierno de priorizar la cancelación de deuda por sobre la acumulación de reservas internacionales?

— Evitar un nuevo default era fundamental. Como mencioné, se podía optar por comprar más reservas aunque eso resultara en un tipo de cambio real más depreciado.

— Contar con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos para afrontar vencimientos de deuda bajo legislación extranjera, ¿es una muestra de solvencia o un indicador de fragilidad para la economía argentina?

— El apoyo recibido del Tesoro de Estados Unidos es inédito y refleja una virtud de la estrategia internacional del Gobierno. Sin embargo, depender de terceros para enfrentar eventuales corridas es una debilidad.

En parte, el equipo económico asumió ese riesgo cuando liberó el cepo para personas físicas de manera abrupta. Puede haberse hecho de forma más gradual, pero eso habría implicado una brecha cambiaria mayor.

— ¿Ve posible que la Argentina logre, como Brasil, acumular reservas principalmente mediante el ingreso de capitales, en vez de hacerlo por un cambio estructural en la balanza de pagos?

— Es posible. Además, la acumulación de reservas es un sustituto cercano de un fondo soberano, recomendable para países exportadores de recursos naturales. Es importante recordar que estos fondos pretenden asegurar que el gasto doméstico sea consistente con el valor de largo plazo de los recursos y, al mismo tiempo, buscan reducir la volatilidad del tipo de cambio real.

— En función del escenario actual, ¿considera que el tipo de cambio se encuentra en un nivel competitivo para la industria nacional?

— Es difícil responder esa pregunta cuando la industria debe atravesar un proceso de reconversión al pasar de vender en un mercado protegido a competir en la Argentina y el mundo.

Las exportaciones totales aumentaron y alcanzaron niveles máximos en los últimos años debido a la energía y el agro, pero la cantidad exportada de manufacturas industriales disminuye desde hace años.

En contraste, el sector de servicios profesionales, intensivo en mano de obra, mostró una mejora importante.

— A pesar de mejoras macroeconómicas, reducción de impuestos y avances en desregulación, varias multinacionales han abandonado el país. ¿A qué atribuye este fenómeno?

— Existen decisiones globales de concentrar inversiones en menos países, pero también influye el hastío de operar en un país con reglas inestables y muchos años de populismo económico y corrupción. Se espera que las nuevas señales permitan revertir este proceso rápidamente.

— Persisten algunas restricciones cambiarias pese a la promesa de liberalización. ¿Cuál es su visión sobre los “cepos” que continúan vigentes?

— Los cepos deben eliminarse, la pregunta es cuándo. Yo hubiese reducido antes las restricciones cambiarias a empresas que las que afectaban a personas físicas, para enviar una señal más contundente de cambio de régimen y quizá atenuar el fenómeno al que se hacía referencia antes.

— ¿El comportamiento de la economía antes de las elecciones lo sorprendió? ¿Esperaba esos datos de actividad?

— Fueron resultados algo mejores a los esperados. Sin embargo, existen sectores en retroceso, como la industria, y otros que se recuperan muy lentamente, como la construcción, al tiempo que algunos muestran expansión.

— ¿Qué características distintivas espera para los próximos dos años del Gobierno de Milei?

— Mantener el superávit fiscal primario, continuar en el proceso de reducción de la tasa de inflación y avanzar en reformas y acuerdos internacionales de comercio que envíen una señal contundente de apertura y competitividad. El riesgo es que las mejoras de productividad necesarias después de un mal desempeño generen tensiones en el mercado laboral.

— ¿Cuáles son las previsiones de FIEL para el cierre de 2025 y el próximo año en materia de inflación, actividad económica, reservas y tipo de cambio?

— La economía crecería este año algo más del 4% y el próximo, alrededor del 3%. La inflación se reduciría de 31% en 2025 a 19% en 2026. El tipo de cambio se mantendría cerca del techo de la banda y se espera que comiencen a acumularse reservas.

— Para finalizar, ¿quiere dejar una reflexión general sobre el futuro económico bajo la actual gestión?

— La derrota electoral del populismo presenta una gran oportunidad. Mantener los “fundamentals” es clave, pero también se debe prestar atención a que la reconversión de la economía no derive en problemas para el mercado laboral. A diferencia de los ‘90, el tipo de cambio podría depreciarse si fuese necesario, y, ante una situación más compleja, la salida probablemente sería una mayor informalidad.

Fotos: Gastón Taylor