Aprobaron el pliego para licitar la Vía Navegable Troncal: podrán participar entidades nacionales e internacionales

La UNCTAD realizó sugerencias técnicas y ambientales para mejorar el proceso concesionario y concluyeron que el acuerdo “satisface o cumple mayoritariamente con las recomendaciones” propuestas

En medio del proceso de reestructuración y modernización, este jueves se aprobaron los pliegos licitatorios de la Vía Navegable Troncal (VNT). El procedimiento fue producto de un consenso entre empresas, gobiernos provinciales y el sector productivo, tras un proceso de diálogo cuya finalidad fue estructurar la concesión de la principal ruta fluvial argentina.

Luego de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) analizara el texto técnico, destacaron que el documento “satisface o cumple mayoritariamente con las recomendaciones y mejores prácticas” realizadas por el organismo.

De esta manera, el acuerdo estableció la base para la futura licitación del sistema de navegación y el dragado, los cuales son pilares del comercio exterior argentino.

Entre los principales puntos, la UNCTAD sugirió incorporar en el Modelo de Contrato la posibilidad de adaptar las condiciones contractuales por si llegaran a surgir “actuaciones de interés público no previstas” en los anexos del pliego.

Según el documento al que accedió Infobae, la propuesta planteó la creación de un mecanismo formal por el cual la Autoridad de Aplicación y Control pueda evaluar la extensión de trabajos de dragado u otras obras. Esta modificación específica que, en caso de necesidad, la autoridad correspondiente realizará un análisis jurídico y ambiental, notificará a la concesionaria y elevará la solicitud para una eventual renegociación del contrato.

En materia de requisitos técnicos, la UNCTAD recomendó elevar los estándares de acreditación para el representante técnico de las empresas oferentes. En este sentido, se solicitará que el responsable propuesto sea ingeniero civil o portuario, matriculado o en trámite de matriculación ante el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC).

Además, se exigirán antecedentes comprobables en cargos de organización y dirección de obras de dragado, con una experiencia mínima de treinta y seis meses en proyectos iniciados desde enero de 2016. “El oferente será descalificado si no cumple con los requisitos de experiencia”, detallaron.

En línea con esto, el organismo internacional también propuso una mejora en el Reglamento para la Ejecución del Fideicomiso previsto en el Anexo 10 del pliego. Específicamente, sugirieron añadir una cláusula final explícita que establezca que el fideicomiso concluye al agotarse los remanentes de fondos, no necesariamente con la finalización del plazo de concesión.

Respecto del sistema de evaluación de ofertas, la UNCTAD observó que el artículo 30 introduce una metodología distinta a las mejores prácticas previamente recomendadas. La norma indicó que, si la mejor oferta económica supera en más de un cinco por ciento a la siguiente, la comisión evaluadora puede exigir una rebaja al primer oferente.

En caso de negativa, la oferta quedaría desestimada. Sobre este punto, las autoridades internacionales aclararon que no se incluyó este procedimiento en sus recomendaciones y sostuvo: “Lo recomendado por este equipo es que la licitación sea adjudicada al proponente con mayor puntaje técnico, siempre que supere los 40 puntos del segmento técnico del pliego”.

Por otro lado, la UNCTAD consideró que las empresas Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Ord contaban con la flota de dragas necesarias para cumplir con los requisitos. Respecto a otras compañías como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co., Weeks Marine deslizaron que no los cumplían por separado, pero que podrían funcionar de forma conjunta.

Horas después de que se conociera este avance, el interventor de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal, Gastón Benvenuto, autorizó la incorporación del “Procedimiento de Intimación y Gestión de Cobranzas de Facturas Adeudadas y Emitidas en Dólares por Peajes de la Vía Navegable Troncal”. La medida se oficializó en la Resolución N° 132/2025 publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, se facultó a la Dirección de Administración y Finanzas a intimar a los morosos que se identificaran por medio de relevamientos semanales. Entre los puntos clave, se determinó que los pagos se emitirán en dólares y se cotizarán según los valores establecidos por el Banco Nación.

“El sujeto obligado al pago será notificado y puesto en conocimiento de dicha circunstancia por medio de una Nota de Intimación de Pago, para que, en un plazo de quince (15) días corridos desde su recepción, regularice su situación”, remarcaron. También se incluyó el tipo de modelo que utilizará el organismo, para emitir las notas de intimación.

