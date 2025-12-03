Economía

Mercados: los bonos y las acciones retoman las ganancias y cae el riesgo país

El S&P Merval gana 0,4%, llega a los 3.050.000 puntos, y acompaña la tendencia de los ADR en Wall Street. Los bonos en dólares avanzan 0,4%, con un riesgo país en los 636 puntos básicos

Guardar
Los ADR argentinos alcanzan su
Los ADR argentinos alcanzan su cotización más elevada desde mayo.

Los negocios bursátiles en Argentina exhiben alza de precios, con el respaldo de un tipo de cambio tranquilo que alentaba una masiva reconfiguración de carteras entre inversores institucionales.

A las 10:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 0,4%, a 3.050.000 puntos, mientras que los principales índices de Wall Street marcan ganancias de 0,3% en el pre-market, la operatoria previa a la apertura formal de los negocios.

Los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en las bolsas de Nueva York también marcan alzas, tal el caso de YPF (+1,4%) y Grupo Galicia (+1,5%).

Los bonos soberanos en dólares también estaban negociados con una ganancia promedio de 0,4%, que permite una sensible reducción de nueve unidades del riesgo país de Argentina, ahora en los 636 puntos básicos, según datos de J Morgan.

“El rally del último mes impulsó fuerte tanto a la renta fija como a la renta variable. Pero la ganancia acumulada ha sido mayor, a lo largo del año en los bonos soberanos que en el valor de las empresas. Todavía luce margen para que se siga consolidando la renta variable, en especial en contextos en donde pueda seguir bajando el costo del capital”, señaló MegaQM.

“El mercado local se mantiene expectante ante la volatilidad internacional y los desafíos macroeconómicos pendientes. Con el Merval en la zona de USD 2.000, las acciones cotizan con bajo volumen cerca de un techo por análisis técnico, aunque el sector energético muestra solidez. En el exterior, la atención se centra en la posible baja de tasas de la Reserva Federal de los EEUU y en oportunidades de inversión en Inteligencia Artificial”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil.

La nueva conformación del Congreso desde la semana entrante le dará al Gobierno libertario de Javier Milei nuevos instrumentos para sancionar leyes que aseguren la desregulación de la tercera economía de Latinoamérica, situación favorable para los mercados domésticos.

“Tras la salida de tres diputados de Catamarca del bloque de Unión por la Patria para conformar su propio bloque, y la decisión de Francisco Morchio, diputado de Entre Ríos alineado con el gobernador Rogelio Frigerio, de sumarse al bloque de La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo se posiciona ahora como primera minoría con 95 bancas. Esto fortalece la posición del Gobierno, ya que permitirá a LLA liderar comisiones clave del Congreso", observaron desde Max Capital.

Frente a la alentadora ganancia acumulada por los títulos bursátiles desde las elecciones legislativas, operadores no descartan rápidas tomas de utilidades intradiarias.

“La Bolsa argentina tiene un buen margen para seguir creciendo, no solo por las perspectivas favorables de la economía, sino por la liquidez propia del mercado a favor de papeles en rubros específicos como el energético, el financiero y el de servicios”, dijo a Reuters un agente de la banca privada externa.

En cambio, el freno de mano son las “mayores tasas a nivel global que perjudican a las acciones”, reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.

La tendencia del riesgo país es otro tema que siguen de cerca los operadores para definir las órdenes de inversión y el horizonte para la colocación de nueva deuda soberana en los mercados del exterior.

El dólar mayorista continuaba moviéndose dentro de la banda de flotación divergente fijada por el propio Banco Central y en valores equilibrados a lo largo de la última semana.

“Luego de atravesar un año con volatilidad extrema, llegamos a diciembre con una macro más ordenada. Queda por verse si esta normalización, junto con las reformas laboral e impositiva a tratarse en el Congreso, pueda ordenar también la otra pata que falta, que es la micro”, sostuvo Juan Ignacio Bialet, gerente de finanzas personales del Grupo SBS.

La recaudación fiscal de noviembre aumentó un 19,7% interanual, lo que a consideración de analistas implica una contracción real del 8,9% interanual, asumiendo una inflación mensual en torno al 2,5% mensual.

Temas Relacionados

reservas BCRAWall Streetriesgo país Argentinadólar hoyúltimas noticias

Últimas Noticias

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026 y 2027, según los principales analistas locales y extranjeros

Proyecciones sobre el mercado cambiario y el incremento de precios para el próximo bienio surgen de informes privados y expectativas ajustadas tras los recientes resultados electorales. Especialistas argentinas y consultoras internacionales trazan escenarios divergentes para ambas variables

A cuánto llegarán el dólar

Golpe al empleo en EEUU: el sector privado recortó 32.000 puestos y los servicios registran seis meses de contracción

Los datos intensifican la presión sobre la Reserva Federal para un nuevo recorte de tasas en su próxima reunión

Golpe al empleo en EEUU:

Cuáles son los autos más novedosos del cupo de híbridos y eléctricos que habilitó el Gobierno para 2026

De los 50.000 vehículos permitidos, más del 85% son chinos, y muchos de marcas desconocidas en el mercado argentino. Para evitar un remanente de úlimo momento como ocurrió este año, hay una lista de espera ya asignada

Cuáles son los autos más

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

Distintas entidades financieras mantienen vigentes líneas de crédito para individuos que buscan financiación elevada, con condiciones particulares según el perfil de cada solicitante

Quiénes pueden acceder a los

Las importaciones de textiles y ropa se duplicaron en lo que va del año y la mayoría fueron de China

Se trata de un aumento de casi 90% en cantidades, donde el país asiático incrementó su participación significativamente en relación a los últimos años

Las importaciones de textiles y
DEPORTES
Habló uno de los refuerzos

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026