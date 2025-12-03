Mercados: los bonos y las acciones retoman las ganancias y cae el riesgo país

Los ADR argentinos alcanzan su cotización más elevada desde mayo.

Los negocios bursátiles en Argentina exhiben alza de precios, con el respaldo de un tipo de cambio tranquilo que alentaba una masiva reconfiguración de carteras entre inversores institucionales.

A las 10:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 0,4%, a 3.050.000 puntos, mientras que los principales índices de Wall Street marcan ganancias de 0,3% en el pre-market, la operatoria previa a la apertura formal de los negocios.

Los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en las bolsas de Nueva York también marcan alzas, tal el caso de YPF (+1,4%) y Grupo Galicia (+1,5%).

Los bonos soberanos en dólares también estaban negociados con una ganancia promedio de 0,4%, que permite una sensible reducción de nueve unidades del riesgo país de Argentina, ahora en los 636 puntos básicos, según datos de J Morgan.

“El rally del último mes impulsó fuerte tanto a la renta fija como a la renta variable. Pero la ganancia acumulada ha sido mayor, a lo largo del año en los bonos soberanos que en el valor de las empresas. Todavía luce margen para que se siga consolidando la renta variable, en especial en contextos en donde pueda seguir bajando el costo del capital”, señaló MegaQM.

“El mercado local se mantiene expectante ante la volatilidad internacional y los desafíos macroeconómicos pendientes. Con el Merval en la zona de USD 2.000, las acciones cotizan con bajo volumen cerca de un techo por análisis técnico, aunque el sector energético muestra solidez. En el exterior, la atención se centra en la posible baja de tasas de la Reserva Federal de los EEUU y en oportunidades de inversión en Inteligencia Artificial”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil.

La nueva conformación del Congreso desde la semana entrante le dará al Gobierno libertario de Javier Milei nuevos instrumentos para sancionar leyes que aseguren la desregulación de la tercera economía de Latinoamérica, situación favorable para los mercados domésticos.

“Tras la salida de tres diputados de Catamarca del bloque de Unión por la Patria para conformar su propio bloque, y la decisión de Francisco Morchio, diputado de Entre Ríos alineado con el gobernador Rogelio Frigerio, de sumarse al bloque de La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo se posiciona ahora como primera minoría con 95 bancas. Esto fortalece la posición del Gobierno, ya que permitirá a LLA liderar comisiones clave del Congreso", observaron desde Max Capital.

Frente a la alentadora ganancia acumulada por los títulos bursátiles desde las elecciones legislativas, operadores no descartan rápidas tomas de utilidades intradiarias.

“La Bolsa argentina tiene un buen margen para seguir creciendo, no solo por las perspectivas favorables de la economía, sino por la liquidez propia del mercado a favor de papeles en rubros específicos como el energético, el financiero y el de servicios”, dijo a Reuters un agente de la banca privada externa.

En cambio, el freno de mano son las “mayores tasas a nivel global que perjudican a las acciones”, reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.

La tendencia del riesgo país es otro tema que siguen de cerca los operadores para definir las órdenes de inversión y el horizonte para la colocación de nueva deuda soberana en los mercados del exterior.

El dólar mayorista continuaba moviéndose dentro de la banda de flotación divergente fijada por el propio Banco Central y en valores equilibrados a lo largo de la última semana.

“Luego de atravesar un año con volatilidad extrema, llegamos a diciembre con una macro más ordenada. Queda por verse si esta normalización, junto con las reformas laboral e impositiva a tratarse en el Congreso, pueda ordenar también la otra pata que falta, que es la micro”, sostuvo Juan Ignacio Bialet, gerente de finanzas personales del Grupo SBS.

La recaudación fiscal de noviembre aumentó un 19,7% interanual, lo que a consideración de analistas implica una contracción real del 8,9% interanual, asumiendo una inflación mensual en torno al 2,5% mensual.