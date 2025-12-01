Economía

Binance Pay habilitó pagos Pix para los argentinos que viajen a Brasil

La nueva funcionalidad posibilita que los viajeros locales realicen pagos instantáneos en reales mediante la conversión automática de activos digitales, facilitando transacciones seguras y ágiles en comercios y cuentas bancarias brasileñas

Unos 2,65 millones de turistas
Unos 2,65 millones de turistas argentinos visitaron Brasil entre enero y agosto de este año, lo que representa un incremento del 94% respecto al mismo periodo del año anterior

La posibilidad de que argentinos utilicen criptomonedas para pagar en Brasil se ha convertido en una realidad gracias a la reciente integración de Binance Pay con el sistema de pagos instantáneos Pix.

Esta funcionalidad, que ya es parte de la vida cotidiana de 174 millones de brasileños, permitirá a los viajeros provenientes de Argentina realizar pagos y transferencias en reales de manera instantánea, utilizando activos digitales desde sus cuentas en Binance.

A partir de ahora, los usuarios argentinos que visiten Brasil podrán efectuar pagos directos a cualquier cuenta bancaria o comercio que acepte Pix, con la conversión automática de sus criptomonedas a reales brasileños. El proceso se completa en cuestión de segundos y admite más de cien tipos de criptoactivos, lo que amplía el alcance de la integración entre Binance Pay y la red nacional de pagos Pix.

Guilherme Nazar, vicepresidente regional para América Latina del proveedor global de infraestructura de blockchain y criptomonedas, destacó el impacto de esta sinergia tecnológica. “Ampliar el alcance la integración de Pix con Binance Pay representa un nuevo paso de innovación, que combina la velocidad y el acceso del sistema de pagos instantáneos de Brasil con el alcance global e innovación de Binance. Esta sinergia continúa ampliando el alcance de cripto, más allá de las fronteras, reduciendo complicaciones y mejorando aún más la experiencia cripto”, afirmó Nazar.

De acuerdo con la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur), 2,65 millones de turistas argentinos visitaron Brasil entre enero y agosto de este año, lo que representa un incremento del 94% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra histórica subraya la relevancia de ofrecer alternativas de pago ágiles y seguras para los visitantes.

Andrés Ondarra, gerente general de Binance para Argentina y Cono Sur, subrayó los beneficios de la nueva funcionalidad: “Pagar con criptomonedas, más allá de las fronteras y monedas locales, representa un salto hacia la verdadera libertad financiera: ofrece rapidez, seguridad y flexibilidad para usar tus activos digitales, sin comisiones ni complicaciones. En Binance seguimos trabajando fuertemente en el desarrollo de productos que permitan dar respuestas a las distintas necesidades de empresas e individuos, ofreciendo soluciones más eficientes para todo tipo de usuario, como el reciente pago con QR anunciado hace pocas semanas en Argentina”, señaló Ondarra.

Pix, el sistema de pagos instantáneos lanzado por el Banco Central de Brasil en 2020, se ha consolidado como el método preferido de los brasileños. Actualmente, más de 162 millones de personas y 16 millones de comercios utilizan Pix en Brasil, con un volumen aproximado de 6 mil millones de transacciones mensuales, según datos oficiales.

