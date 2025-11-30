Economía

Cambio de líder y nuevos jugadores: qué autos y marcas dominaron las ventas de autos 0km en noviembre

Volkswagen colocó 589 unidades más que Toyota. Aplicaron estrategias distintas a una misma idea: que el precio sea la variable definitoria. Sorpresas de una marca china y un modelo que se deja de fabricar

Guardar
El Volkswagen Tera fue el
El Volkswagen Tera fue el protagonista del mes. Quedó tercero absoluto y mejor SUV, y le dio el liderazgo a Volkswagen entre las marcas

Noviembre sorprendió al mercado automotor en su conjunto, no sólo por el bajo nivel de ventas de autos 0km sino por varios cambios de situación en las marcas y modelos que generaron movimientos fuera de lo común.

A pesar de tener un stock de unidades en circulación entre las fábricas y la red de concesionarios, Toyota no consiguió mantenerse como la marca que más autos patentó como sí había ocurrido en los meses anteriores. En parte por situaciones propias, la paralización de producción en Brasil de todo septiembre y octubre que afectó la reposición de unidades para mantener el flujo de suministro, y en parte porque la competencia se hizo más fuerte.

Volkswagen tomó ese lugar en noviembre y lo hizo con claridad registrando 589 autos más que Toyota, incluso a pesar de la baja en ventas de la pick-up Amarok, el que fue su vehículo de mayor volumen hasta 2024.

Toyota apostó por Hilux en
Toyota apostó por Hilux en noviembre. No aumentó los precios y fue el modelo que compensó la caída de ventas de los autos brasileños

Lo interesante del caso es que ambas marcas apostaron fuerte a un modelo en particular, aunque completamente distintos entre sí. Toyota se decantó por la pick-up Hilux por ser el vehículo nacional por excelencia de su portafolio, pero además por ser el que no se vio afectado por la interrupción de Brasil. La apuesta fue tan evidente que fue el único vehículo sobre el que no se aplicaron aumentos de precio en noviembre. Hilux creció en ventas respecto a la media del año alcanzando el 5,6% del mercado cuando su promedio anual es 5,2%.

La performance de Hilux no alcanzó para compensar la caída de Yaris y Corolla Cross, los otros dos modelos que normalmente ocupan un lugar entre los diez más vendidos pero que en noviembre perdieron protagonismo. De hecho, Yaris sigue siendo el auto con mayor patentamiento en los 11 meses del año, pero este mes quedó en el puesto 5 con un 3,8% del mercado cuando su promedio anual es de 5,3%. El liderazgo, sin embargo, está amenazado por el Fiat Cronos otra vez, que en el absoluto del año está sólo 413 autos de diferencia y sólo un mes para terminar el año.

En Toyota, en cambio sufrió la falta de abastecimiento el Corolla Cross, que quedó en 18vo lugar con apenas un 1,7% de las ventas totales de 0km cuando su promedio es de 3,2%, prácticamente el doble.

El stock de unidades de
El stock de unidades de Toyota Yaris estuvo limitado en los últimos dos meses y eso afectó su nivel de ventas. Se mantiene primero en el año pero amenazado por el Fiat Cronos otra vez

Volkswagen no tiene problemas de abastecimiento de productos brasileños, y en cambio tiene una natural merma de ventas de la pick-up Amarok de fabricación nacional ante el recambio del vehículo anunciado para 2027. La estrategia está alineada a los SUV importados donde tienen su gran apuesta con un lineup de 5 modelos, y el Tera es el acceso a esa gama de vehículos.

Con solo tres meses en el mercado, este B-SUV alcanzó las 4.000 unidades y en noviembre llegó al podio del ranking absoluto sólo desplazado por Hilux y Peugeot 208, del que quedó a sólo 16 unidades de distancia. Para entender la importancia de este vehículo hay que mirar el porcentaje de mercado que se llevó, el 4%, que es equivalente al promedio del año de Amarok, nada menos.

El contrapeso fue la baja de la pick-up que cayó al puesto 9 con un 2,8% del mercado. En el medio, el noble VW Polo también aportó para el número total de la marca al quedar 8vo, pero sintiendo el efecto Tera que ya le resto 0,7% de participación en las ventas absolutas.

El BAIC BJ30 sigue creciendo
El BAIC BJ30 sigue creciendo en ventas y le permitió a la marca entrar al Top10 por primera vez en Argentina

Las otras sorpresas

Fuera de las dos marcas más potentes del mercado a esta altura del año, hubo otros hitos en noviembre que resaltan del resto. BAIC entró al Top 10 por primera vez desplazando a Nissan y Mercedes-Benz. La marca china es la que mantiene mayor penetración entre los usuarios en gran medida gracias a haber traído un volumen de unidades muy significativo antes que lleguen los grandes embarques de autos del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos dentro del cual están los BYD, pero también a la elección del SUV BJ30 con versiones nafteras e híbridas, 4x2 y 4x4, que fueron muy bien recibidos por los usuarios.

Si bien la marca que administra la familia Belcastro entró en el puesto 10 del ranking, el volumen de unidades es bajo respecto al 9no, ya que se patentaron 714 unidades de BAIC contra 1.206 de Jeep, que está inmediatamente adelante en la lista.

Entre los modelos se destaca el alto nivel de demanda de Ford Territory, ya que sigue manteniendo un porcentaje de participación en el mercado en torno al 3% constante que este mes lo dejó en el puesto 7 como el segundo SUV más vendido y el mejor del segmento C.

Renault dejará de fabricar Sandero
Renault dejará de fabricar Sandero y Logan desde diciembre. El posicionamiento de precios del sedán le permitió vender el doble de unidades que en los últimos meses

Además de Hilux y Tera, los otros modelos que crecieron en participación de mercado fueron los Chevrolet Onix y Montana, el BAIC BJ30, el Jeep Renegade, el sorprendente Renault Logan, que en su último mes antes de finalizar su ciclo productivo en diciembre, quedó en el puesto 17 con 555 unidades y un crecimiento del 47% en relación con octubre.

Estas variables muestran una vez más que el precio es evidentemente un fuerte impulso de ventas para un automóvil. Toyota no aumentó Hilux y salvó los números del mes con esa decisión estratégica. Volkswagen trajo el Tera como su auto más accesible y en tres meses lo subió al podio de ventas. Ford tiene competitiva la Territory y se vendió casi al mismo nivel de Ranger. Y Renault salió a liquidar Logan a buenos precios y ofertas y los clientes respondieron.

Temas Relacionados

mercado automotorventas autos 0kmVolkswagen TeraToyota HiluxBAIC BJ30Economía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desde mañana aumentan 4,3% los colectivos, subtes y peajes en CABA y 14,8% los colectivos en la Provincia

El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación para las líneas que no cruzan los límites de la Ciudad. En la provincia el ajuste será mayor por la aplicación de una tasa adicional. Las empresas de colectivos, a favor de la decisión de Kicillof de desacoplar de Nación el cálculo de subsidios

Desde mañana aumentan 4,3% los

Argentina está cerca de volver a los mercados para pagar deuda: antecedentes, desafíos y riesgo del retorno al crédito internacional

La expectativa de una posible nueva incursión en plazas del exterior se despliega sobre escenarios contrastados: la historia de incumplimientos y la avalancha de colocaciones de la primera mitad del gobierno de Mauricio Macri

Argentina está cerca de volver

Marina Dal Poggetto: “El mundo nos vuelve a dar una oportunidad, es probable que las tasas de interés sigan bajando”

La economista y directora de Eco Go analiza los dos años de presidente del gobierno libertario: reservas, deuda, reformas clave, riesgos para la recuperación y las perspectivas de inversión

Marina Dal Poggetto: “El mundo

“Que los bancos trabajen de bancos”: por qué el sistema financiero argentino comenzó a ganar menos dinero

El pedido de Javier Milei empieza a impactar en las entidades. Las nuevas reglas del mercado, la caída de los títulos públicos y la mora de los préstamos afectan los balances

“Que los bancos trabajen de

Soja para arriba y tasas para abajo: la economía recibe más viento de cola y crece la expectativa para 2026

La próxima cosecha dejaría USD 4.000 millones extrapor suba de precios y de producción, en particular de trigo y maíz. Economía a dos velocidades: cierran fábricas, pero hay sectores que vuelan, mientras crece el optimismo de los inversores

Soja para arriba y tasas
DEPORTES
Qué necesita Lando Norris para

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este domingo en el GP de Qatar

Eduardo Domínguez habló por primera vez tras la polémica por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central y la sanción de AFA

Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definirán el segundo ascenso a Primera División: hora, TV y formaciones

“Naturaleza agresiva”: el ácido cruce entre Lando Norris y Max Verstappen en plena definición del título de la F1 en Qatar

Carlos Anacleto ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata

TELESHOW
El efusivo beso que le

El efusivo beso que le dio Rodrigo De Paul a Tini Stoessel después de la victoria del Inter Miami: el video

El libro que eligió Antonela Roccuzzo para inspirarse antes del Mundial: una historia de superación y perseverancia

La tajante respuesta de Darío Cvitanich a Chechu Bonelli luego de sus palabras sobre su madre: “Con mi familia no”

Isabel Barón, entre el arte, el vínculo con su hermana Jimena y su apuesta máxima en el teatro: “Me es fácil volar con la imaginación”

35 años del regreso de Mirtha Legrand a la tevé: por qué no querían contratarla y el desafío personal de Carlos Rottemberg

INFOBAE AMÉRICA

Giorgia Meloni condenó el ataque

Giorgia Meloni condenó el ataque de manifestantes propalestinos contra la redacción del diario italiano ‘La Stampa’

Woody Allen cumple 90 años: aclamado en el cine y polémico en la vida

El presidente de Taiwán dijo que el país debe “construir fuerza propia” frente a la amenaza del régimen chino

Aumentan las víctimas por las devastadoras inundaciones en Indonesia: al menos 435 muertos y 406 desparecidos

Un operador turístico ruso redirigirá a Cuba a sus clientes que debían viajar a Venezuela tras las advertencias de EEUU