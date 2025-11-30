Cambio de líder y nuevos jugadores: qué autos y marcas dominaron las ventas de autos 0km en noviembre

El Volkswagen Tera fue el protagonista del mes. Quedó tercero absoluto y mejor SUV, y le dio el liderazgo a Volkswagen entre las marcas

Noviembre sorprendió al mercado automotor en su conjunto, no sólo por el bajo nivel de ventas de autos 0km sino por varios cambios de situación en las marcas y modelos que generaron movimientos fuera de lo común.

A pesar de tener un stock de unidades en circulación entre las fábricas y la red de concesionarios, Toyota no consiguió mantenerse como la marca que más autos patentó como sí había ocurrido en los meses anteriores. En parte por situaciones propias, la paralización de producción en Brasil de todo septiembre y octubre que afectó la reposición de unidades para mantener el flujo de suministro, y en parte porque la competencia se hizo más fuerte.

Volkswagen tomó ese lugar en noviembre y lo hizo con claridad registrando 589 autos más que Toyota, incluso a pesar de la baja en ventas de la pick-up Amarok, el que fue su vehículo de mayor volumen hasta 2024.

Toyota apostó por Hilux en noviembre. No aumentó los precios y fue el modelo que compensó la caída de ventas de los autos brasileños

Lo interesante del caso es que ambas marcas apostaron fuerte a un modelo en particular, aunque completamente distintos entre sí. Toyota se decantó por la pick-up Hilux por ser el vehículo nacional por excelencia de su portafolio, pero además por ser el que no se vio afectado por la interrupción de Brasil. La apuesta fue tan evidente que fue el único vehículo sobre el que no se aplicaron aumentos de precio en noviembre. Hilux creció en ventas respecto a la media del año alcanzando el 5,6% del mercado cuando su promedio anual es 5,2%.

La performance de Hilux no alcanzó para compensar la caída de Yaris y Corolla Cross, los otros dos modelos que normalmente ocupan un lugar entre los diez más vendidos pero que en noviembre perdieron protagonismo. De hecho, Yaris sigue siendo el auto con mayor patentamiento en los 11 meses del año, pero este mes quedó en el puesto 5 con un 3,8% del mercado cuando su promedio anual es de 5,3%. El liderazgo, sin embargo, está amenazado por el Fiat Cronos otra vez, que en el absoluto del año está sólo 413 autos de diferencia y sólo un mes para terminar el año.

En Toyota, en cambio sufrió la falta de abastecimiento el Corolla Cross, que quedó en 18vo lugar con apenas un 1,7% de las ventas totales de 0km cuando su promedio es de 3,2%, prácticamente el doble.

El stock de unidades de Toyota Yaris estuvo limitado en los últimos dos meses y eso afectó su nivel de ventas. Se mantiene primero en el año pero amenazado por el Fiat Cronos otra vez

Volkswagen no tiene problemas de abastecimiento de productos brasileños, y en cambio tiene una natural merma de ventas de la pick-up Amarok de fabricación nacional ante el recambio del vehículo anunciado para 2027. La estrategia está alineada a los SUV importados donde tienen su gran apuesta con un lineup de 5 modelos, y el Tera es el acceso a esa gama de vehículos.

Con solo tres meses en el mercado, este B-SUV alcanzó las 4.000 unidades y en noviembre llegó al podio del ranking absoluto sólo desplazado por Hilux y Peugeot 208, del que quedó a sólo 16 unidades de distancia. Para entender la importancia de este vehículo hay que mirar el porcentaje de mercado que se llevó, el 4%, que es equivalente al promedio del año de Amarok, nada menos.

El contrapeso fue la baja de la pick-up que cayó al puesto 9 con un 2,8% del mercado. En el medio, el noble VW Polo también aportó para el número total de la marca al quedar 8vo, pero sintiendo el efecto Tera que ya le resto 0,7% de participación en las ventas absolutas.

El BAIC BJ30 sigue creciendo en ventas y le permitió a la marca entrar al Top10 por primera vez en Argentina

Las otras sorpresas

Fuera de las dos marcas más potentes del mercado a esta altura del año, hubo otros hitos en noviembre que resaltan del resto. BAIC entró al Top 10 por primera vez desplazando a Nissan y Mercedes-Benz. La marca china es la que mantiene mayor penetración entre los usuarios en gran medida gracias a haber traído un volumen de unidades muy significativo antes que lleguen los grandes embarques de autos del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos dentro del cual están los BYD, pero también a la elección del SUV BJ30 con versiones nafteras e híbridas, 4x2 y 4x4, que fueron muy bien recibidos por los usuarios.

Si bien la marca que administra la familia Belcastro entró en el puesto 10 del ranking, el volumen de unidades es bajo respecto al 9no, ya que se patentaron 714 unidades de BAIC contra 1.206 de Jeep, que está inmediatamente adelante en la lista.

Entre los modelos se destaca el alto nivel de demanda de Ford Territory, ya que sigue manteniendo un porcentaje de participación en el mercado en torno al 3% constante que este mes lo dejó en el puesto 7 como el segundo SUV más vendido y el mejor del segmento C.

Renault dejará de fabricar Sandero y Logan desde diciembre. El posicionamiento de precios del sedán le permitió vender el doble de unidades que en los últimos meses

Además de Hilux y Tera, los otros modelos que crecieron en participación de mercado fueron los Chevrolet Onix y Montana, el BAIC BJ30, el Jeep Renegade, el sorprendente Renault Logan, que en su último mes antes de finalizar su ciclo productivo en diciembre, quedó en el puesto 17 con 555 unidades y un crecimiento del 47% en relación con octubre.

Estas variables muestran una vez más que el precio es evidentemente un fuerte impulso de ventas para un automóvil. Toyota no aumentó Hilux y salvó los números del mes con esa decisión estratégica. Volkswagen trajo el Tera como su auto más accesible y en tres meses lo subió al podio de ventas. Ford tiene competitiva la Territory y se vendió casi al mismo nivel de Ranger. Y Renault salió a liquidar Logan a buenos precios y ofertas y los clientes respondieron.