Economía

Lenta baja de tasas: el costo de financiamiento multiplica por cuatro a la inflación

Según datos del BCRA, las tasas para financiar el resumen de la tarjeta promediaron el 125% anual el mes pasado. En algunos casos el costo financiero de un préstamo puede llegar a 300%

Guardar

El endurecimiento de las condiciones para acceder al crédito en Argentina se ha convertido en un obstáculo cada vez más difícil de sortear para familias y empresas.

Mientras el Gobierno ha comenzado a relajar el ajuste monetario tras las elecciones, el costo de financiarse en los bancos sigue superando ampliamente la inflación, lo que genera un escenario de creciente morosidad y presión sobre los deudores.

De acuerdo con el último Informe Monetario Mensual del Banco Central, hasta octubre las tasas promedio de los préstamos personales alcanzaban un 84% nominal anual, lo que se traduce en una tasa efectiva anual cercana al 125 por ciento. Este nivel representa casi cuatro veces la inflación interanual registrada por el INDEC para ese mes, que fue del 31,3% interanual.

En el caso de las tarjetas de crédito, quienes optaron por abonar solo el pago mínimo se enfrentaron a una tasa nominal anual promedio de casi 92%, con una tasa efectiva anual superior al 140 por ciento.

Una rápida baja de tasas
Una rápida baja de tasas contribuiría a incentivar el consumo e impulsar la economía.

A pesar de que el Banco Central ha emitido señales en noviembre para flexibilizar el ajuste monetario, liberar pesos y reducir las tasas de corto plazo, estas medidas aún no se reflejan en los costos que los bancos imponen a sus clientes. Según el Régimen de Transparencia del propio organismo, existen bancos privados que aplican una tasa efectiva anual superior al 200%, lo que eleva el Costo Financiero Total de un préstamo personal a 36 meses por encima del 300% del monto otorgado.

Un análisis publicado por Clarín revela que muchas entidades no han reducido las tasas de los préstamos personales desde agosto. En el segmento de tarjetas de crédito, las tasas para refinanciar saldos llegan hasta el 195% en los principales bancos privados y, en algunos casos, superan el 200 por ciento.

Aumento de la morosidad

Esta situación ha impactado directamente en la capacidad de pago de los clientes. Cuando una persona incumple el pago por más de noventa días tras el vencimiento, el préstamo se considera en mora. La mora bancaria ha crecido mes a mes durante el año y, en septiembre -último dato oficial disponible-, alcanzó el 7,3% para los préstamos a familias, el nivel más alto en los últimos quince años.

Asimismo, según el último Informe de Bancos de BCRA, el ratio de irregularidad del crédito -que incluye tarjetas de crédito, préstamos personales, de consumo, hipotecarios y prendarios- se ubicó en 3,7% en el mes, 0,5 punto porcentual por encima del registro del mes anterior.

En el último mes, la mora continuó en ascenso y particularmente aquellas menores a 90 días -que tradicionalmente se registraban en alrededor del 2%- fueron del 5 por ciento.

Los datos del BCRA revelan que además de resistirse a la baja, las altas tasas se dan a la par de un aumento de la morosidad

Este aumento se registra tanto en créditos otorgados por los bancos -con moras tempranas del 4% en cantidades de créditos y 5% en montos- como en el Sistema Financiero No Bancario, con morosidades del 6% en cantidades y del 7% en monto, según indicó la entidad monetaria.

Otra novedad radica en que los sectores de más ingresos que han recibido montos más altos en sus préstamos son los que tuvieron más dificultades para pagar los créditos. Una situación que surge con mayor fuerza en el sistema no bancario. “Que la mora empiece a crecer entre los sectores de mayores ingresos es el dato más revelador. Habla de un estrés financiero que ya no se limita a los segmentos más vulnerables, sino que empieza a alcanzar a quienes históricamente daban estabilidad al sistema”, analiza Alberto Teszkiewicz, coordinador de desarrollo e investigación de SIISA (Servicio Interactivo de Informes SA), una compañía especializada en score crediticio para empresas.

Expectativa por una baja de tasas

La brecha entre tasas reales elevadas y una inflación en descenso es, para muchos bancos, una de las causas principales de las dificultades que enfrentan familias y empresas para cumplir con sus compromisos financieros. Desde las entidades señalan que los clientes “estaban acostumbrados a que las cuotas se licúen con la inflación y eso ha dejado de ocurrir”, según recogió Clarín.

El informe también destaca el crecimiento del financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional. Según el Banco Central, en julio ya existían 11,1 millones de clientes en la categoría de Proveedores No Financieros de Créditos (PNFC), que recibieron préstamos por más de $11 billones en total. Este grupo incluye billeteras virtuales, fintech, mutuales, cooperativas y empresas de retail que ofrecen financiamiento para la compra de bienes como electrodomésticos.

La semana pasada, el Banco Central recortó la tasa de las operaciones simultáneas del 22% al 20% nominal anual, una referencia para los rendimientos del mercado

“Si la tasa en pesos busca un punto de equilibrio más bajo, esto será muy buen para el mercado de consumo, que podrá financiarse con menores tasas y permitir un mayor nivel de compras. La economía real quedo muy dañada en el mes de noviembre, las ventas disminuyeron ya que muchos jugadores apostaron a una devaluación, que no va a ocurrir, y el cambio de estrategia requerirá reconocer fuertes pérdidas”, afirmó el economista y asesor Salvador Di Stefano.

Históricamente, el costo de financiarse a través de estas alternativas ha sido más elevado. Por ejemplo, solicitar un préstamo de $1.100.000 en una aplicación como Mercado Pago a doce meses implica una tasa efectiva anual de 178,7%, con un Costo Financiero Total de 241,95% anual. En el caso de Ualá, considerada un neobanco regulado por el BCRA, la tasa efectiva anual asciende al 325%, lo que lleva el costo financiero de un préstamo similar a 479% anual.

“Si la tasa en pesos busca un punto de equilibrio más bajo, esto será muy buen para el mercado de consumo” (Salvador Di Stefano)

La semana pasada, el Banco Central recortó la tasa de las operaciones simultáneas del 22% al 20% nominal anual, una importante referencia para el resto de los segmentos de este mercado. Esta acción busca influir en el costo del financiamiento a corto plazo y es una señal para reducir tasas más generales en el mercado, facilitando el crédito y la actividad económica, y alineándose con la liquidez y estabilidad del mercado.

Otro factor que incide en el costo final de los préstamos es la carga impositiva. Las cámaras bancarias han reclamado al Gobierno por el peso de los ingresos brutos, tributos provinciales, tasas municipales y el impuesto al cheque, que incrementan el costo financiero total de los principales instrumentos de crédito utilizados por las familias, según informó Clarín.

Temas Relacionados

bancos Argentinatasas de interéscosto de financiamientocréditoúltimas noticias

Últimas Noticias

“Los mejores negocios se hacen sin plata”: el relato de un empresario que pasó hambre y hoy vende 1 millón de empanadas por mes

Con la producción centralizada en Córdoba y una red propia de distribución, la firma logró abastecer múltiples puntos de venta y adecuarse a la alta demanda

“Los mejores negocios se hacen

iPhone 17 en la Argentina: las tiendas que lo ofrecen, planes de cuotas sin interés y los precios a los que se vende

Opciones con financiamiento, lanzamientos y comparaciones regionales impactan en el mercado tecnológico local y motivan estrategias de compra alternativas orientadas al segmento premium

iPhone 17 en la Argentina:

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre por categoría, de acuerdo al último acuerdo paritario

Una actualización reciente definió incrementos repartidos por tramos, montos adicionales temporarios y variaciones según categorías laborales, zonas geográficas y cantidad de horas semanales trabajadas

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en

Súper miércoles: qué está en juego en la billonaria subasta de deuda de mañana y por qué es clave para el plan del Gobierno

El Tesoro enfrenta el desafío de refinanciar vencimientos relevantes sin inyectar de liquidez de más ni subir tasas en exceso mientras la demanda de dinero aumenta por factores estacionales y la estabilidad cambiaria se mantiene bajo atención

Súper miércoles: qué está en

Milei visitará la American Chamber of Commerce en Washington para avanzar con el acuerdo comercial con EEUU

El mandatario argentino mantendrá reuniones con referentes empresariales y políticos en Washington, donde buscará profundizar los lazos bilaterales y formalizar avances clave en materia de comercio exterior. Compartirá palco con Trump en el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Milei visitará la American Chamber
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
La broma viral de Mau

La broma viral de Mau y Ricky y la reacción de Evaluna Montaner: “Queríamos un perrito más que una hermanita”

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge