Aumentó Netflix: cómo quedarán los nuevos valores según el plan

Los nuevos valores se aplicarán desde este mes y alcanzarán a todos los usuarios del país, tanto en los planes principales como en las cuentas adicionales

Las plataformas de streaming continúan ajustando sus precios. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Netflix ajustó sus tarifas un 25% en Argentina e impactarán en las próximas facturas de los usuarios, a lo que se le debe sumar la carga impositiva. El aumento regirá tanto para el plan básico como para el estándar y premium y afectará a todos los que sean clientes de la plataforma.

Con la actualización anunciada, el servicio de streaming volvió a elevar sus precios base, una cifra que aún no contempla la carga impositiva local. Este movimiento en la estructura de tarifas se convierte, además, en el tercer ajuste aplicado por la plataforma en lo que va del año, consolidando una tendencia de incrementos sostenidos en el sector.

Netflix conserva una oferta de tres planes principales, diferenciados por la calidad de imagen disponible y la cantidad de dispositivos que pueden reproducir contenido al mismo tiempo.

Netflix conserva una oferta de tres planes principales. REUTERS/Claudia Greco

A esto se suma la opción de incorporar cuentas extras por un cargo adicional, un mecanismo que la plataforma mantiene vigente para quienes comparten el servicio con usuarios fuera del hogar.

Los valores actualizados sin impuestos quedaron de la siguiente manera:

  • Básico: $8.999 al mes
  • Estándar: $14.999 al mes
    • Agregar 1 miembro extra cuesta $5399 al mes
  • Premium: $19.999 al mes
    • Se puede agregar hasta 2 miembros extras y vale $5399 al mes cada uno

El último aumento había sido en agosto pasado, cuando los precios eran de $7.199, $11.999 y $15.999 al mes, respectivamente. Esto implica que el incremento comunicado a los usuarios en los últimos días es de 25%.

Vale mencionar que el plan Básico permite el uso del servicio en una sola pantalla a la vez y en calidad estándar. El plan Estándar ofrece reproducción en dos pantallas simultáneas con calidad HD. En tanto, el plan Premium permite cuatro pantallas al mismo tiempo y calidad Ultra HD.

En Argentina, los servicios digitales como Netflix están alcanzados por dos cargas impositivas principales: el 21% de IVA y una percepción del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General 5450/2023 de la ex AFIP.

Los servicios digitales como Netflix están alcanzados por dos cargas impositivas principales: el 21% de IVA y una percepción del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales (Canva)

En conjunto, estos tributos implican una carga adicional del 51% que se aplica directamente sobre el precio base informado por la plataforma, encareciendo de forma considerable el valor final para el usuario.

Los costos estimados de cada plan una vez incorporados los impuestos son:

  • Plan Básico con impuestos: $13.588
  • Plan Estándar con impuestos: $22.648
  • Plan Premium con impuestos: $30.298
  • Cuenta extra con impuestos: $8.152

Vale mencionar que los importes finales pueden modificarse según el tipo de cambio vigente cuando el cobro se realiza en moneda extranjera, o si la plataforma factura directamente en pesos.

También pueden aparecer ligeras variaciones entre bancos y medios de pago, ya que algunas entidades aplican redondeos propios o percepciones adicionales que impactan en el total.

Respecto a los motivos del aumento, en su sitio web oficial Netflix explica: “Los planes y los precios pueden cambiar a medida que mejoramos nuestro servicio y agregamos más películas y series”.

Las plataformas de streaming están aplicando aumentos en sus servicios. Foto: App Marketing News

La empresa suele notificar los cambios por correo electrónico, detallando el nuevo monto y la fecha desde la que rige la actualización.

A pesar del incremento, Argentina sigue siendo uno de los mercados donde el abono de Netflix resulta más accesible en comparación con otros países, una diferencia que se explica por la estrategia de ajuste progresivo en mercados sensibles a los precios.

La competencia entre servicios de streaming sigue siendo intensa, con otras firmas como Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max ajustando sus propias estructuras de precios, lo que genera un escenario dinámico para los consumidores y obliga a revisar periódicamente los gastos en entretenimiento digital.

