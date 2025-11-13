Economía

La cantidad de locales vacíos en CABA aumentó casi 60% en el último año: en qué avenidas están

En el periodo septiembre-octubre se contabilizaron 249 comercios sin actividad. Los factores que influyen

Hay menos locales vacíos que
Hay menos locales vacíos que el bimestre anterior

El número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires mostró una baja del 8,8% frente a la medición anterior, con un total de 249 establecimientos sin actividad durante el quinto bimestre de 2025. Esta cifra incluye locales en venta, en alquiler y cerrados.

Según se desprende de un relevamiento realizado durante el bimestre septiembre-octubre por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el recuento previo había registrado 273 espacios desocupados, por lo que el indicador se redujo respecto al bimestre anterior.

Sin embargo, la cantidad informada representa una suba del 58,6% respecto del mismo periodo de 2024. De esta manera, los niveles de vacancia continúan por encima de los valores observados el año pasado.

Locales en alquiler por avenida
Locales en alquiler por avenida (CAC)

El informe precisó que, considerando los establecimientos ofrecidos en alquiler, la reducción fue de 8,2% respecto a julio-agosto de 2025, aunque la comparación interanual arrojó una suba de 21,6% frente a septiembre-octubre de 2024.

Para los locales en venta, la tendencia reciente mostró una disminución del 38,7% respecto al bimestre previo, mientras que la variación interanual fue un alza del 90%.

La recopilación de datos se concentra en los principales corredores comerciales de la ciudad, donde los movimientos en la cantidad de locales vacíos se muestran de manera más marcada. Los resultados obtenidos reflejan cambios desiguales en cuanto a la cantidad de locales inactivos según la avenida o la región analizada.

La medición de la Cámara —que se realiza desde 2014— incluyó a las principales arterias comerciales porteñas y se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Santa Fe (700-5300); Avellaneda (2800-3800); Av. Pueyrredón (0-1200); Av. Córdoba (4000-5300) Av. Cabildo (4800-5500) y en la peatonal Florida.

Por su parte, en la Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600) y en Av. Corrientes (200-6800) se evidenciaron avances bimestrales.

Vale mencionar que el dato se da en un contexto donde las ventas permanencen alicaídas: el indicador de consumo de la CAC, si bien avanzó 1,4% interanual en septiembre, mostró un retroceso del 0,3% respecto al mes previo y la actividad permanece estancada.

El indicador de consumo de
El indicador de consumo de la CAC mostró un retroceso del 0,3% respecto al mes previo y la actividad permanece estancada

En lo que respecta a la ciudad de La Plata, durante el periodo septiembre-octubre de 2025, en comparación con el mismo relevamiento, pero de 2024, se registró un crecimiento de 150% en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— en las principales áreas comerciales.

Así surge de los datos analizados por la CAC de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE)

Asimismo, comparado con el bimestre previo, julio-agosto de 2025, hubo un descenso de 25%. Puntualmente, durante el noveno y décimo mes de 2025 se detectaron un total de 15 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas.

Otros factores que influyen

En los últimos años, la incidencia de los cambios en los hábitos de consumo también impacta sobre la vacancia comercial. La tendencia hacia las compras digitales reduce la demanda de locales físicos, especialmente en zonas tradicionalmente comerciales.

La tendencia hacia las compras
La tendencia hacia las compras digitales reduce la demanda de locales físicos

El valor de los alquileres y las condiciones de los contratos representan otros determinantes en la ocupación de locales. Renegociaciones, aumentos de precios y menores incentivos para nuevos emprendimientos influyen en la decisión de abrir o cerrar puntos de venta.

La persistencia de costos fijos elevados, como impuestos y servicios públicos, también afecta la rentabilidad de los comercios, condicionando la permanencia en actividad y la ocupación de los locales dentro de los principales corredores urbanos.

Es importante resaltar también que la competencia de grandes cadenas y supermercados en línea afecta la sustentabilidad de locales pequeños e independientes, especialmente en rubros como indumentaria, electrónica o artículos para el hogar.

