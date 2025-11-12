Economía

Con un mercado más estable, se reactiva el carry trade y las empresas piden liberar los “dólares del colchón”

En un contexto de estabilidad cambiaria, los instrumentos en pesos vuelven a seducir a los inversores. El pedido empresarial para movilizar la ley de inocencia fiscal

Cámaras empresarias le pidieron al
Cámaras empresarias le pidieron al Gobierno que avance con la ley para sacar los "dólares del colchón". EFE/ Rayner Peña R

El feriado de Estados Unidos, que conmemoró el Día del Veterano, fue un dato menor en los mercados porque funcionaron las Bolsas de Nueva York y el mercado de commodities de Chicago. Los bancos fueron los que no operaron y restaron algo de volumen, particularmente en lo que hace al mercado cambiario y a los bonos soberanos.

Lo que sucedió con el dólar financiero es anecdótico por el escaso monto de negocios y porque no hubo operaciones contado. Lo poco que se operó fue t+1 (se liquida 24 horas después). Lo que dejó la rueda es la sensación de tranquilidad en los inversores. En setiembre y octubre, meses electorales, los feriados no eran un freno para la cobertura cambiaria.

En esta oportunidad el MEP bajó $2 a $1.455, mientras el contado con liquidación (CCL), el de menor volumen de negocios, se mantuvo en $1.476. El “blue” con pocos negocios subió $15 (+1,05%) a $1.440. En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron tan solo USD 191 millones y el dólar mayorista cayó $6,50 (-0,46%) a $1.413.

El carry trade (apostar a los pesos) le va ganando al dólar. Inversiones Pergamino hizo un cálculo en base a comparar una LECAP contra el CCL: “Desde el 5 de noviembre el CCL retrocede -4,6% y las tasas LECAP continúan devengando +0,9% ¿Resultado? El tenedor de LECAP ganó 5,3% en dólares en 6 días equivalente a una tasa superior al 600% nominal anual”.

Todo esto sucedía mientras trascendía que el Gobierno iba a quitar restricciones al cepo, que nada tienen que ver con modificar las bandas cambiarias. Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, reconoció que, tras el levantamiento del cepo, todavía persisten algunas trabas para la operatoria en moneda extranjera.

Por distintos flancos, al mismo tiempo, se pedía que el Gobierno aliente el uso de los dólares que tienen los argentinos fuera del sistema, más conocidos como “dólares del colchón”.

En esa sugerencia coincidieron Alejandro Díaz, el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Todo hace ver que una especie de nuevo blanqueo está en marcha y aportará dólares al consumo en forma de proyecto de ley de inocencia fiscal.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el volumen en futuros sintió el feriado en el norte y se contrajo a poco más de 330 mil contratos en la plaza de A3. Las cotizaciones fueron en el mismo sentido que el mayorista y por lo tanto terminaron con recortes y la curva de tasas implícitas ensayó un leve corrimiento a la baja en el tramo más corto. De todas maneras, en lo que va de la semana se ha tornado mucho más estable, al igual que la curva pesos".

Los bonos soberanos tuvieron alzas que no fueron registradas en el cálculo del riesgo país. Los de ley extranjera subieron hasta 1%. Si se midiera el indicador elaborado por JP Morgan, estaría en menos de 590 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una rueda donde el feriado se sintió menos que en el sector cambiario. El S&P Merval de las acciones líderes subió 0,2% en pesos y 0,3% en dólares. Las acciones más destacadas fueron las de Comercial del Plata con 14,1%, que entusiasma a sus seguidores a pesar de que siguen perdiendo porque el papel está 36% abajo en lo que va del año. Otro activo destacado fue IRSA que logró subir 3,8%.

Para este miércoles se espera otra rueda positiva y con más actividad. La incógnita será el dato de la inflación que se espera que se ubique entre 2% y 2,2%. En la noche, el after market mostraba a las Bolsas de Nueva York en alza moderada, mientras el oro se mantenía firme en 0,74% a USD 4.147 pero lejos del récord reciente del 21 de octubre de poco más de USD 4.400.

