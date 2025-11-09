Economía

La construcción creció 6,8% en septiembre y acumula ocho meses de mejora

Las empresas del sector se siguen recuperando después de la fuerte caída registrada en 2024 con la cancelación de la obra pública

Guardar
El nivel de actividad sigue
El nivel de actividad sigue creciendo, principalmente en el sector privado

La actividad de la construcción registró en septiembre un incremento de 6,8% interanual, de acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). Con este resultado, el sector encadena ocho meses consecutivos de subas, luego de la fuerte contracción registrada en 2024 por la paralización de proyectos de obra pública y la caída general de la inversión.

El acumulado de los primeros nueve meses del año refleja una suba de 7,8% respecto de igual período del año anterior. En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador avanzó 0,9% frente a agosto.

La recuperación comenzó a principios de 2025, impulsada inicialmente por obras privadas y por una mayor demanda asociada a refacciones, remodelaciones y ampliaciones en distintos segmentos inmobiliarios.

La demanda de materiales

La variación del consumo aparente de insumos en septiembre muestra diferencias significativas entre productos. Algunos rubros registraron incrementos marcados. Los mosaicos graníticos y calcáreos, por ejemplo, tuvieron una suba interanual de 42,9%. Los artículos sanitarios de cerámica también mostraron un aumento elevado, con una variación de 42%. El asfalto registró un crecimiento de 27,1%, mientras que el hormigón elaborado avanzó 25,1%, un dato que suele estar asociado a obras de mediana y gran escala.

Otro conjunto de insumos, que incluye griferías, tubos de acero sin costura y vidrio plano para construcción, mostró un incremento de 22,3%. El hierro redondo y los aceros para construcción se ubicaron 12,7% por encima de los niveles de septiembre del año anterior. En materiales utilizados habitualmente para tabiquería y terminaciones, las placas de yeso registraron una suba de 6,2% y el cemento portland tuvo un crecimiento de 0,6%.

La demanda de algunos materiales
La demanda de algunos materiales creció por encima del 20% interanual (Europa Press)

En sentido contrario, se registraron disminuciones en varios insumos asociados a obras residenciales tradicionales. Los pisos y revestimientos cerámicos cayeron 7,6%, el yeso retrocedió 4,8%, los ladrillos huecos disminuyeron 4,3% y las cales bajaron 4,1%. Las pinturas para construcción registraron una caída más leve, de 0,8%.

El contraste entre los insumos que crecieron y los que retrocedieron permite observar que la reactivación del sector se concentra especialmente en proyectos privados de mediana escala, desarrollos industriales y comerciales, y ampliaciones de infraestructura, mientras que la construcción de viviendas nuevas aún muestra dinamismo limitado.

Empleo y permisos de obra

El empleo registrado en la construcción también muestra señales de recuperación, aunque más lentas que la actividad. En agosto, el número de trabajadores registrados en el sector privado aumentó 3,3% interanual. No obstante, en el acumulado de los primeros ocho meses del año todavía se observa una baja de 0,6% respecto del mismo período del año anterior. Esta diferencia entre el repunte de la actividad y el empleo es frecuente en sectores intensivos en mano de obra, ya que las empresas suelen demorar nuevas incorporaciones hasta confirmar la estabilidad del nivel de obras contratadas.

El empleo registrado avanza más
El empleo registrado avanza más lentamente que la actividad: en agosto aumentó 3,3% interanual.

Por su parte, la superficie autorizada para edificación privada, que funciona como anticipador de la actividad futura, alcanzó en agosto 1.451.249 metros cuadrados, lo que representa un aumento interanual de 1,5%. En el acumulado enero-agosto, la superficie autorizada mostró una suba de 7,4% respecto de igual período del año pasado. Estos datos sugieren que podría sostenerse el ritmo de ejecución durante los próximos meses, aunque la concreción de los proyectos dependerá de condiciones de financiamiento y del comportamiento de la demanda inmobiliaria.

Expectativas empresariales

La encuesta cualitativa que acompaña al informe releva la opinión de empresas del sector sobre el trimestre octubre-diciembre. Entre las firmas que realizan principalmente obras privadas, el 67% espera que el nivel de actividad se mantenga, el 23,3% prevé una caída y el 9,7% anticipa un aumento. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, el 64,5% prevé estabilidad, el 22,2% espera una disminución y el 13,3% estima una mejora.

Quienes proyectan una caída señalan principalmente la desaceleración de la actividad económica y los costos elevados de construcción. Entre quienes anticipan un aumento, aparecen como factores el potencial reinicio de obras públicas y la mayor previsibilidad en los costos.

Temas Relacionados

ConstrucciónActividad económicaMaterialesObra públicaEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

A dos semanas del triunfo electoral oficialista, un informe destacó una incipiente “estabilización financiera”

La fuerte caída de tasas y del riesgo país conviven con un tipo de cambio que en lo que va del año subió casi 15 puntos más que la inflación

A dos semanas del triunfo

Trueque 2.0: el intercambio resurge a través de las redes y los grupos barriales

Grupos de Facebook y chats de WhatsApp se convirtieron en espacios para intercambiar objetos y servicios sin dinero, con reglas propias y acuerdos entre vecinos.

Trueque 2.0: el intercambio resurge

El Gobierno sostiene la apuesta al súper peso y toma como modelo el plan anti-inflacionario de Israel

El Banco Central prevé un proceso de reactivación del crédito y recomposición de la demanda de dinero tras la estabilización, con el plan israelí de 1985 como modelo de referencia

El Gobierno sostiene la apuesta

Exportación de carne a EEUU: Milei agradeció a Trump el aumento de la cuota argentina, pero hay obstáculos políticos y legales

Para subir o reasignar cuotas, el Ejecutivo norteamericano necesita la aprobación del Congreso, con el que está enfrentado y lleva 40 días de “cierre del gobierno”. El caso de Inglaterra que sirve como antecedente

Exportación de carne a EEUU:

Cuáles son las provincias que tienen más ingresos propios y capacidad de gasto por habitante

Considerando la recaudación impositiva de sus propios fiscos y los ingresos por regalías hay grandes desigualdades entre jurisdicciones. Los casos de Neuquén y Santa Cruz

Cuáles son las provincias que
DEPORTES
Los puntajes de Boca en

Los puntajes de Boca en el triunfo ante River: la consagración del Changuito Zeballos y los “obreros” del Superclásico

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

“Era inatajable”: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria del Inter frente a Lazio por la Serie A de Italia

La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico contra Boca Juniors

Rendimientos subterráneos y sin respuesta en el banco: los puntajes de River Plate en la caída en el Superclásico ante Boca

TELESHOW
Nati Jota reveló cómo fue

Nati Jota reveló cómo fue la operación con la que dejó atrás los lentes: “Vos ves todo, pero no sentís nada”

El homenaje de Rosalía a Buenos Aires en su aclamado disco LUX: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

INFOBAE AMÉRICA

Los dramáticos testimonios de quienes

Los dramáticos testimonios de quienes lo perdieron todo tras el paso de un tornado en el sur de Brasil: “Tenemos que empezar de cero”

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador realizó un simulacro del referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia