Según Financial Times, EEUU impulsa un mayor uso del dólar y la Argentina se posiciona como caso emblemático

Trump, flanqueado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio (Haiyun Jiang/The New York Times)

La administración estadounidense mantiene intensas discusiones internas sobre el impulso a la adopción internacional del dólar ante el avance de estrategias lideradas por China con el objetivo de reducir la influencia de la moneda estadounidense, dice un artículo de Financial Times de este domingo, en el que da cuenta que la idea de intensificar la presencia global del dólar fue analizada en diversas reuniones con economistas, entre ellos Steve Hanke, un “halcón dolarizador” conocido en la Argentina, y funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el Consejo Económico Nacional, entre otros organismos.

“Algunos políticos y economistas ven a la economía latinoamericana (por la argentina) como un candidato principal para la dolarización debido a las frecuentes pérdidas de confianza en el peso, aunque tanto EEUU como la Argentina dicen que no está activamente bajo consideración”.

La iniciativa cobró nueva fuerza durante el verano boreal pasado, cuando representantes de la Casa Blanca y del Tesoro de EEUU consultaron a Hanke, profesor de Johns Hopkins University, informó el medio británico.

Hanke señaló que los funcionarios norteamericanos buscaban examinar en detalle “todas las cuestiones” relacionadas con la dolarización y la eventual promoción del dólar en otros mercados. “Es un tema que toman muy en serio, pero el proceso sigue abierto. No se han tomado decisiones finales”, dijo Hanke al medio británico.

Título y fotografía con que el FT encabezó la nota en que cita a la Argentina como "prime candidate" a una "mayor adopción" del dólar

De hecho, un vocero de la Casa Blanca confirmó al FT los contactos con Hanke pero enfatizó que el gobierno no ha arribado a ninguna decisión final acerca de alentar o no la dolarización en la Argentina”.

“El presidente Trump ha afirmado repetidamente su compromiso de mantener la fortaleza y poder del dólar. Como hace en otros temas de importancia nacional, el gobierno regularmente busca el conocimiento de expertos externos sobre estas prioridades presidenciales, dijo el portavoz Kush Desai, citado por el diario británico. “Pero se trata de reuniones de escucha y no deben ser vistas como reflejo de un posicionamiento político oficial o un acto de política económico”.

Según Financial Times, si bien la discusión sobre la dolarización en Argentina fue previa al acuerdo del swap por USd 20.000 millones del Tesoro de EEUU con el BCRA, el gobierno de Donald Trump pretende contrarrestar iniciativas de Beijing tendientes a reducir el uso del dólar en mercados emergentes.

Las reuniones en Washington

En rigor, las reuniones a las que fue invitado Hanke para consultarlo sobre dolarización fueron referidas hace dos semanas por la revista Fortune y comentadas por el propio Hanke en una entrevista televisiva. Allí, Hanke refirió dos reuniones con funcionarios de la administración Trump.

La primera fue en el Executive Building vecino al Tesoro, el 13 de agosto, en la que -según el economista precisó a Fortune- hubo 15 “altos funcionarios”, miembros del Consejo de Asesores Económicos, del Consejo Económico Nacional y del Consejo de Seguridad Nacional, todos “prominentes miembros del staff del gobierno de Trump”, “altamente profesionales” y “primariamente interesados en promover el uso del dólar globalmente”.

Trump muestra su firma de la "GENIUS Act", una ley que promueve el uso de stablecoins vinculadas al dólar REUTERS/Annabelle Gordon

Esa reunión coincidió con la movida oficial a favor del GENIUS Act de promoción del uso de stablecoins vinculadas al dólar. Hanke dijo además que en esa reunión citó dos candidatos principales a la dolarización; la Argentina y el Líbano. Luego fue invitado a una segunda reunión en Washington, el 28 de agosto, a la que asistieron miembros de los tres grupos del primer encuentro y se sumaron representantes del Tesoro de EEUU y también estuvo presente una “figura política top de la Casa Blanca” que no quiso identificar. El “halcón dolarizador dijo que luego le fueron enviando consultas sobre requerimientos técnicos para implementar dolarizaciones o cajas de conversión. El artículo de Fortune enfatizaba que tras la derrota electoral de Milei en septiembre el sentido de urgencia para rescatar a la Argentina se intensificó.

Otros candidatos

La nota de Financial Times que además de la Argentina y el Líbano cita que otros posibles candidatos a la dolarización son Paquistán, Ghana, Turquía, Egipto y Venezuela. El diario británico recuerda que en el contexto argentino la dolarización se debatió fuertemente desde 2023, cuando el entonces candidato presidencial libertario Javier Milei la incluyó como propuesta de campaña, pero que divide aguas en la política y la economía local. Al respecto, cita que el ministro de Economía Luis Caputo declaró recientemente que la “Argentina no cuenta con reservas suficientes” para dolarizar a corto plazo, “aunque no descartó totalmente” esa posibilidad. Además, el artículo del FT recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “cree que la dolarización condenaría a la Argentina a un crecimiento lento al forzarla a adoptar la política monetaria de la Reserva Federal (Banco Central) de EEUU”.

El artículo también recuerda la corrida contra el peso luego de la derrota del gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que afectó la estabilidad macroeconómica hasta la consolidación política del oficialismo en las elecciones legislativas del domingo pasado.

A raíz de esto último, prosigue, los analistas y acreedores internacionales pasaron a proyectar un cambio de régimen cambiario menos drástico que la dolarización inmediata. “Con los mercados estabilizados tras la Victoria de Milei , los inversores en cambio ahora esperan que el gobierno eventualmente abandone la banda cambiaria oficial y vaya a un sistema más flexible, con apoyo de EEUU y del FMI”.

Steve Hanke, el "halcón dolarizador" consultado por funcionarios del gobierno de Trump Andrew Harrer/Bloomberg *** Local Caption *** Steve Hanke

Según el FT, “a los bonistas les preocupa que la política de sostener el peso en una banda ha mantenido el peso muy fuerte, cortando la inflación al costo de sacrificar la reconstrucción de reservas”. Además, cita a Jay Newman, exdirectivo del fondo buitre Elliott Management, que ganó un caso contra la Argentina, quien sostiene que la dolarización es la única fórmula capaz de romper el ciclo de crisis recurrentes de la Argentina y afirma que sin una “alternativa estructural” (como la dolarización) “cada inyección de dólares acaba vaciando las reservas debido a la salida de capitales y a la fuga hacia cuentas offshore”.

Fuga de capitales

Uno de los últimos puntos de debate, citado por el propio Hanke, es el fenómeno de la deuda y fuga de capitales, que Hanke estima en USD 238.000 millones desde 1995 y explica el 76% de la deuda argentina, debida a la persistente desconfianza en el peso.

El artículo señala también que Ecuador y El Salvador ya dolarizaron, pero son economías mucho más chicas que la de Argentina. Las experiencias regionales, dice, muestran ventajas iniciales pero también evidencian desafíos a largo plazo debido a la pérdida de herramientas y política monetaria propia. Y concluye que el debate sobre dolarización en Argentina permanece abierto en los principales despachos de Buenos Aires y Washington, donde la Casa Blanca explora cómo fortalecer el rol protagónico del dólar ante el desafío chino.