Cómo impactará en la Argentina la baja de la tasa de interés de la FED

Los mercados mundiales descontaron una nueva baja en las tasas de la Fed.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) finalizó este miércoles la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el encuentro de los altos directivos de la autoridad monetaria de los EEUU donde se definió un nuevo recorte en la tasa de referencia.

Una Reserva Federal dividida recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual y anunció que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro, después de que los mercados monetarios dieron señales de que la liquidez escaseaba, una situación que el banco central estadounidense se comprometió a evitar.

La entidad redujo la tasa de interés oficial a un rango de entre el 3,75% y el 4% anual, con el objetivo de moderar la debilidad de un mercado laboral que, según los responsables de política monetaria, podría estar perdiendo fuerza. Sin embargo, los responsables monetarios de la Fed reconocieron los límites en su proceso de toma de decisiones planteados por el cierre parcial del Gobierno.

¿Ayuda a la Argentina?

Un recorte de las tasas puede ser beneficioso para la Argentina, en un momento de recuperación bursátil ya despejada la incógnita política por los comicios legislativos.

1) Alza de Wall Street. Los índices de Wall Street se encuentran en niveles máximos históricos, en parte por el impulso que pueden dar tasas más bajas, con un menor costo del dinero que es un puntal para el crédito y la actividad económica.

Un escenario financiero global más laxo a la vez puede aportarle un empuje alcista a los activos de países emergentes como los de la Argentina.

2) Dólar más débil. Así como las altas tasas en los EEUU sirven para aspirar capitales a la economía norteamericana, con una apreciación relativa del dólar como consecuencia, una rebaja de las tasas tiende a debilitar al dólar frente al resto de las monedas. Por lo tanto, la cotización internacional de commodities que Argentina exporta deberían encarecerse, pues son bienes cuyo precio se fija en moneda norteamericana.

3) Tasas más bajas. Las tasas de la Fed se relacionan con todas las tasas de referencia del sistema financiero. Un dólar más débil y tasas más bajas son beneficiosas para los países emergentes que buscan refinanciar su deuda externa en dólares. Aunque la Argentina se encuentra marginada de los mercados internacionales debido a su elevado riesgo país, en el futuro esta carta le jugaría a favor para acortar los plazos para emitir nuevos bonos a tasas accesibles.

Argentina tiene un riesgo país de unos 670 puntos básicos. Con una tasa de 4,02% anual en los bonos del Tesoro de EEUU a diez años, un nuevo bono 2035 tendría que convalidar una tasa cercana al 12% anual, aún muy elevada. si se lo compara con el riesgo país de otros países de la región, como Perú (123 puntos básicos), Chile (98 puntos) o Brasil (196 puntos).

Una decisión dividida

El recorte de tasas, no obstante, suscitó la disidencia de dos responsables de política monetaria. El gobernador Stephen Miran volvió a pedir una mayor reducción de los costos de endeudamiento y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, se mostró partidario de no realizar ningún recorte dada la actual inflación.

“En cuanto a la reacción del mercado, las Tasas del Tesoro norteamericano estaban subiendo previo a la reunión de hoy, tendencia que se mantiene post comunicado, mientras que las acciones, que estaban operando en terreno levemente positivo, lo siguen haciendo sin grandes cambios. El mercado sigue esperando un recorte de 25 puntos básicos para la reunión de diciembre, pero el disenso de Schmid parecería haber introducido un elemento de incertidumbre”, reportó Balanz Capital.

A partir del 1 de diciembre, la decisión sobre el balance mantendrá estable el importe total de los activos de la Reserva Federal mes a mes, pero modificará su cartera reinvirtiendo el producto de los valores respaldados por hipotecas que vayan venciendo en letras del Tesoro.