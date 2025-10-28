Economía

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

Los ADR y los títulos públicos en dólares ofrecen cifras mixtas. El S&P Merval porteño sube 0,6% en pesos por el rebote local del precio del dólar

Guardar
Wall Street sube y apunta
Wall Street sube y apunta a nuevos máximos históricos.

Pasó el lunes post electoral con ganancias históricas y ahora las acciones y los bonos argentinos vuelven a operarse con moderación y cifras dispares.

Dada la suba del dólar en la plaza cambiaria, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires negocia con una suba de 0,6% en pesos, en los 2.500.000 puntos a las 11:20 horas.

En tanto, los bonos en dólares -Bonares y Globales- operan dispares, con un riesgo país aún cerca de los 700 puntos básicos, un nivel mínimo desde agosto.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares se observan cifras mixtas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)

“En las elecciones legislativas el oficialismo obtuvo 41% de los votos a nivel nacional, y superó a Fuerza Patria por una diferencia de nueve puntos porcentuales. Este resultado contundente no estaba incorporado en las expectativas del mercado y el índice Merval subió 32% en la rueda del lunes y registró el mayor incremento diario en al menos los últimos treinta años”, resumió Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

“La contundente victoria del oficialismo cambia por completo el panorama y resetea expectativas. Ya no será tema de debate como blindar un veto de Milei, sino como blindar las reformas estructurales que hacen falta para una senda de crecimiento sostenido. Sin dudas, los mercados van a celebrar el resultado electoral”, afirmó Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiera.

“El resultado electoral representa una victoria significativa para el Gobierno nacional, no solo por las bancas que incorporará en el Congreso, sino porque constituye una validación política de su gestión y de las reformas estructurales que busca profundizar”, respondió Nicolás Favaron, Manager de Asuntos Públicos de Edelman Argentina.

“La oposición más dura quedó fragmentada y sin un liderazgo claro, lo que refuerza la posición del oficialismo de cara a la segunda parte del mandato de Milei”, acotó Favaron.

“La elección mostró un voto que, frente a los altibajos de los mercados de los últimos días tan estresantes, busca previsibilidad y tranquilidad”, sostuvo el analista económico Enrique Dentice.

El partido gobernante La Libertad Avanza logró obtener el 40,8% de los votos para diputados en todo el país, con el 97,6% de la elección ya escrutada, frente al 31,7% de la alianza kirchnerista de Fuerza Patria. Sorpresivamente, el oficialismo se impuso en la provincia de Buenos Aires, de muy fuerte impronta peronista.

“Milei podrá defender fácilmente los decretos y vetos en el Congreso, no solo porque estará muy cerca de tener el tercio que necesita en ambas cámaras sino también porque sus aliados tendrán más incentivos para apoyar a un presidente ganador. Esto abre un camino más claro para Milei en (las presidenciables del) 2027”, dijo a Reuters Marcelo García, director para Américas de Horizon Engage.

“En su discurso postelectoral, el presidente Milei adoptó un tono mesurado (...) La materialización de esta mayor apertura y diálogo debería verse reflejada en acuerdos para la aprobación del presupuesto de 2026”, reportó BancTrust & Company.

“La magnitud de la victoria de Milei se sitúa entre las expectativas preelectorales más optimistas. Su partido cuenta ahora con el capital político necesario para acelerar las reformas estructurales”, dijo a Reuters Alejo Czerwonko, ejecutivo de UBS Global Wealth Management.

“Milei ahora puede impulsar una ambiciosa agenda de desregulación, impulsar reformas laborales, tributarias y, posiblemente, de la seguridad social en el Congreso, e implementar cambios en el régimen cambiario argentino”, añadió Czerwonko.

“Los resultados sorprendieron. La población avaló la gestión del Gobierno, aún cuando los datos económicos y los conflictos políticos de los últimos meses llevaban a pensar en que sus candidatos lograrían porcentajes bastante más bajos. Hubo una renovación de la confianza en el Gobierno, más precisamente, en el Presidente”, comentó el analista económico Miguel Ángel Massot.

