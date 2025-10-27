Victoria oficial: los economistas anticipan baja inmediata del dólar, suba de activos argentinos y oportunidad de reformas

Argentina's Economy Minister Luis Caputo walks at campaign's headquarters on the day of the midterm election, which is seen as crucial for Argentina's President Javier Milei's administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote, in Buenos Aires, Argentina, October 26, 2025. REUTERS/Cristina Sille

Los analistas consultados por Infobae interpretan que mañana lunes el mercado tendrá una respuesta positiva y configurará una nueva oportunidad para el Gobierno. Pero aún así esperan medidas que definan cómo seguirá el programa económico sobre todo el régimen cambiario.

Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, consideró que el resultado abre una etapa en la que el Gobierno puede ampliar su base de sustentación política y hacer un reseteo de la política económica.

“Asumiendo que LLA se acerca al 40%, es el mejor resultado que el Gobierno podía esperar en este contexto. Muchos decían que 35% era un número mágico, esto pone al Gobierno en una situación de mayor tranquilidad financiera, mañana deberíamos ver una clara recuperación de activos y probablemente una baja del dólar, como ya indica el dólar cripto”, dijo Delgado a Infobae.

Por otra parte, agregó, “al Gobierno se le abre una enorme oportunidad de erigirse como el articulador de los consensos con provincias y también sectores productivos para hacer algo que hasta ahora no hizo: incorporar a la política en sentido amplio como un activo de su política económica y eventualmente también para resetear las variables principales: política monetaria y cambiaria, descompresoón del riesgo país, que va a permitir bajar las tasas de interés, que es una restricción importante de la actividad económica, para el consumo en particular. Lo estábamos viendo en la caída del crédito en los últimos meses”.

Delgado ponderó también la importancia del apoyo de Estados Unidos. “Sería positivo conocer rápidamente el acuerdo comercial o negociación de aranceles con EEUU. Sería una buena señal también para los sectores”. Además, prosiguió, “muchos gobernadores están esperando una convocatoria más amplia, una foto en la Casa Rosada, en un esquema en que el gobierno tiene una enorme oportunidad para ampliar su base de sustentación desde una victoria y no volver a cerrarse en lo propio, lo endogámico”.

La clave, concluyó el analista es que el Gobierno sea abierto “para incorporar a sectores que tienen objetivos políticos afines y avanzar en las reformas. El presupuesto es el primer paso, ahí es donde se va discutir el proceso de reformas hacia adelante”.

Una postura similar tuvo socio de Outlider, Gabriel Caamaño, quien aseguró que mañana tendría que generarse una fuerte suba de las acciones y bonos en torno a los valores previos a la elección de la provincia de Buenos Aires. Mientras que el dólar tendría una presión a la baja aunque con la observación de que, cuando se acerca a $1.300 aparece la demanda.

En este marco y al igual que Delgado, considera que el oficialismo debería aprovechar para profundizar el dialogo con los gobernadores y armar una agenda de reformas por vía legislativa entre las cuales debería estar la sanción del presupuesto 2026. A su vez en la la cuestión monetaria, considera que se debería volver a la integración de encaje semanal o mensual e instalar una ventanilla de liquidez para el sistema financiero.

Alfredo Romano, de Romano Group, lo definió como la bocanada de aire fresco que necesitaba Argentina, una validación social de que el camino del cambio profundo no sólo era necesario, sino inevitable. “Las elecciones intermedias marcaron algo más que un resultado político: representaron la confirmación de que el país decidió avanzar, aun a riesgo de incomodarse, hacia una nueva lógica económica y moral”, destacó.

Y que si se confirma un resultado por arriba de los 40 puntos, los activos locales van a ‘volar’ fuerte. Ya que un resultado electoral muy positivo, como el que se estima, va a dar grandes chances de que la Argentina baje fuerte el riesgo país. “No sé si volver a los mercados, pero si se va a 500-600 puntos va a pasar muy rápido. Y el Merval va a volar, hasta quizás corrija toda la pérdida del año”, estimo.

Por su parte, el economista y empresario Gustavo Lazzari leyó el resultado electoral como un reflejo de una sociedad madura.

“La gente es mucho más madura de lo que los medios y analsitas de la política piensa. En el fondo vota ideas de largo plazo, de fondo, no se abstiene ni se queda en la discusión de un candidato más o menos bueno u operado, ni en las acusaciones personales. Nadie va a cambiar un titular si el suplente no es mejor, es una ley en el fútbol y también rige para la política Y el suplente del mileísmo en esta circunstancia no demostró ser mejor, no tiene propuestas, no tiene ideas, solo acusaciones, manchas que pegan o no. Claramente triunfó el mensaje de largo plazo sobre la acusación personal. Por primera vez estamos viendo un peronismo sin calle, sin ideas, sin propuestas, que no le va a ganar al gobierno si no plantea una alternativa mejor, y no la planteó. La gente votó una tendencia de largo plazo.

En cuanto a la reacción inmediata, lo que puede esperarse mañana, Lazzari comentó: “Lo primero es ver cómo reacciona el gobierno. Si lo toma con humildad y como un incentivo a trabajar en lo que falta. Y cómo lo toma la oposición: seguramente Cristina va a acusar que su estrategia era mejor que la de Axel Kicillof. Otra reacción es la del gobierno de EEUU y la otra es la reacción del mercado. Creo que va a ser buena. La posibilidad de retorno del populismo bajó mucho y es probable que venga una mayor demanda de activos. Y más importante aún es cómo reacciona el mercado real: si se deciden o no las inversiones, es lo principal que tenemos que mirar”.

A mediano y largo plazo, concluyó Lazzari que se debe tomar este resultado como un apoyo importante y una oportunidad para cambiar la agenda “hacia una agenda más productiva; la agenda financiera de los bonos, del riesgo país, nos llenó de temores. Los mismos dólares que ponen el Tesoro de EEUU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los bancos e incluso más pueden salir de la producción, tenemos más posibilidades exportando alimentos que yendo a garronear al Fondo. Ahora el gobierno debe concentrarse en las reformas laboral e impositiva y trabajar en vender bienes al mundo para no depender de estos vaivenes de financiamiento que nos tuvieron a maltraer. Ojalá apuesta ahora a una agenda productiva.

Dólar: ¿Se despejan las dudas?

La principal duda pasa por el dólar, a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en reiteradas oportunidades que independientemente de cuál sea el resultado de la elección no habrá modificaciones en el régimen cambiario el lunes siguiente.

Luego de las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos, que en octubre se calculan que fueron de USD 2.100 millones, el dólar mayorista cerró la semana a solo $0,55 del techo de la banda que al viernes pasado estaba en $1.492,50. En lo que el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió como una situación que cobertura extrema que esperan que termine luego del 26 de octubre.

Pero ya hora una antes de que la CNE de a conocer los primeros resultado, el dólar cripto quebró la barrera de los $1.500 y cotizaba para la venta en $1.465 cerca de las 20 horas. “Los primeros datos que van apareciendo en redes sociales permiten especular con una buena elección para el oficialismo. En los mercados de predicción como polymarket ya dan con 100% de probabilidad que LLA seria el partido que suma más bancas en Diputados”, afirmó, el Head de Tesorería y Mercados en Lemon, Andrés Vilella Weisz en su momento.