Economía

¿La inflación se aceleró en octubre?: qué pasará con los precios a pesar del bajo traslado de la suba del dólar

Análisis privados advierten leves aumentos en el índice de precios al consumidor, con alimentos y productos estacionales al frente de los incrementos mensuales

Por Ludmila Di Grande

Entre abril y septiembre, el
El consenso de los relevamientos privados estima que la inflación de octubre presentará una leve aceleración respecto de septiembre, cuando se ubicó en 2,1 por ciento.

Según los analistas, el impacto de la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria fue moderado, aunque aún podría haber cierta presión sobre los precios hacia fin de mes.

Entre abril y septiembre, el tipo de cambio oficial se depreció 31%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 13% y el de Bienes, en particular, sólo 10%. “Esto constituye el pass-through más bajo de los últimos episodios de tensión cambiaria”, destacó Invecq.

“La incertidumbre pre-elecciones y la
Esa tendencia obedece a la disciplina fiscal, el enfriamiento de la actividad y la apertura de importaciones; factores que continuaron incidiendo en las primeras tres semanas de octubre.

Rocío Bisang, economista de EcoGo, dijo que la consultora espera una tasa de inflación de 2,5% para el mes. “Si bien se observa una aceleración respecto al mes anterior, la incertidumbre pre-elecciones y la variación del tipo de cambio tuvieron poco correlato en precios”, precisó.

“Creemos que todavía hay margen para que los precios se recalienten un poco. Mas allá de eso, los estacionales están jugando en contra este mes, en particular frutas verduras y algunos rubros vinculados al turismo”, detalló.

Desde Empiria, el economista Mateo Borenstein señaló que estiman que el IPC llegará al 2,4%. “Estaría levemente por encima de la inflación de septiembre, pero no es un valor que desvíe el sendero de expectativas”.

La inflación estaría levemente por encima de la de septiembre, pero no es un valor que desvíe el sendero de expectativas (Borenstein)

Borenstein sostuvo que la variación del dólar tendrá un impacto marginal. Como antecedente, mencionó que en septiembre la divisa avanzó 5,3%, mientras que los precios, 2,1 por ciento.

A su criterio, la aceleración en octubre responde más a la incertidumbre política y a la leve recuperación de la actividad económica.

Borenstein consideró que “el superávit fiscal y el compromiso de mantener las cuentas equilibradas son los principales factores que contribuyen a contener la inflación y refuerzan un escenario de expectativas a la baja”.

Manuel Cerdan, economista de Invecq, prevé una inflación en torno al 2,5% mensual. “Se observó cierta aceleración en los productos estacionales y algo más de volatilidad vinculada con las elecciones y la incertidumbre cambiaria”, describió.

El economista destacó: “Aun así, el traslado a precios de la suba del dólar de los últimos meses es el más bajo entre los episodios de devaluación desde 2018″.

El traslado a precios de la suba del dólar de los últimos meses es el más bajo entre los episodios de devaluación desde 2018 (Cerdan)

En cuanto a otras estimaciones, Analytica proyecta que el nivel general de precios al consumidor alcanzará el 2,2% en octubre y PxQ, 1,9 por ciento.

Alimentos y bebidas

Según LCG, en octubre la inflación en alimentos acumula una suba del 2%. Durante la tercera semana del mes, la consultora registró un avance de 0,9%, impulsado por productos lácteos y huevos (6,5%), condimentos y otros productos alimenticios (1,7%), frutas (1,4%) y verduras (1,1 por ciento).

Durante la tercera semana del
Para EcoGo, en la tercera semana los alimentos consumidos dentro del hogar exhibieron un aumento del 0,5%, marcando una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales en comparación con la semana previa. De esta manera, la división ascendería a 2,8% en el mes.

Al incorporar los incrementos observados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,4%), el indicador se ubicaría en 2,9 por ciento.

Los alimentos consumidos fuera del hogar aumentaron 3,4% (EcoGo)

En las principales variaciones semanales, las frutas mostraron un alza del 1,5% por la suba en el precio de la manzana (6%), compensada parcialmente por la caída en “otras frutas” (0,6%). Las verduras exhibieron una reducción del 0,3%, con la papa (0,5%) y “otras verduras frescas y congeladas” (0,3%) también en baja.

Los productos lácteos y huevos se encarecieron 1,6% en la semana y, en lo que va del año, acumulan un aumento del 20%, por debajo del promedio de alimentos.

Según la consultora PxQ, la
Según la consultora PxQ, la inflación en alimentos fue del 0,7% en la tercera semana de octubre. Las variaciones más relevantes correspondieron a tomate (8,4%), pollo (1,1%), carne de cerdo (3,0%) y frutas cítricas, mientras que se registraron bajas en papa (0,8%), quesos blandos (0,4%) y jamón crudo (0,7 por ciento).

La consultora del ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis subrayó: “En las últimas semanas se observa cierta estabilidad en el precio de la carne vacuna”.

En ese período, Analytica observó una suba semanal de 0,4% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. Así, el promedio de cuatro semanas llega a 2,8%. El mayor aumento se dio en frutas (7,1%) y azúcar, dulces, chocolate y golosinas (3,5%). Con alzas más leves, se ubicaron los pescados y mariscos (0,5%) y otros alimentos (1,1 por ciento).

