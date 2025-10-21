Jornada financiera: la volatilidad del dólar afectó a las acciones y los bonos de la deuda

La proximidad de las elecciones condiciona el desempeño de los activos argentinos.

La demanda de dólares no cede a solo tres ruedas operativas antes de las elecciones legislativas, que siguen condicionando los negocios financieros, donde prima cierto nerviosismo y la búsqueda de cobertura.

El dólar marcó precios récord en todos los segmentos del mercado y el Banco Central volvió a vender divisas para mantener la divisa centavos debajo del techo de las bandas cambiarias. A la vez, las acciones argentinas -que llegaron a subir con fuerza en la media rueda- terminaron dispares, mientras que cayeron los bonos.

El dólar mayorista cerró a $1.490,50 para la venta, con alza de 15,50 pesos o 1,1%, con negocios en el segmento de contado por USD 718,4 millones, unos USD 320 millones más que en la sesión anterior.

El billete operó sobre el cierre al filo de la banda superior del régimen cambiario, ahora en $1.491,07, apenas 57 centavos por encima del tipo de cambio oficial, donde el Banco Central colocó ventas por USD 45,5 millones de dólares.

Nicolás Merino, operador de ABC Cambios, indicó que “la rueda volvió a mostrar una marcada presión compradora, con demanda sostenida de cobertura y escasa oferta genuina, en un contexto de elevada tensión preelectoral”

Merino indicó que “el Tesoro de Estados Unidos estuvo abasteciendo al mercado $0,50 por debajo” de los $1.491 del límite superior del esquema cambiario. “Se estima un volumen vendido en no menos de USD 300 millones, puesto que el monto total negociado ascendió a USD 718 millones”, señaló.

Las reservas internacionales del BCRA cedieron USD 776 millones o 1,9%, a USD 40.539 millones, debido a la caída de cotizaciones (el desplome de 5,6% del oro implicó una reducción de USD 350 millones), un pago a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe) y las ventas de contado.

El dólar en el Banco Nación ganó 20 pesos o 1,3% la este martes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, con lo que igualó el máximo histórico del 19 de septiembre último.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.518,74 para la venta (suba de 22,13 pesos o 1,5%) y a $1.467,77 para la compra.

Las cotizaciones del dólar implícitas en los precios de activos bursátiles que se operan en simultáneo en la Bolsa local y el exterior ganaron entre 48 y 51 pesos y alcanzaron precios sin precedentes, con un dólar MEP a $1.586,24 (+3,2%) y un dólar “contado con liquidación” a $1.610 (+3,3%).

“Del viernes a hoy el dólar MEP subió entre 100 y 120 pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos es un mercado sobredolarizado, porque las elecciones en Argentina te marcan mucho las expectativas a futuro, proyecciones y demás. Estamos en una elección que obviamente es muy importante porque va a marcar cómo va a quedar el Congreso de cara al 2026 y 2027″, explicó Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold.

“El dólar MEP y el dólar cable -que hoy llega incluso a los $1.600- se fueron de las bandas cambiarias. Entonces hoy el mercado está diciendo que las bandas no van a ir más después de las elecciones”, añadió Palais.

Todos los contratos de dólar futuro terminaron con ganancias este martes, en un rango de 0,6% a 1,3%, según datos de la plataforma A3 Mercados, con negocios equivalentes a 829,5 millones de dólares.

Las posturas más negociadas volvieron a ser las de plazo más corto, con vencimiento a fin de mes, que finalizaron a $1.500,50, con suba de 17,50 pesos o 1,2%, prácticamente en el techo de las bandas cambiarias previstas por el Banco Central, a $1.501 para el cierre de octubre.

El dólar blue ganó 40 pesos o 2,7%, a $1.540 para la venta, un máximo histórico nominal, por encima de los $1.520 del 19 de septiembre.

Acciones y bonos

Las apuestas inversoras en la previa de las elecciones de este domingo ponderaron la prudencia y la búsqueda de cobertura, aunque en el caso de las acciones se inclinaron por una rueda positiva tras un arranque en baja.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,2% en pesos, en los 2.002.848 puntos.

En Wall Street, las acciones y ADR de compañías argentinas negociados en dólares ofrecieron cifras mixtas. Resaltó el rebote de 5,8% para los títulos de Globant y la caída de 4,7% para Telecom y 4,1% para Central Puerto.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En cuanto a la renta fija, los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- promediaron una baja de 0,9% en Wall Street, mientras que los Bonares -con ley argentina- perdieron 0,8%, con un riesgo país que subió 27 unidades y cerró la jornada en 1.075 puntos básicos.

“Los bonos en dólares devuelven la suba del lunes, luego de que se anunciara que se está avanzando en un proceso de recompra de deuda. La incertidumbre electoral pesa más en este caso que el anuncio del anuncio. Restan tres ruedas y las dudas pasarán por cuantos dólares venderá el BCRA en la banda en este último tramo y hasta donde llegarán el MEP y el ‘contado con liqui’ por cobertura electoral”, resumió Nicolás Cappella, analista de IEB.