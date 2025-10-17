Economía

Frente a las turbulencias en los mercados, el FMI insistió en la necesidad argentina de “reducir la inflación y acumular reservas”

Durante una conferencia de prensa, el próximo director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk, describió ciertas asignaturas pendientes del programa de ajuste económico

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) El próximo director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Chalk, insistió con la necesidad de bajar la inflación y acumular reservas en el Banco Central, cuando aún no se conocen los aspectos técnicos del salvataje financiero que concedió Estados Unidos a la Argentina.

“Creo que buscamos un conjunto coherente de políticas macroeconómicas que incluyan políticas para reducir la inflación y la acumulación de reservas, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina", sostuvo Chalk que, desde fin de mes, tendrá en su agenda de trabajo el programa que acordó la Casa Rosada con el FMI.

-¿Cómo cree que impactará el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos en el programa que cerró la Argentina con el Fondo?-, preguntó Infobae.

-En cuanto al swap estadounidense, agradecemos el apoyo de nuestros socios, entre ellos el Banco Mundial y el FMI, pero también de Estados Unidos. Creemos que el apoyo del Tesoro estadounidense está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa de ayuda del fondo.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Donald Trump y Javier Milei almorzaron este martes en la Casa Blanca, y a continuación Scott Bessent -secretario del Tesoro-, ejecutó una sucesión de movimientos para desplegar el salvataje financiero a favor de la Argentina.

Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- colaboró con Bessent para articular el salvataje de la Secretaría del Tesoro y ha mantenido una sucesión de encuentros con Luis Caputo en las últimas semanas.

En este contexto, el director Chalk ratificó la coordinación entre el staff del FMI y el equipo técnico que asesora al secretario Bessent.

“Nuestro personal ha dedicado muchas horas y ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro estadounidense en este proceso. Nos comprometemos a trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina”, sostuvo Chalk en la conferencia de prensa.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo
Kristalina Georgieva y Luis Caputo en el Fondo Monetario Internacional, (Washington, Estados Unidos)

El acuerdo entre Argentina y el FMI tiene tres metas esenciales para cumplir: emisión monetaria, déficit fiscal y acumulación de reservas. Además, pero establecidas en un mediano plazo, se acordaron reformas impositivas, laborales y previsionales.

La administración Milei cumplió -con creces- las metas de déficit y emisión, pero debió pedir un waiver (perdón) cuando el programa tuvo su primera revisión por el board del FMI.

Este incumplimiento exhibió la dificultad estructural del programa de ajuste y derivó en el salvataje de decidió Trump para proteger la agenda política de Milei.

Trump y Milei tienen sintonía personal e ideológica, y por eso se puso en marcha una mecanismo de asistencia financiera que Estados Unidos utilizó por última vez cuando Japón sufrió un terremoto en 2011.

El Fondo apoya la decisión política del líder republicano, ya que ello implicará que Argentina pueda fortalecer sus reservas para enfrentar la deuda pendiente con los bonistas privados y los organismos multilaterales, entre otras contingencias financieras.

Entre enero y julio de 2026, el gobierno debe cancelar cerca de 9.000 millones de dólares con los bonistas, más la deuda de capital con el FMI.

Se trata de una suma que el Banco Central no tiene en sus reservas y que necesariamente debería conceder Estados Unidos para escapar a una hipótesis de default.

Luis Caputo y Santiago Bausili
Luis Caputo y Santiago Bausili durante su exposición en el JP Morgan

Caputo y Santiago Bausili -titular del Banco Central-se han pasado los últimos cuatro días en DC explicando la importancia del salvataje concedido por Estados Unidos y ratificando que el programa de ajuste no cambiará, si eventualmente el gobierno pierde las elecciones del 26 de octubre.

Los inversores que escucharon las argumentaciones de Caputo y Bausili mostraron su confianza sobre los aspectos técnicos del plan económico que se despliega desde el Palacio de Hacienda y el Banco Central.

Pero exhibieron sus dudas respecto a las consecuencias políticas que pueden aparecer en caso de un triunfo del peronismo en los comicios de medio término.

