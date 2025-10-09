Vuelve Luis Caputo de EEUU, a la espera del anuncio sobre el paquete de ayuda financiera de Trump

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent

En medio de la tensión cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, regresa a la Argentina luego de negociar con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el paquete de rescate para después de las elecciones del 26 de octubre.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que este jueves regresa el ministro Caputo a la Argentina, luego de estar una semana en Estados Unidos negociado el paquete de rescate prometido por el gobierno de Donald Trump.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestra productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”, escribió en X, Bessent el lunes pasado.

Según pudo saber Infobae, Caputo y Bessent cerraron los términos del salvataje financiero y Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Javier Milei en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre.

En la hoja de ruta, en línea con el primer tweet de Bessent, habría un swap por USD 20.000 millones que concederá Estados Unidos a la Argentina por medio del Fondo de Estabilización Cambiaria que administra la Secretaría del Tesoro.

Estados Unidos dispondrá de sus Derechos Especiales de Giro (DEG’s), que le fueron distribuidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un monto valuado en USD 20.000 millones. Los cuales se girarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a medida de las necesidades del país.

El Ministerio de Economía, por medio de los bancos internacionales -que actuarían como agentes financieros-, comprarán bonos para bajar el riesgo país. Siendo operaciones que se podría oficializar con una Tender Offer, u oferta pública de licitación.

Según pudo saber Infobae, hasta el momento, hay tres bancos que quieren participar de la operación, mientras que hay otros dos con los que ya estarían en conversaciones avanzadas: Citi y JPMorgan.

Por su parte, el FMI -que dio su visto bueno en las negociaciones- prepara un informe técnico para la Secretaría del Tesoro, que presentará en el Capitolio a los fines de cumplir con la legislación vigente.

Mientras tanto en Casa Rosada asegura que no es necesario que el salvataje financiero sea aprobado por el Congreso, ya que no habría aumento de deuda pública y tampoco un incremento de los intereses.

Noticia en desarrollo...