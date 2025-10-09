Economía

Vuelve Luis Caputo de EEUU, a la espera del anuncio sobre el paquete de ayuda financiera de Trump

Tras varios días de negociación con el gobierno norteamericano por el apoyo anunciado, el ministro de Economía aterrizará este viernes en Buenos Aires

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent

En medio de la tensión cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, regresa a la Argentina luego de negociar con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el paquete de rescate para después de las elecciones del 26 de octubre.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que este jueves regresa el ministro Caputo a la Argentina, luego de estar una semana en Estados Unidos negociado el paquete de rescate prometido por el gobierno de Donald Trump.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestra productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina”, escribió en X, Bessent el lunes pasado.

Según pudo saber Infobae, Caputo y Bessent cerraron los términos del salvataje financiero y Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Javier Milei en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre.

En la hoja de ruta, en línea con el primer tweet de Bessent, habría un swap por USD 20.000 millones que concederá Estados Unidos a la Argentina por medio del Fondo de Estabilización Cambiaria que administra la Secretaría del Tesoro.

Estados Unidos dispondrá de sus Derechos Especiales de Giro (DEG’s), que le fueron distribuidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un monto valuado en USD 20.000 millones. Los cuales se girarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a medida de las necesidades del país.

El Ministerio de Economía, por medio de los bancos internacionales -que actuarían como agentes financieros-, comprarán bonos para bajar el riesgo país. Siendo operaciones que se podría oficializar con una Tender Offer, u oferta pública de licitación.

Según pudo saber Infobae, hasta el momento, hay tres bancos que quieren participar de la operación, mientras que hay otros dos con los que ya estarían en conversaciones avanzadas: Citi y JPMorgan.

Por su parte, el FMI -que dio su visto bueno en las negociaciones- prepara un informe técnico para la Secretaría del Tesoro, que presentará en el Capitolio a los fines de cumplir con la legislación vigente.

Mientras tanto en Casa Rosada asegura que no es necesario que el salvataje financiero sea aprobado por el Congreso, ya que no habría aumento de deuda pública y tampoco un incremento de los intereses.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Luis CaputoEstados UnidosDólarBanco Centralúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio gana 3,5%, en los 1.880.000 puntos, mientras que en Wall Street los ADR avanzan hasta 8% y los títulos públicos en dólares ascienden 1%

Mercados: suben fuerte las acciones

Caputo y Bessent cerraron los términos del salvataje financiero y Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Milei en la Casa Blanca

En principio, se dispondrá de un swap por USD 20.000 millones y EEUU busca incentivar además las inversiones privadas para fortalecer la economía de la Argentina y desplazar a China en las áreas de tecnología, comunicación y energía

Caputo y Bessent cerraron los

Cuánto cuesta una escapada en familia durante el fin de semana largo, según un relevamiento privado

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE analizó cuánto deben destinar los hogares para viajar por el país durante el receso del 12 de octubre

Cuánto cuesta una escapada en

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

El dólar al público sube 2,4% para la venta, detrás del ascenso del dólar mayorista a $1.460. El Tesoro acumula ventas en el mercado por más de USD 2.000 millones en las últimas seis ruedas operativas

Dólar hoy en vivo: el

A cuánto va a llegar el dólar a fin de año según los principales analistas privados

Un informe de LatinFocus Economics presentó las últimas proyecciones sobre las principales variables de la economía argentina

A cuánto va a llegar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

Caputo y Bessent cerraron los términos del salvataje financiero y Trump haría el anuncio oficial cuando reciba a Milei en la Casa Blanca

Allanan la casa de José Luis Espert en la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado

Matías Ozorio quiere “aprovechar su tiempo en prisión”: pidió libros para leer durante su encierro

INFOBAE AMÉRICA
Putin admitió la responsabilidad rusa

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot que se negó a admitir el delito pese a los videos

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Ana

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte