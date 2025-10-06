El Gobierno adjudicó nuevos contratos de almacenamiento eléctrico para reducir cortes de luz en el AMBA

Infraestructura de almacenamiento lista para afrontar picos de consumo y garantizar suministro seguro en Buenos Aires (EFE)

La Secretaría de Energía adjudicó hoy nuevos contratos en el marco del programa Alma-GBA. El objetivo principal es reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un área donde se concentra cerca del 40% del consumo total del país. Con la nueva adjudicación, la potencia total del programa Alma-GBA alcanzó 713 MW, lo que representa una ampliación de 213 MW respecto de su objetivo inicial.

El comunicado oficial informó que dos nuevos oferentes se sumaron al programa, al aceptar un precio de USD 12.591 por megavatio-mes, menor al que presentaron en sus propuestas originales. Esta baja en el precio refleja la dinámica competitiva que se generó a lo largo del proceso licitatorio, el cual contó con la participación de quince empresas que analizaron los desafíos y las oportunidades del segmento. Infobae publicó que en la primera ronda, el proceso había adjudicado 667 MW para baterías de respaldo, y que la inversión total del esquema superó los USD 540 millones.

La Secretaría de Energía subrayó que el propósito de Alma-GBA es dotar de sistemas de almacenamiento eléctrico en nodos estratégicos del AMBA para responder rápida y eficazmente tanto a las puntas de demanda como a emergencias imprevistas. El comunicado destacó que la tecnología basada en baterías, aunque costosa, “permite operar reservas energéticas instantáneas” para atender déficits momentáneos de oferta y evitar interrupciones en el servicio. Estos mecanismos tienen una función clave como respaldo en el proceso de ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica.

María Tettamanti, secretaria de Energía

Dentro del esquema Alma-GBA, Edenor y Edesur figuran como los principales adjudicatarios operativos, con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) como garante de pago de última instancia. Según datos oficiales sistematizados por Infobae, en la primera convocatoria se presentaron veintisiete proyectos, que en conjunto ofrecieron capacidades por 1.347 MW, muy por encima del objetivo inicial.

El plan también admite la posibilidad de sumar otros proyectos técnicamente calificados, en tanto acepten el nuevo valor de referencia y no presenten dificultades de transporte. Estos desarrollos podrán incorporarse si notifican por escrito su aceptación ante CAMMESA en un lapso de cinco días hábiles, lo que contribuye a sostener la flexibilidad y el ritmo del crecimiento programado.

Otra novedad legislativa clave que la Secretaría de Energía comunicó hoy consiste en la creación del Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA). La inscripción en el RENPALMA será obligatoria para todos los emprendimientos conectados al Sistema Interconectado Nacional. El propósito de este nuevo registro radica en centralizar la información y estructurar el seguimiento de las soluciones técnicas en todo el país, acorde con la modernización del sistema eléctrico.

Infobae detalló que la política busca así actualizar la gestión y dar pasos en la normalización del mercado, devolviendo a las distribuidoras su rol como agentes directos de contratación. Paralelamente, el Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia 2024-2026 retomó sus sesiones. Este organismo incluye representantes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), generadores, transportistas y grandes usuarios, y se encarga de analizar escenarios críticos y coordinar respuestas para el sistema nacional.

Dentro del marco regulatorio, se exige a cada distribuidora la presentación de “programas de atención de contingencia” para atender situaciones de indisponibilidad. Estas reglas buscan garantizar que los cortes de suministro y los picos extremos de consumo encuentren una respuesta rápida y protocolizada. Entre los fundamentos del comunicado de la Secretaría de Energía, se enfatizó que las adjudicaciones y registros nuevos “forman parte del plan de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico impulsado por el Gobierno Nacional”.

La funcionaria a cargo de la cartera, María Tettamanti, explicó semanas atrás, durante un evento de LIDE Argentina, que todavía existen desafíos estructurales para cubrir sin sobresaltos los picos máximos de demanda. Según sus propias palabras, “el país no cuenta con una potencia instalada suficiente para superar los picos de demanda con holgura”, y la falta de infraestructura obliga a implementar distintas medidas paliativas hasta que los proyectos de almacenamiento entren en operación.

En esa línea, la funcionaria subrayó la necesidad de “gestionar tanto la demanda como la escasez de oferta disponible” mientras avanza la normalización del sector y se materializan las inversiones requeridas. Infobae recopiló que la respuesta estatal incluye la revisión de incentivos para que las generadoras mantengan activas unidades más antiguas y la obligación de presentación continua de acciones para mitigar riesgos de cortes.

Desde la perspectiva oficial, el avance de Alma-GBA y la puesta en marcha del RENPALMA profundizan la capacidad de respuesta ante crisis y promueven la actualización técnica de un sector sujeto a fuertes exigencias estacionales. Las autoridades sostienen que los sistemas de baterías de última generación contribuirán a reducir los cortes, disminuir costos marginales y otorgar alternativas operativas más versátiles para el despacho de electricidad en el AMBA.