El Gobierno adjudicó contratos de almacenamiento eléctrico por más de USD 540 millones para reducir cortes de luz en el AMBA

El programa Alma-GBA es una iniciativa de almacenamiento a gran escala, basada en un sistemas de baterías, que permite responder a emergencias y cubrir picos de demanda

Los proyectos deberían estar operativos en un plazo de entre 12 y 18 meses

El Gobierno adjudicó los contratos del proceso licitatorio “Alma-GBA”, que busca incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra cerca del 40% del consumo a nivel nacional. La inversión prevista supera los USD 540 millones y se estima que los proyectos deberían estar operativos en un plazo de entre 12 y 18 meses.

Se busca disponer de baterías con energía disponible para sumar al sistema en situaciones de escasez, mientras se amplía la capacidad de generación. Esta tecnología tiene un costo elevado, aunque permitirá responder a emergencias en el corto plazo.

“El objetivo es garantizar un suministro eléctrico más confiable y eficiente, especialmente durante los picos de demanda”, habían precisado desde la cartera de Energía, conducida por María Tettamanti.

El objetivo es garantizar un suministro eléctrico más confiable y eficiente, especialmente durante los picos de demanda

En total, se adjudicaron 667 MW de capacidad de almacenamiento, superando ampliamente el objetivo inicial de 500 MW. “Este resultado se alcanzó gracias al alto interés del sector privado y la competitividad de las ofertas recibidas, lo que permitió adicionar 150 MW a la potencia prevista originalmente”, explicaron.

El proceso contó con la participación de 15 empresas que en total presentaron 27 proyectos por 1.347 MW. Los contratos de los proyectos adjudicados se celebrarán con las distribuidoras Edenor y Edesur, y con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como garante de pago de última instancia.

“Alma-GBA constituye la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina, basada en sistemas de baterías de última generación (BESS) que mejorarán la confiabilidad del sistema eléctrico, permitirán asegurar el suministro en los picos de demanda reduciendo los cortes, disminuirán los costos marginales y aportarán mayor flexibilidad al despacho de energía”, indicaron fuentes oficiales.

Adicionalmente, la Secretaría de Energía “invita a cinco proyectos calificados que no fueron adjudicados por precio, pero que no presentan limitaciones de transporte, a celebrar contratos de almacenamiento con las distribuidoras Edenor y Edesur a un valor de 12.591 USD/MWh-mes, inferior al que habían ofertado”. Estos proyectos, que en conjunto suman 222 MW, deberán manifestar su aceptación por escrito ante CAMMESA en un plazo de cinco días hábiles.

El proceso contó con la participación de 15 empresas que en total presentaron 27 proyectos por 1.347 MW. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

“Está iniciativa se enmarca en el Plan de Contingencia lanzado en 2024 para recuperar la infraestructura del sistema eléctrico nacional y en el proceso de normalización del mercado eléctrico, que devuelve a las distribuidoras su rol de contratación directa para mejorar la calidad del servicio”, explicaron desde la cartera de Energía.

Dentro de las medidas adoptadas allí, se encuentra la fijación de reglas en la distribución de la electricidad, que exige a las empresas distribuidoras presentar programas de atención de contingencia ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión.

Vale mencionar que el Comité de Seguimiento del Plan de Contingencia 2024-2026, creado el año pasado ante la posibilidad de un verano crítica, retomó las reuniones con representantes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), CAMMESA, empresas generadoras, transportistas, distribuidoras y grandes usuarios.

María Tettamanti, secretaria de Energía

Tettamanti, en un foro organizado por LIDE Argentina, admitió semanas atrás que el país “no cuenta con una potencia instalada suficiente para pasar los picos de demanda de forma tranquila”. Además, remarcó que la falta de infraestructura obliga a implementar medidas paliativas en el corto plazo, como la gestión de la escasa oferta y la demanda, y la revisión de incentivos económicos para que las generadoras mantengan operativas sus unidades más antiguas.

“Necesitamos generar en el corto plazo medidas que son solamente paliativas, de gestionar la poca oferta que tenemos y gestionar la demanda”, afirmó.

Por otra parte, en el marco de la adecuación de las tarifas de electricidad a las condiciones del mercado y la estructura de costos real del sector, para septiembre se dispuso un aumento del 2,97% para usuarios de Edenor S.A. y 2,90% para usuarios de Edesur S.A. respecto a los valores vigentes en agosto.

