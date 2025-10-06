Economía

El bitcoin cruzó la barrera de los USD 125.000 y superó un nuevo récord histórico

La cotización de la principal criptomoneda subió por encima del máximo de agosto pasado y sigue en alza en un escenario de debilidad del dólar

Guardar

El bitcoin tocó un nuevo máximo histórico en el comienzo del lunes y su cotización llegó a los 126.089 dólares. El pico anterior de su cotización se había registrado el 13 de agosto, cuando había alcanzado los 123.300 dólares. La mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado siguió beneficiándose de la fuerte demanda de los inversores globales.

El bitcoin superó los 125.000 dólares por primera vez el domingo hasta llegar a 125.653,32 dólares. En la última semana, su valor subió un 9,4% y en lo que va del año ha ganado más del 33%.

El repunte del bitcoin desde principios de año se ha visto respaldado por los flujos de inversores institucionales, las políticas más favorables del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una conexión cada vez mayor con los sistemas financieros mundiales.

“El bitcoin es el índice de referencia. Creo que las próximas 12 semanas van a ser muy divertidas para los poseedores de bitcoin”, escribió Anthony Pompliano, fundador y presidente ejecutivo de Professional Capital Management, en una carta a inversores el lunes.

El avance del criptoactivo ha coincidido con la debilidad del dólar frente a las principales monedas, ya que algunos inversores buscaron diversificarse de los activos estadounidenses a raíz de la incertidumbre por las tensiones comerciales.

El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cotizaba el lunes con pocos cambios, en 98,12 unidades. Ha bajado casi un 10% este año

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El aumento del bitcoin ocurre en un contexto donde hay un ingreso masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos a nivel global. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de bitcoin.

Bitcoin y oro

Un informe de Buenbit explicó la cobertura que tomaron los inversores ante los riesgos que representa el panorama de Medio Oriente. Esa decisión impactó favorablemente en el escenario global de las criptomonedas. “El bitcoin inició el cuarto trimestre de 2025 con un impulso destacado. Este arranque, sostenido por factores estacionales, eventos macroeconómicos y un creciente interés institucional, posiciona al mercado cripto en un punto de inflexión clave. Los analistas anticipan que BTC podría alcanzar niveles de entre USD 150.000 y 165.000 antes de fin de año”.

En tanto, los analistas de Citigroup proyectaron esta semana un precio objetivo a 12 meses de USD 181.000, citando entradas de capital de hasta USD 7.500 millones hacia diciembre. Según ellos, Bitcoin capta una porción desproporcionada de los flujos hacia cripto, en un contexto regulatorio más favorable que podría sostener el impulso hasta 2026.

JP Morgan destacó por su parte que Bitcoin sigue subvaluado frente al oro y podría alcanzar USD 165.000 a fin de año, basándose en comparaciones ajustadas por volatilidad.

“En paralelo -apuntó Buenbit- el oro emerge como el gran protagonista del año, con un avance del 48% que refleja un cóctel único de factores estructurales y coyunturales. El repunte no responde a un movimiento especulativo clásico, sino a una demanda sostenida por parte de los bancos centrales, que han reforzado sus programas de diversificación de reservas, y al fuerte ingreso de capitales hacia fondos cotizados respaldados en oro (ETF)”.

Temas Relacionados

bitcoincriptomonedascriptoactivosprecio récordrécord del bitcoinúltimas noticias

Últimas Noticias

Bessent recibió a Caputo en Washington: “Continuaremos nuestras productivas conversaciones”

En un mensaje en la red social X, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos mencionó que avanzará con el equipo económico en “las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de la Argentina”

Bessent recibió a Caputo en

Continuaron las ventas del Tesoro en el mercado para contener el dólar mientras Caputo negocia en EEUU

Las reservas del BCRA cedieron USD 70 millones, a USD 42.628 millones. Las ventas oficiales en el segmento de contado habrían alcanzado los USD 400 millones, según estimaciones privadas

Continuaron las ventas del Tesoro

Marcelo Mindlin quedó a un paso de convertirse en uno de los dueños del gigante brasileño que controla Loma Negra

La reconfiguración accionaria de una importante firma del sector de materiales de construcción genera expectativa en los mercados y modificaría el mapa empresarial en varios países sudamericanos

Marcelo Mindlin quedó a un

Nueve provincias y la UIA impulsan una nueva ley para reactivar el sector de los biocombustibles

Buscan reemplazar el actual sistema de cupos y precios regulados. El proyecto contrasta con la iniciativa de desregulación que el Gobierno había impulsado en 2024

Nueve provincias y la UIA

Las acciones de Starbucks caen 20% en 2025 en medio de un duro plan de reestructuración

La cadena de cafeterías más famosa del mundo cerrará tiendas y despedirá a 900 empleados en EEUU. En qué consiste el cambio de estrategia y el fin del modelo de “pick up”

Las acciones de Starbucks caen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaró como testigo un empresario

Declaró como testigo un empresario de la aviación vinculado a los vuelos de José Luis Espert y “Fred” Machado

Casación confirmó que el juicio por la tragedia del ARA San Juan se realizará en Santa Cruz

Receta de galletas de chía y vainilla, rápida y fácil

Los productores agropecuarios bonaerenses realizaron otro reclamo por las inundaciones en los campos y piden por medidas urgentes

Seis frutas recomendadas por especialistas para mejorar la calidad del sueño

INFOBAE AMÉRICA
Noboa renovó el estado de

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

TELESHOW
El descargo de Sabrina Rojas,

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

Victoria Puig, la locutora que Fede Bal conoció en una app: “No me jode que salga con otras chicas porque yo salgo con otros”

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Dany Martin se sinceró sobre el romance de Chico Novarro y Cecilia Milone: “Él era un picaflor”