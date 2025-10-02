Economía

El Bitcoin tocó los USD 120.000 por primera vez desde marcar su máximo histórico

La cripto estrella escaló en medio de especulaciones de que el cierre del gobierno estadounidense impulsará a los inversionistas hacia activos refugio

(Bloomberg)
(Bloomberg)

El bitcoin subió hasta los USD 120.000 por primera vez desde que marcó un récord hace siete semanas, en medio de especulaciones de que el cierre del gobierno estadounidense impulsará a los inversionistas hacia activos refugio.

La principal criptomoneda fue considerada durante mucho tiempo como “oro digital” por sus defensores, quienes consideran que cumple un papel similar al del metal precioso en tiempos de turbulencia. El oro retrocedió el jueves desde un máximo histórico.

“Por primera vez en un tiempo, el tema macro parece haberse apoderado del bitcoin, que ha registrado entradas de USD 1.500 millones en ETF en lo que va de la semana y parece estar tratando de alcanzar el impresionante movimiento del oro en las últimas semanas”, dijo Karim Dandashy, operador de criptomonedas en Flowdesk.

(Bloomberg)
(Bloomberg)

El mayor activo digital por valor de mercado subió por sexto día consecutivo y acumula un avance de alrededor de 10% desde el viernes. El bitcoin trepaba cerca de 2% a USD 120.163 a las 2:37 p.m. en Nueva York. El token alcanzó un récord de USD 124.514 el 14 de agosto.

Las criptomonedas más pequeñas y volátiles también subían: Solana trepaba 5,7%, Litecoin se disparaba 6,7% y Dogecoin sumaba 4,7%. Las acciones vinculadas a criptomonedas también estaban en verde. El operador Coinbase Global subía 7,8%, la firma Strategy, que mantiene reservas en bitcoin, escalaba 3,5% y la minera MARA Holdings sumaba 2,1%.

David Lawant, director de investigación en FalconX, agregó que la estructura de mercado de bitcoin estaba a la espera de un “quiebre” desde hace tiempo.

“Los libros de órdenes al contado han mostrado durante meses un sesgo persistente del lado vendedor sin una ruptura decisiva en el precio, lo que señala más absorción que apatía”, dijo Lawant. “Esa es la dinámica clásica de un resorte comprimido: cuando la oferta por encima se reduce, los repuntes pueden llegar en ráfagas rápidas y en cascada. Esta podría ser la situación que vemos ahora en el mercado”.

Al sentimiento alcista se suma el desempeño histórico del bitcoin en octubre, mes al que se le ha dado el apodo de “Uptober”. El token ha subido en nueve de los últimos 10 octubres.

“Septiembre históricamente es el mes más débil del año para el bitcoin, y el cuarto trimestre es, en general, el más fuerte”, dijo Ryan Watkins, cofundador del fondo de inversión en criptomonedas Syncracy Capital. “Aunque no soy el mayor creyente en la estacionalidad, sí pienso que a menudo puede convertirse en una profecía autocumplida”.

Récord total

Como se detalló arriba, el 14 de agosto, la cripto estrella superó los USD 120.000 por primera vez, en un contexto en el que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se preparaba para examinar una legislación clave para el sector durante su “Semana de las Criptomonedas”.

Tras el repunte provocado por la reelección de Donald Trump, el bitcoin se había estabilizado en un patrón de fluctuaciones en torno a los USD 100.000 durante varios meses. La preocupación por las políticas económicas y comerciales de Trump había contribuido a moderar el optimismo sobre la agenda favorable a las criptomonedas de su administración.

La perspectiva de un marco regulatorio claro en EE.UU., junto con el avance sostenido del bitcoin frente a la caótica política comercial de Trump, ha reforzado la confianza de los inversores institucionales en esta clase de activos.

En ese momento se destacaba que había más de USD 2.700 millones en el grupo de ETF de bitcoin de EEUU, lo que representa la quinta mayor entrada neta desde su lanzamiento en enero del año pasado. En conjunto, los 12 ETF gestionan ahora unos USD 151.000 millones en activos. Además, el bitcoin había subido un 30% en el año, hasta el momento.

