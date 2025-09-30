El Gobierno dio señales para frenar el dólar y el riesgo país volvió a superar los 1.200 puntos

Los ADR y los bonos Globales operaron negativos en Wall Street

La rueda financiera arrojó números negativos para la Argentina. La reaparición de posturas vendedoras atribuidas al Tesoro en la plaza cambiaria ayudó a contener el dólar, que estuvo muy demandado en el cierre de mes, pero amplificó la incertidumbre bursátil, con un desplome de las cotizaciones de acciones y bonos tanto en el mercado doméstico como en Wall Street.

Dado el esquema de bandas, el BCRA no intervino en la plaza de contado, mientras que se estima que el Tesoro estuvo presente en esta rueda con posturas de venta de contado para contener la suba del dólar mayorista, a la vez habría efectuado compras “en bloque” a agroexportadores, con un saldo aún sin precisar por fuentes oficiales.

Nicolás Cappella, analista de IEB, detalló que “hoy era el último día de liquidación del campo y, como era de esperar, todos los dólares estuvieron demandados. Sin embargo, lo más llamativo fue que en el MULC apareció un ‘paredón’ de USD 2.000 millones en $1.380. Por el volumen estimamos que es el Tesoro. Si bien, se operó poco en ese nivel, la verdad es que es preocupante que haya aparecido ahí. No encontramos explicación para hacer tanto esfuerzo en comprar dólares en $1.350 para luego venderlos en $1.380″.

“Ventas oficiales acotaron el movimiento alcista del tipo de cambio, que hoy tocó máximos en $1.450 por unidad”, explicó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

“Las posturas de venta serían del Central pero por orden del Tesoro, otra inconsistencia dentro de otras que suceden. La cuestión es que de todo lo que ingresó del campo, al fin y al cabo, compró alrededor del 40%. Si pedís que te vengan a liquidar, quitás retenciones, te perdés de recaudar USD 1.800 millones, para terminar comprando USD 2.500 millones, no parece un buen negocio”, comentó a Infobae un avezado operador de cambios.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron USD 748 millones o 1,8% en el día, a USD 40.374 millones. Fuentes de la entidad precisaron a Infobae que la mayor parte de la baja es explicada por movimientos habituales de los bancos, que retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA para dar cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera exigida a las entidades. Estos dólares regresarán para integrarse a reservas a partir del miércoles, con el inicio del mes de octubre.

Por otro lado, “hubo pagos por algo más de USD 120 millones a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el Club de París", acotaron desde el Central. Las reservas del BCRA aumentaron USD 378 millones en septiembre.

Con un importante monto negociado en el segmento de contado por USD 743,3 millones, el dólar mayorista terminó a $1.380 para la venta, con ganancia de 20 pesos o 1,5%, unos 100 pesos debajo del límite superior del esquema cambiario, que se ubicaba este martes en 1.480,72 pesos.

El dólar al público tocó un máximo intradiario de $1.415 para la venta en el Banco Nación, para asentarse por la tarde en $1.400, con un alza de 20 pesos o 1,4 por ciento. En el promedio de bancos el dólar minorista finalizó a $1.406,79, con alza de 28,03 pesos o 2%, en el día, y un incremento de 3,3% en el mes.

Debido a operaciones de cobertura a menos de menos de un mes de las elecciones legislativas, todos los contratos de dólar futuro quedaron negociados con tendencia alcista, dinámica que también se registró en el mercado cambiario y en los dólares financieros.

Según datos de A3 Mercados, las subas se dieron en un rango de 1,6% a 4,4%, mientras que el contrato con vencimiento a fin de octubre -pasados los comicios- concentró el volumen y avanzó 63 pesos o 4,4%, a$1.494 pesos, aún debajo del techo de las bandas cambiarias, en 1.501 pesos.

Fuente: Analytica.

Los dólares bursátiles siguieron “calientes” y continuaron como los más caros de todos, con ganancias entre 17 y 40 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos alcanzó los $1.522,44 (+2,7%) y el dólar MEP quedó a $1.489,18 (+1,1%). La brecha entre el “liqui” y el oficial se estiró ahora a 142 pesos o 10,3%, incentivada por la “restricción cruzada” para operar entre ambos mercados.

La cotización blue del dólar ganó 15 pesos o 1% en el día, para terminar a $1.445 para la venta. La brecha con el dólar “ahorro” en bancos quedó en 45 pesos o un 3,2%, una tasa que habilita maniobras de arbitraje entre ambos mercados.

“Las compras del Tesoro hasta ahora sorprendieron a la baja, revelando la preferencia de mantener el tipo de cambio por debajo de $1.400, lejos del techo de la banda, a costa de menores compras. Una vez que terminen las ventas de los exportadores, la oferta de dólares caerá y probablemente aparezcan presiones alcistas, en particular al momento del vencimiento de los bonos dollar-linked de corto plazo colocados principalmente a exportadores”, advirtieron los expertos de Max Capital.

El riesgo país saltó más de 100 puntos básicos

Aunque al promediar los negocios financieros se conoció que el presidente Javier Milei será recibido nuevamente por Donald Trump en la Casa Blanca próximo 14 de octubre, tras el anuncio la semana pasada de un auxilio financiero de Estados Unidos a uno de sus principales aliados en la región, las ordenes de venta oficiales en el mercado de cambios fueron interpretadas con sumo pesimismo en la Bolsa.

En la renta fija, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una pérdida de 4,4%, en la cuarta jornada con números negativos. Al cierre las caídas alcanzaron el hasta 6,9%, con el Bonar 2035 (AL35) al frente, seguido por el Bonar 2038 (AE38) con -6,6 por ciento.

El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, ascendía 115 unidades para la Argentina, en los 1.230 puntos básicos a las 17 horas.

A lo largo de septiembre, los títulos públicos en dólares acumularon un descenso de más de 14 por ciento.

Por otro lado, las acciones y los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street terminaron con mayoría de pérdidas, entre las que destacaron Banco Supervielle (-7,7%), Mercado Libre (-6,8%) y Grupo Galicia (-6%).

Las acciones argentinas negociadas en el exterior cayeron por cuarta rueda seguida igual que los bonos, con lo que descontaron buena parte del rebote fuerte acumulado entre el lunes y el miércoles de la semana anterior, inmediatamente después del apoyo financiero a la Argentina comprometido por el gobierno de los EEUU.

Acciones locales en Wall Street (Rava, precios en dólares)

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 1,1%, en los 1.773.439 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumuló un descenso de 13,3 desde el jueves 25 inclusive, aunque sostiene una mejora de 6,9% respecto del viernes 19, previo a los anuncios del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

“Los activos domésticos extienden el tono más cauto de las últimas jornadas, el cual llegó tras el fuerte rebote técnico inicial a los anuncios de Bessent, a la espera de mayores precisiones sobre la estrategia y las herramientas de la implementación, así como los tiempos de ejecución”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Ante “dichas definiciones, y los resultados de las importantes elecciones de octubre, los operadores por estos días se encuentran focalizados en la dinámica cambiaria. Las miradas se concentran en la evolución de la brecha, que se ha venido hasta ahora ampliando moderadamente tras la nueva normativa ‘anti rulo’, y en el nivel de compras que finalmente alcanzará el Tesoro a partir del aluvión de liquidaciones del campo que estaría concluyendo”, agregó el titular del Estudio Ber.