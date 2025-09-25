Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

El registro en el sistema ARCA es obligatorio para todas las trabajadoras y trabajadores de casas particulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo de niñeras y cuidadores en Argentina se mantiene en octubre de 2025. Según la grilla oficial emitida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los montos se mantienen sin cambios respecto a septiembre y no se otorga el bono extraordinario que rigió meses anteriores. Estos valores oficiales varían según la modalidad de trabajo y la cantidad de horas, lo cual resulta fundamental para que empleadores y trabajadoras del sector planifiquen obligaciones y derechos.

Cuándo cobran las niñeras en octubre 2025

Las trabajadoras de casas particulares que cumplen funciones bajo modalidad por hora recibirán un salario mínimo de 3.293,99 pesos por hora con retiro y 3.683,21 pesos por hora sin retiro en octubre de 2025. Estos valores aplican a quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador, según consignó la UPACP.

En caso de jornadas mensuales, el salario mínimo asciende a 416.485,63 pesos mensuales con retiro y 464.129,59 pesos mensuales sin retiro, siempre con una carga igual o mayor a 24 horas semanales, según la ley 26.844. Para quienes trabajan menos horas, el pago es proporcional.

El empleador debe sumar aportes previsionales, antigüedad y obra social al salario básico de niñeras y cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bono extraordinario pagado en meses anteriores ya no se distribuye en octubre, por lo cual los valores actuales corresponden únicamente a la grilla oficial.

Cuándo cobran las niñeras y cuidadores por hora en octubre 2025

El monto mínimo para tareas por hora queda establecido de la siguiente manera:

Con retiro: 3.293,99 pesos la hora.

Sin retiro: 3.683,21 pesos la hora.

Quienes superen 24 horas de trabajo semanal integran la liquidación bajo el esquema mensual correspondiente.

El empleador debe sumar aportes previsionales, antigüedad y obra social al calcular el costo total de la contratación, ya que estos salarios refieren solo a la remuneración básica.

El adicional por zona desfavorable representa un 30% extra y es obligatorio en regiones específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el último acuerdo paritario de niñeras y cuidadores

El último acuerdo paritario del sector dejó los salarios mínimos sin aumentos para octubre de 2025. Además, se mantiene vigente el adicional por zona desfavorable, que equivale a un 30% extra sobre el salario mínimo para quienes trabajan en zonas específicas: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones dentro de Buenos Aires. Este extra debe abonarse de manera obligatoria.

El registro de trabajadoras y trabajadores en el sistema ARCA resulta obligatorio, sin excepción de modalidad ni cantidad de horas, de acuerdo con la UPACP. El trámite, completamente virtual, exige ingresar datos laborales, domicilio y condiciones del vínculo antes de confirmar.