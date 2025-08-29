Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre 2025

El salario por hora de las niñeras en Argentina sube a $3.293,99 con retiro y $3.683,21 sin retiro en septiembre 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre de 2025, quienes trabajan como niñeras y cuidadores de adultos en Argentina experimentarán una actualización en sus ingresos. El reajuste, que forma parte de las revisiones salariales establecidas por las organizaciones sectoriales, combina un incremento porcentual y el pago de un bono extraordinario, ambos derivados del nuevo acuerdo paritario.

Bajo este marco, los trabajadores del rubro verán reflejados en sus haberes tanto la mejora salarial como una suma adicional, ajustándose así al esquema legal vigente para el personal de casas particulares.

Cuánto cobrarán las niñeras en septiembre 2025 por hora y por mes

A partir del noveno mes del año, los salarios de las niñeras y cuidadores de adultos incorporarán un aumento del 1%, de acuerdo con lo detallado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Para quienes realizan tareas bajo la modalidad de pago por hora, los valores fijados son los siguientes:

Por hora con retiro: $3.293,99

Por hora sin retiro: $3.683,21

Estos montos se aplican a quienes prestan servicios a un único empleador por menos de 24 horas semanales. A su vez, para quienes tienen un esquema salarial mensual en septiembre de 2025:

Empleadas con retiro: $416.485,63

Empleadas sin retiro: $464.129,59

Estas cifras aplican a trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas durante 24 horas o más por semana para un mismo empleador, fijándose las liquidaciones de manera proporcional en caso de jornadas menores.

El salario mensual de las niñeras será de $416.485,63 con retiro y $464.129,59 sin retiro a partir de septiembre 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores publicados por la UPACP rigen como referencia para el pago, aunque el acuerdo paritario todavía no cuenta con la homologación definitiva por parte del Gobierno. Además de los montos correspondientes al salario básico, el empleador tiene la obligación de abonar los conceptos adicionales vinculados, tales como antigüedad, aportes jubilatorios y contribuciones a obra social.

Junto al aumento salarial, durante septiembre se abona un bono extraordinario por única vez, dirección que sigue la política de compensar la falta de aumentos entre los meses de febrero y junio de 2025. El importe de este bono se define de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

De 0 a 12 horas semanales: $4.000

De 12 a 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $9.500

El bono extraordinario para niñeras en septiembre 2025 varía según horas trabajadas: hasta $9.500 para personal sin retiro (Crédito: Freepik)

Cuál es el acuerdo paritario de las niñeras

El acuerdo paritario alcanzado para el personal que trabaja en casas particulares, y que incluye a niñeras, determinó una mejora escalonada con impacto directo en septiembre de 2025. Según lo aprobado en la grilla de la UPACP, el ajuste consiste en un incremento salarial del 1% que se suma al haber del mes, y el pago de una suma no remunerativa otorgada en los meses de julio, agosto y septiembre para subsanar la ausencia de aumentos en el período entre febrero y junio.

Si bien el acuerdo aún no fue formalizado oficialmente en el Boletín Oficial, los valores comunicados por las entidades gremiales funcionan como parámetros vigentes para liquidaciones y pagos. El esquema paritario reconoce la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al retraso acumulado y establece las bases para el próximo ciclo de negociaciones.

El acuerdo salarial aún no fue homologado oficialmente, pero los valores ya rigen como referencia para liquidaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las entidades sectoriales, se insta a que empleadores y empleadas verifiquen cuidadosamente los valores vigentes antes de realizar cada liquidación de haberes. Se recomienda además mantener la documentación respaldatoria correspondiente y observar los plazos de pago definidos, con el fin de evitar inconvenientes y asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales.

En cuanto a los trámites administrativos, la UPACP y las autoridades insisten en la obligatoriedad del registro de trabajadores en el sistema ARCA. El proceso de inscripción es digital y requiere el ingreso de datos básicos del empleado, su CUIL, domicilios y características laborales específicas. Tal registro garantiza la formalidad laboral, el acceso a la seguridad social y el correcto encuadre dentro de la Ley N° 26.844.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en septiembre 2025

El empleador debe abonar adicionales como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social junto al salario básico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de septiembre de 2025 beneficia no solo a niñeras, sino también a quienes desempeñan tareas de limpieza y otras funciones en el servicio doméstico. Para empleadas que reciben el pago por hora, los valores mínimos determinados fueron:

Por hora con retiro: $3.052,99

Por hora sin retiro: $3.293,99

Estas cifras están ajustadas al aumento del 1% y al bono no remunerativo pactado en la última negociación salarial.

En el caso de quienes cuentan con un esquema mensual, los nuevos montos ascienden a:

Con retiro: $374.541,36

Sin retiro: $416.485,63

Las cifras funcionan como referencia y se liquidan proporcionalmente según la cantidad de horas efectivamente trabajadas durante el mes.

Los recálculos difundidos por la Upacp no contemplan los adicionales obligatorios que forman parte de la remuneración total, por lo que el salario final puede aumentar una vez considerados los suplementos de antigüedad y los aportes legales. El empleador debe asegurarse de liquidar todos los conceptos para dar cumplimiento a las exigencias laborales y evitar posibles reclamos.

El aumento salarial de septiembre 2025 también beneficia a empleadas domésticas, con nuevos valores mínimos por hora y mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las estrategias de transparencia y actualización, la UPACP ha dispuesto materiales explicativos y tablas de consulta para empleadores y personal, buscando facilitar las liquidaciones y la comprensión de las nuevas pautas.

De este modo, septiembre representa un mes de transición hacia una mayor seguridad y claridad en las relaciones laborales, con ajustes que reflejan tanto las demandas de los trabajadores como los condicionamientos propios del contexto inflacionario y la normativa vigente.