Swap, compra de bonos y préstamo del Tesoro: los detalles de los tres ejes de la millonaria ayuda de EEUU a Argentina

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el esquema en un posteo de X. Los instrumentos que están sobre la mesa y cuándo podría llegar el monto del intercambio de monedas

Román Lejtman

Enviado especial a New York, Estados Unidos

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump durante su última reunión en la ONU, (New York, Estados Unidos)

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) El acuerdo político financiero que cerró Javier Milei con Donald Trump tiene como objetivo fundamental evitar que fracase el programa de ajuste económico.

Trump considera a Milei su socio estratégico en América Latina y apuesta a su reelección en los comicios generales de 2027.

El presidente de Estados Unidos tiene afinidad ideológica y personal con su colega argentino y decidió poner a disposición todo el poder de fuego de la Casa Blanca.

Trump designó a Scott Bessent como ejecutor de su plan estratégico vinculado a Milei, y el secretario del Tesoro desplegará los distintos recursos técnicos a su alcance para sostener al gobierno de la Libertad Avanza.

“Estaré siguiendo de cerca los acontecimientos, y el Tesoro permanece completamente preparado para hacer lo que sea necesario”, posteó Bessent en su cuenta oficial en X.

Para cumplir con la estrategia de Trump de sostener al gobierno argentino, el secretario Bessent desplegará tres recursos claves que tiene a disposición desde la Secretaría del Tesoro:

  • Un swap por USD 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. El desembolso podría llegar en las próximas semanas, antes de fin de año, para cumplir con el vencimiento de USD 4.000 millones de enero.
  • La posibilidad de dar un crédito stand-by. EEUU va a definir el monto en una negociación previa con Argentina y podría darse en varias partes, según las necesidades del Gobierno.
  • La compra de bonos argentinos en dólares, si eso permite estabilizar el plan económico en caso de un shock en el mercado.
Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump flanqueados por Karina Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein durante la reunión en Naciones Unidas, (New York, Estados Unidos)

El swap será utilizado para cubrir los vencimientos de la deuda con los bonistas previstos durante el primer semestre de 2025.

Al Presidente le interesa cumplir sin inconvenientes con las obligaciones establecidas para enero y julio de ese año, que están cercanas al monto de 8.500 millones de dólares.

En este contexto, la Secretaría del Tesoro girará partidas desde el Fondo de Estabilización Cambiaria al Banco Central, que se utilizarán para cumplir con los vencimientos que Milei observó con particular atención.

Noticia en desarrollo

